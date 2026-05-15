ΑρχικήΚοινωνίαΠροειδοποιούν για εκρήξεις στο Ακρωτήρι – Τι αναφέρουν οι Βρετανικές Βάσεις
Προειδοποιούν για εκρήξεις στο Ακρωτήρι – Τι αναφέρουν οι Βρετανικές Βάσεις

 15.05.2026 - 11:31
Σε πλήρη ετοιμότητα θέτουν οι αρχές τους κατοίκους του Ακρωτηρίου και των γύρω περιοχών, καθώς ένα μπαράζ ισχυρών θορύβων αναμένεται να γίνει αισθητό το επόμενο τριήμερο.

Όπως ενημερώνουν οι Βρετανικές Βάσεις, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 20 Μαΐου, η περιοχή θα βρεθεί στο επίκεντρο προγραμματισμένων ελεγχόμενων εκρήξεων. Οι επιχειρήσεις θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και συγκεκριμένα από τις 09:00 το πρωί μέχρι και τις 17:00 το απόγευμα, προκαλώντας αναπόφευκτα ηχητική αναστάτωση.

Ωστόσο, οι αρχές των Βάσεων ξεκαθαρίζουν πως δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας για το κοινό. Η δραστηριότητα αυτή δεν αποτελεί προϊόν κάποιου έκτακτου περιστατικού, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο των συνήθων, εργασιών ρουτίνας που διεξάγονται εντός του στρατοπέδου.

Το κοινό καλείται να επιδείξει την απαραίτητη ψυχραιμία, με τις αρχές να εκφράζουν ήδη τις ευχαριστίες τους για την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, καθώς οι ελεγχόμενοι κρότοι θα αποτελούν μέρος της καθημερινότητας της περιοχής για το επόμενο 48ωρο.

Σημαντική άνοδο καταγράφει η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha, με τη θετική αξιολόγηση των πολιτών να παρουσιάζει σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι αυτή η μέτρηση έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα κι άλλων ερευνών (IMR/Καθημερινή) που καταδεικνύουν σημαντική αύξηση αποδοχής και δημοτικότητας Προέδρου Χριστοδουλίδη και Κυβέρνησης.

