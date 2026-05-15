Στο τραπέζι νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό – Τι αποκάλυψε ο Λετυμπιώτης

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ερωτηθείς αν αναμένεται κάποια πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ εντός του καλοκαιριού για διευρυμένη συνάντηση, είπε ότι «εμείς θεωρούμε ότι η σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, ακριβώς λόγω της σύνθεσης της, είναι απαραίτητη, θα είναι ουσιαστική για την επίτευξη προόδου και για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».

Επανέλαβε ότι «είμαστε πανέτοιμοι ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα να προσέλθουμε σε αυτή την διευρυμένη συνάντηση, ακριβώς γιατί είναι αυτό που επιδιώκουμε από την πρώτη στιγμή: την παράθεση θέσεων, επιχειρημάτων, απόψεων, για να μπορέσει να επαναρχίσει η διαδικασία από το σημείο που είχε διακοπεί».

Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του «υπεξ» ότι δεν αναμένεται ενδεχόμενο λύσης και ότι η τ/κ πλευρά δεν θα εγκαταλείψει τη θέση για λύση δύο κρατών, είπε ότι είναι αυτονόητο για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα ότι «δεν μπορεί και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παρέκκλιση από αυτό που καθορίζει το διεθνές δίκαιο, από λύση του Κυπριακού σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών, αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα το επαναλαμβάνουμε διαρκώς».

Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν, είναι και θα παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την επίλυση του Κυπριακού.

«Βρισκόμαστε μεσούσης μιας νέας πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό έχει λεχθεί δημόσια. Κανείς δεν το έχει απορρίψει. Μιας πρωτοβουλίας η οποία στόχο έχει την επίτευξη σημαντικής, ουσιαστικής προόδου, μέχρι την εκπνοή της θητείας αυτού του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», είπε.

Σημείωσε ότι το γεγονός ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος, όπως είναι, είναι «βαθύς γνώστης του Κυπριακού αλλά και του κεκτημένου της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας» παραμένει προσωπικά προσηλωμένος στην επίλυση του Κυπριακού, αποδεικνύει, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, ποια είναι η στόχευση.

«Η στόχευση όποιας διαδικασίας δεν μπορεί παρά να είναι η επίλυση του Κυπριακού. Πέραν τούτου, δηλώσεις οι οποίες γίνονται, οι οποίες προφανώς δεν συμβάλλουν στο κλίμα που ο ίδιος ο κ. Γκουτέρες θέλει να δημιουργηθεί ως προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και βεβαίως ως προς την επίλυση του Κυπριακού, εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε δημόσιες αντιπαραθέσεις», είπε, επισημαίνοντας ότι «αυτό το οποίο θα συνεχίσουμε να πράττουμε είναι, σε στενή συνεργασία μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη, να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των δικών μας δυνατοτήτων, να είμαστε το ίδιο εποικοδομητικοί και να συμβάλλουμε θετικά στο κατάλληλο κλίμα» για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν και για να οδηγηθούμε στην επιθυμητή λύση, σύμφωνα και με τη στόχευση που έχει θέσει τα Ηνωμένα Έθνη.