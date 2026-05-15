ΑρχικήΠολιτική
Με παλμό και μαζική παρουσία, η τελική συγκέντρωση του Μάριου Πελεκάνου στη Λευκωσία

Με παλμό και μαζική παρουσία, η τελική συγκέντρωση του Μάριου Πελεκάνου στη Λευκωσία

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου η τελική προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου Βουλευτή του ΕΛΑΜ στη Λευκωσία, Μάριου Πελεκάνου, με τη μαζική παρουσία κόσμου να δίνει έντονο παλμό στην εκδήλωση και να στέλνει μήνυμα συσπείρωσης λίγες ημέρες πριν από τις κάλπες.

Υποστηρικτές και στελέχη του κόμματος κατέκλυσαν τον χώρο της συγκέντρωσης, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αισιοδοξίας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς κυριάρχησαν τα συνθήματα, τα χειροκροτήματα και οι εκδηλώσεις στήριξης προς τον υποψήφιο.

Στην ομιλία του, ο Μάριος Πελεκάνος έκανε λόγο για μια «μάχη αρχών και αξιών», τονίζοντας πως το μήνυμα της παρουσίας του κόσμου αποτελεί, όπως είπε, «δύναμη, παλμό και ξεκάθαρη απόδειξη ότι αυτός ο αγώνας είναι συλλογικός».

Ο υποψήφιος βουλευτής του ΕΛΑΜ αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα της οικονομίας, του μεταναστευτικού και του Κυπριακού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «σταθερή πολιτική πορεία, καθαρές θέσεις και ισχυρή φωνή μέσα στη Βουλή». Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας προς τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του κόμματος, σημειώνοντας ότι «η απάντηση θα δοθεί στην κάλπη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κλίμα της προεκλογικής περιόδου, υποστηρίζοντας ότι το ΕΛΑΜ δέχεται επιθέσεις και στοχοποίηση, διαμηνύοντας ωστόσο ότι το κόμμα παραμένει «ενωμένο και αποφασισμένο».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε αποθεωτικό κλίμα, με τους παρευρισκόμενους να αποχωρούν δίνοντας το σύνθημα της τελικής ευθείας προς τις εκλογές.

 

Eurovision: Ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε το «Jalla» της Κύπρου - Τι σημαίνει - Δείτε βίντεο

Προειδοποιούν για εκρήξεις στο Ακρωτήρι – Τι αναφέρουν οι Βρετανικές Βάσεις

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

Σημαντική άνοδο καταγράφει η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha, με τη θετική αξιολόγηση των πολιτών να παρουσιάζει σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι αυτή η μέτρηση έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα κι άλλων ερευνών (IMR/Καθημερινή) που καταδεικνύουν σημαντική αύξηση αποδοχής και δημοτικότητας Προέδρου Χριστοδουλίδη και Κυβέρνησης.

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

Θρίλερ με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό: Πώς τον εντόπισαν και πού είναι τώρα το παιδί

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το σοβαρό τροχαίο στο highway - Προσπάθησε να σώσει τον συνάδελφο του πριν το ατύχημα, η κατάσταση υγείας του 24χρονου

Πρώτη τοποθέτηση Ειρήνης Χαραλαμπίδου μετά την επίθεση στη Στέλλα Σάββα – «Έχω δικαίωμα στην κριτική»

Βίντεο-απάντηση Φειδία στον ΠτΔ: «Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι»

Χρίστος Χρίστου: Η απάντηση για την ταμπέλα που «άναψε φωτιές» και η θέση του για τα ομόφυλα ζευγάρια

«Πόσους πρέπει ακόμα να θρηνήσουμε;» – Κραυγή απόγνωσης για ετοιμόρροπη πολυκατοικία στην καρδιά της Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

