Προειδοποιούν για εκρήξεις στο Ακρωτήρι – Τι αναφέρουν οι Βρετανικές Βάσεις

Όπως ενημερώνουν οι Βρετανικές Βάσεις, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 20 Μαΐου, η περιοχή θα βρεθεί στο επίκεντρο προγραμματισμένων ελεγχόμενων εκρήξεων. Οι επιχειρήσεις θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και συγκεκριμένα από τις 09:00 το πρωί μέχρι και τις 17:00 το απόγευμα, προκαλώντας αναπόφευκτα ηχητική αναστάτωση.

Ωστόσο, οι αρχές των Βάσεων ξεκαθαρίζουν πως δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας για το κοινό. Η δραστηριότητα αυτή δεν αποτελεί προϊόν κάποιου έκτακτου περιστατικού, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο των συνήθων, εργασιών ρουτίνας που διεξάγονται εντός του στρατοπέδου.

Το κοινό καλείται να επιδείξει την απαραίτητη ψυχραιμία, με τις αρχές να εκφράζουν ήδη τις ευχαριστίες τους για την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, καθώς οι ελεγχόμενοι κρότοι θα αποτελούν μέρος της καθημερινότητας της περιοχής για το επόμενο 48ωρο.