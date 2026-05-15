Υπόθεση «κυπριακού FBI»: Έρευνες για τον αστυνομικό - Δεκάδες ταξίδια χωρίς εμφανείς πληρωμές

Μεταξύ των υπόπτων βρίσκεται ένας αστυνομικός, καθώς και ζευγάρι αλλοδαπών. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 500 χιλιάδων ευρώ, ανάμεσά τους και πολυτελή οχήματα. Για τον αστυνομικό ακολουθείται ξεχωριστή δικαστική διαδικασία σε σχέση με τους άλλους δύο κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ» του Omega Channel ο δημοσιογράφος Στέλιος Χαραλάμπους, η Αστυνομία φαίνεται να στηρίχθηκε στην άρση τραπεζικών δεδομένων και στη λεπτομερή διερεύνηση των λογαριασμών των υπόπτων. Από τις εξετάσεις προέκυψαν στοιχεία που, σύμφωνα με τις Αρχές, δείχνουν ότι ο τρόπος ζωής και οι δαπάνες τους δεν συμβάδιζαν με τα δηλωμένα εισοδήματά τους. Παράλληλα, φέρονται να εντοπίστηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά σε καταθέσεις χωρίς επαρκή δικαιολογητικά.

Όπως ακούστηκε στο Δικαστήριο, ο συγκεκριμένος αστυνομικός είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον δέκα ταξίδια στο εξωτερικό, χωρίς να προκύπτουν από τους λογαριασμούς του αντίστοιχες πληρωμές ή αναλήψεις για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν επίσης οχήματα υψηλής αξίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να δηλωνόταν μεγαλύτερη αξία κατά την εισαγωγή τους στην Κύπρο σε σχέση με την πραγματική τιμή αγοράς.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο διαμέρισμα του αστυνομικού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αναβολικά χάπια, κροτίδες, μία σφαίρα και ένα φυσίγγιο, τα οποία στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά το διεθνές ένταλμα σύλληψης που αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα, διευκρινίστηκε ότι αφορά πρόσωπο που ενδεχομένως συνδέεται με έναν από τους συλληφθέντες και όχι άτομο που αναζητείται άμεσα από την κυπριακή Αστυνομία.

Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, με τις Αρχές να αναμένουν τη λήψη μεγάλου αριθμού καταθέσεων. Η Αστυνομία ζήτησε την οκταήμερη κράτηση των υπόπτων.

Τα αδικήματα που διερευνώνται περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκβιασμό και παροχή προστασίας, απειλές και εκφοβισμό, εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη κατοχή και διακίνηση ειδών, καθώς και οικονομικά αδικήματα που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.