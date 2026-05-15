ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Εξέλιξη στο θρίλερ απαγωγής παιδιού: Τριήμερη «κράτηση» του 26χρονου στα κατεχόμενα

«Δικαστήριο» της κατεχόμενης Αμμοχώστου έκανε την Παρασκευή αποδεκτό το αίτημα για «κράτηση» του 26χρονου υπόπτου στην υπόθεση απαγωγής παιδιού από τις ελεύθερες περιοχές και διέταξε την τριήμερη «προσωποκράτησή» του. Παρότι η σύλληψη του άνδρα έγινε στο πλαίσιο των ερευνών/διεργασιών για την απαγωγή ανήλικου παιδιού από τις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές (Λεμεσό), το «δικαστήριο» εστίασε στις κατηγορίες που αφορούν την παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης» και την παράνομη είσοδο/έξοδο στα κατεχόμενα. Ο άνδρας είχε «συλληφθεί» την Πέμπτη στα κατεχόμενα και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον του «δικαστηρίου», «αστυνομικός» κατέθεσε ότι ο 26χρονος ύποπτος φέρεται στις 13 Μαΐου 2026 να μετέβη στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραβιάζοντας «στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη». Εκεί, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, πήγε στην οικία Βρετανίδας υπηκόου, πρώην συντρόφου του και μητέρας του παιδιού του, όπου φέρεται να άσκησε βία εναντίον της και να πήρε το δίχρονο παιδί, μεταφέροντάς το παράνομα στις κατεχόμενες περιοχές.

Η «αστυνομία» ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες για το περιστατικό και προχώρησε άμεσα σε ενέργειες εντοπισμού του υπόπτου, ο οποίος τελικά βρέθηκε και «συνελήφθη» στην οικία του την Πέμπτη, στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελθείσας απαγωγής.

Παράλληλα, η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν ζητηθεί πληροφορίες από τις αρχές της Δημοκρατίας.

Το «δικαστήριο» έκανε αποδεκτό το αίτημα για «κράτηση» του υπόπτου και διέταξε την τριήμερη «προσωποκράτησή» του, βασίζοντας την απόφασή του αποκλειστικά στις κατηγορίες που αφορούν την παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης» και την παράνομη διακίνηση από και προς τα κατεχόμενα.

Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Κρίσιμες επαφές με Μητσοτάκη και Βέμπερ

Σε τροχιά σημαντικών διπλωματικών επαφών εισέρχεται η Λευκωσία, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα.

Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Κρίσιμες επαφές με Μητσοτάκη και Βέμπερ

Βουλευτικές 2026: Τι ώρα θα ξέρουμε ποιοι μπαίνουν στη Βουλή - Οι εκτιμήσεις για την προσέλευση

Έρχεται Κύπρο η Μελόνι: Οι συμφωνίες και τα μηνύματα πίσω από την επίσκεψη

Αφθώδης πυρετός: Έτσι θα γίνονται οι αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα - Πώς υπολογίζονται οι τιμές

Πυρά εντός ΑΛΜΑ, για το μέτωπο Χαραλαμπίδου με δημοσιογράφο

Στην Αρχή Λιμένων Κύπρου η μαρίνα, λιμάνι και χερσαίες αναπτύξεις Λάρνακας - Η ανακοίνωση Βαφεάδη

Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε δύο κατηγορούμενους, λειτουργούς των ΥΚΕ

VIDEO: Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επιμένει στην κριτική για την Στέλλα Σάββα - «Δείτε την εκπομπή και κρίνετε μόνοι σας»

