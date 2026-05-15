Με παλμό και μαζική παρουσία, η τελική συγκέντρωση του Μάριου Πελεκάνου στη Λευκωσία

Υποστηρικτές και στελέχη του κόμματος κατέκλυσαν τον χώρο της συγκέντρωσης, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αισιοδοξίας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς κυριάρχησαν τα συνθήματα, τα χειροκροτήματα και οι εκδηλώσεις στήριξης προς τον υποψήφιο.

Στην ομιλία του, ο Μάριος Πελεκάνος έκανε λόγο για μια «μάχη αρχών και αξιών», τονίζοντας πως το μήνυμα της παρουσίας του κόσμου αποτελεί, όπως είπε, «δύναμη, παλμό και ξεκάθαρη απόδειξη ότι αυτός ο αγώνας είναι συλλογικός».

Ο υποψήφιος βουλευτής του ΕΛΑΜ αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα της οικονομίας, του μεταναστευτικού και του Κυπριακού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «σταθερή πολιτική πορεία, καθαρές θέσεις και ισχυρή φωνή μέσα στη Βουλή». Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας προς τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του κόμματος, σημειώνοντας ότι «η απάντηση θα δοθεί στην κάλπη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κλίμα της προεκλογικής περιόδου, υποστηρίζοντας ότι το ΕΛΑΜ δέχεται επιθέσεις και στοχοποίηση, διαμηνύοντας ωστόσο ότι το κόμμα παραμένει «ενωμένο και αποφασισμένο».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε αποθεωτικό κλίμα, με τους παρευρισκόμενους να αποχωρούν δίνοντας το σύνθημα της τελικής ευθείας προς τις εκλογές.