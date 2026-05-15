Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Κρίσιμες επαφές με Μητσοτάκη και Βέμπερ

Όπως ανακοίνωσε κατά την καθιερωμένη ενημέρωση του προς τους δημοσιογράφους ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στο επίκεντρο των συναντήσεων θα βρεθούν ο συντονισμός για το Κυπριακό και η στρατηγική ενόψει των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα χαιρετίσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα ακολουθήσει διμερής συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δύο ηγέτες θα προχωρήσουν σε ανασκόπηση των διμερών σχέσεων και θα συντονίσουν τα επόμενα βήματά τους στο εθνικό ζήτημα, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών, ενώ θα συζητήσουν επίσης θέματα περιφερειακής ασφάλειας και την κοινή τους γραμμή στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΛΚ για τη στήριξη των κυπριακών θέσεων στις Βρυξέλλες.