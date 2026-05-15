Η Pepsi κυκλοφορεί 3 νέες γεύσεις εμπνευσμένες από γλυκά – και ήδη συζητιούνται

 15.05.2026 - 11:57
Αν υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να έχετε όταν ο καιρός ζεσταίνει, αυτό είναι το παγωτό. Αλλά για το φετινό καλοκαίρι, το κλασικό επιδόρπιο αλλάζει μορφή, χάρη στην Pepsi και θα είναι γευστικότατο. Η εμβληματική μάρκα αναψυκτικών μόλις αποκάλυψε μια νέα σειρά που θα κυκλοφορήσει στα καταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, εμπνευσμένη από δημοφιλείς γεύσεις παγωτού. Υπάρχουν τρεις νέες επιλογές για να διαλέξετε, συμπεριλαμβανομένης μιας για την οποία οι θαυμαστές έχουν περάσει αρκετά χρόνια παρακαλώντας την μάρκα ποτών.

Τι περιλαμβάνει η νέα σειρά παγωτού της Pepsi

Τα τρία ροφήματα Zero Sugar διατίθενται σε γεύσεις Salted Caramel, Raspberry Ripple ή Cherry & Vanilla. Αυτό με το σμέουρο πιθανότατα θα αποδειχθεί εξαιρετικά δημοφιλές, καθώς οι οπαδοί της Pepsi λείπουν απεγνωσμένα από το Pepsi Max Raspberry, το οποίο σταμάτησε να παράγεται τον Μάρτιο του 2024. Κάποιοι χαιρέτισαν το ανθρακούχο ποτό με γεύση σμέουρου ως «την καλύτερη γεύση όλων των εποχών» και «απολαυστικό», και ενώ αυτό το νέο δεν είναι ακριβώς το ίδιο, καθώς έχει μια ελαφρώς πιο κρεμώδη γεύση, πιθανότατα θα καλύψει το κενό που άφησε ο προκάτοχός του.

 

Πότε λανσάρονται

Η πλήρης γκάμα γεύσεων παγωτού Pepsi λανσάρεται αποκλειστικά στα Tesco , από τις 18 Μαΐου. Η γεύση παγωτού κεράσι & βανίλια και η γεύση παγωτού σμέουρο Ripple θα κυκλοφορήσουν και σε άλλα καταστήματα σε όλη τη χώρα από τις 14 Ιουλίου και μετά.
Ωστόσο, το Salted Caramel θα είναι διαθέσιμο μόνο στα Tesco, οπότε εκεί θα πρέπει να κατευθυνθείτε για να αποκτήσετε το συγκεκριμένο ποτό περιορισμένης έκδοσης.

Για όσους αναρωτιούνται, η νέα σειρά θα είναι διαθέσιμη προς αγορά σε τέσσερις διαφορετικές μορφές – ατομικά δοχεία των 330 ml, πολυσυσκευασία 8 δοχείων, καθώς και φιάλες των 500 ml και 1,5 λίτρου.

Έχουν όντως γεύση παγωτού;

«Όταν άκουσα ότι η Pepsi έφτιαχνε ένα ποτό με αλατισμένη καραμέλα, μπορώ να πω ότι μου κέντρισε την περιέργεια. Η γλυκιά γεύση ταιριάζει καλά στον καφέ και τη ζεστή σοκολάτα, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ πώς θα ήταν η γεύση του σε αναψυκτικό» είπε η Κόρτνεϊ Πότσιν, δημοσιογράφος της Metro, μιας δωρεάν εφημερίδα που εκδίδεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Και συνέχισε λέγοντας: «Έχει τη γεύση σαν κάποιος να έχει συνδυάσει Pepsi και Biscoff. Ξεχωριστά αυτά τα πράγματα λειτουργούν καλά; Μαζί; Δεν είμαι πεπεισμένος. Κάποιοι σίγουρα θα λατρέψουν αυτό το ποτό, αλλά για μένα, η γεύση του ήταν πολύ έντονη. Μου θύμισε αμυδρά root beer, μόνο που ήταν πιο γλυκιά, και δεν άντεχα να πιω περισσότερες από μερικές γουλιές.

Αυτό με το Raspberry Ripple ήταν πολύ πιο ωραίο, αν και είχε αρκετά τεχνητή γεύση – περισσότερο γεύση μπλε βατόμουρου παρά το πραγματικό. Είναι κρεμώδες, γλυκό, λίγο ξινό και πολύ νοσταλγικό. Θυμίζει ένα ρετρό παγωτό, οπότε σίγουρα η Pepsi πέτυχε τον στόχο της με αυτό».

Πηγή: powergame.gr

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

Σημαντική άνοδο καταγράφει η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha, με τη θετική αξιολόγηση των πολιτών να παρουσιάζει σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι αυτή η μέτρηση έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα κι άλλων ερευνών (IMR/Καθημερινή) που καταδεικνύουν σημαντική αύξηση αποδοχής και δημοτικότητας Προέδρου Χριστοδουλίδη και Κυβέρνησης.

  •  15.05.2026 - 06:23
  •  15.05.2026 - 12:22
  •  15.05.2026 - 06:21
  •  15.05.2026 - 12:34
  •  15.05.2026 - 11:00
  •  15.05.2026 - 12:43
  •  15.05.2026 - 12:05
  •  15.05.2026 - 11:31

