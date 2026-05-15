Πρώτη τοποθέτηση Ειρήνης Χαραλαμπίδου μετά την επίθεση στη Στέλλα Σάββα – «Έχω δικαίωμα στην κριτική»

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Ενημέρωση Τώρα» εμφανίστηκε εμφανώς στεναχωρημένη και ενοχλημένη στο τέλος της εκπομπής της, με το περιστατικό να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από τα όρια της πολιτικής κριτικής προς τους δημοσιογράφους.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου προχώρησε στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της για το θέμα μέσω ανάρτησης, υποστηρίζοντας ότι άσκησε κριτική σε αυτό που η ίδια θεωρεί μεροληπτική δημοσιογραφική προσέγγιση.

Στην ανάρτησή της ανέφερε μεταξύ άλλων: «Έχω το δικαίωμα κριτικής απέναντι στη μεροληψία. Έκανα κριτική σε εκπομπή που ήταν κατά την αντίληψή μου μεροληπτική και όχι δίκαιη. Ο καθένας μπορεί να την παρακολουθήσει και να κρίνει αν η κριτική μου ήταν βάσιμη ή όχι».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αμεροληψία αποτελεί βασική απαίτηση, ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους, τονίζοντας πως ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε οι πολιτικοί είναι υπεράνω κριτικής.

Η βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στη δική της στάση υπέρ της ελευθερίας έκφρασης των δημοσιογράφων στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας ότι «άλλο η ελευθερία έκφρασης και άλλο η κριτική».