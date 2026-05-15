Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτο τραπέζι νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό – Τι αποκάλυψε ο Λετυμπιώτης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο τραπέζι νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό – Τι αποκάλυψε ο Λετυμπιώτης

 15.05.2026 - 15:43
Στο τραπέζι νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό – Τι αποκάλυψε ο Λετυμπιώτης

Η σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό είναι απαραίτητη, εξαιτίας και της σύνθεσής της, για την ουσιαστική επίτευξη προόδου και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την Παρασκευή.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ερωτηθείς αν αναμένεται κάποια πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ εντός του καλοκαιριού για διευρυμένη συνάντηση, είπε ότι «εμείς θεωρούμε ότι η σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, ακριβώς λόγω της σύνθεσης της, είναι απαραίτητη, θα είναι ουσιαστική για την επίτευξη προόδου και για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».

Επανέλαβε ότι «είμαστε πανέτοιμοι ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα να προσέλθουμε σε αυτή την διευρυμένη συνάντηση, ακριβώς γιατί είναι αυτό που επιδιώκουμε από την πρώτη στιγμή: την παράθεση θέσεων, επιχειρημάτων, απόψεων, για να μπορέσει να επαναρχίσει η διαδικασία από το σημείο που είχε διακοπεί».

Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του «υπεξ» ότι δεν αναμένεται ενδεχόμενο λύσης και ότι η τ/κ πλευρά δεν θα εγκαταλείψει τη θέση για λύση δύο κρατών, είπε ότι είναι αυτονόητο για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα ότι «δεν μπορεί και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παρέκκλιση από αυτό που καθορίζει το διεθνές δίκαιο, από λύση του Κυπριακού σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών, αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα το επαναλαμβάνουμε διαρκώς».

Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν, είναι και θα παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την επίλυση του Κυπριακού.

«Βρισκόμαστε μεσούσης μιας νέας πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό έχει λεχθεί δημόσια. Κανείς δεν το έχει απορρίψει. Μιας πρωτοβουλίας η οποία στόχο έχει την επίτευξη σημαντικής, ουσιαστικής προόδου, μέχρι την εκπνοή της θητείας αυτού του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», είπε.

Σημείωσε ότι το γεγονός ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος, όπως είναι, είναι «βαθύς γνώστης του Κυπριακού αλλά και του κεκτημένου της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας» παραμένει προσωπικά προσηλωμένος στην επίλυση του Κυπριακού, αποδεικνύει, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, ποια είναι η στόχευση.

«Η στόχευση όποιας διαδικασίας δεν μπορεί παρά να είναι η επίλυση του Κυπριακού. Πέραν τούτου, δηλώσεις οι οποίες γίνονται, οι οποίες προφανώς δεν συμβάλλουν στο κλίμα που ο ίδιος ο κ. Γκουτέρες θέλει να δημιουργηθεί ως προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και βεβαίως ως προς την επίλυση του Κυπριακού, εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε δημόσιες αντιπαραθέσεις», είπε, επισημαίνοντας ότι «αυτό το οποίο θα συνεχίσουμε να πράττουμε είναι, σε στενή συνεργασία μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη, να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των δικών μας δυνατοτήτων, να είμαστε το ίδιο εποικοδομητικοί και να συμβάλλουμε θετικά στο κατάλληλο κλίμα» για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν και για να οδηγηθούμε στην επιθυμητή λύση, σύμφωνα και με τη στόχευση που έχει θέσει τα Ηνωμένα Έθνη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό: Πώς τον εντόπισαν και πού είναι τώρα το παιδί
Προειδοποιούν για εκρήξεις στο Ακρωτήρι – Τι αναφέρουν οι Βρετανικές Βάσεις
Βίντεο-απάντηση Φειδία στον ΠτΔ: «Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι»
Τρομακτικό βίντεο: Άνοιξε το καπάκι της λεκάνης και τον περίμενε μια... βασιλική κόμπρα!
Το σπάνιο θέαμα που τράβηξε τα βλέμματα στον κυπριακό ουρανό - Εντυπωσιακές φωτογραφίες
Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το σοβαρό τροχαίο στο highway - Προσπάθησε να σώσει τον συνάδελφο του πριν το ατύχημα, η κατάσταση υγείας του 24χρονου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση «Σάντυ»: Τι απαντά η Κυβέρνηση για τα πορίσματα και τις έρευνες

 15.05.2026 - 15:36
Επόμενο άρθρο

Η έντονη απάντηση Παρούτη μετά τις αιχμές Χαραλαμπίδου στη τη Στέλλα Σάββα - «Δεν αλλάζω εύκολα θέση..ορθώς έκανε την δουλειά της»

 15.05.2026 - 15:47
Στο επίκεντρο ο Χριστοδουλίδης στην Αθήνα: Οι επαφές και τα μηνύματα με φόντο τις εξελίξεις

Στο επίκεντρο ο Χριστοδουλίδης στην Αθήνα: Οι επαφές και τα μηνύματα με φόντο τις εξελίξεις

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ανέδειξε τη διαχρονική ενότητα του Ελληνισμού, δήλωσε την Παρασκευή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απευθυνθεί στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και θα συμμετάσχει στο The Europe Gulf Forum.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο επίκεντρο ο Χριστοδουλίδης στην Αθήνα: Οι επαφές και τα μηνύματα με φόντο τις εξελίξεις

Στο επίκεντρο ο Χριστοδουλίδης στην Αθήνα: Οι επαφές και τα μηνύματα με φόντο τις εξελίξεις

  •  15.05.2026 - 15:18
Βουλευτικές 2026: Τι ώρα θα ξέρουμε ποιοι μπαίνουν στη Βουλή - Οι εκτιμήσεις για την προσέλευση

Βουλευτικές 2026: Τι ώρα θα ξέρουμε ποιοι μπαίνουν στη Βουλή - Οι εκτιμήσεις για την προσέλευση

  •  15.05.2026 - 12:22
Έρχεται Κύπρο η Μελόνι: Οι συμφωνίες και τα μηνύματα πίσω από την επίσκεψη

Έρχεται Κύπρο η Μελόνι: Οι συμφωνίες και τα μηνύματα πίσω από την επίσκεψη

  •  15.05.2026 - 12:59
Αποζημιώσεις-μαμούθ για τον αφθώδη πυρετό: Τα ποσά που θα δοθούν στους κτηνοτρόφους

Αποζημιώσεις-μαμούθ για τον αφθώδη πυρετό: Τα ποσά που θα δοθούν στους κτηνοτρόφους

  •  15.05.2026 - 15:30
Πυρά εντός ΑΛΜΑ, για το μέτωπο Χαραλαμπίδου με δημοσιογράφο

Πυρά εντός ΑΛΜΑ, για το μέτωπο Χαραλαμπίδου με δημοσιογράφο

  •  15.05.2026 - 14:14
Εξέλιξη στο θρίλερ απαγωγής παιδιού: Τριήμερη «κράτηση» του 26χρονου στα κατεχόμενα

Εξέλιξη στο θρίλερ απαγωγής παιδιού: Τριήμερη «κράτηση» του 26χρονου στα κατεχόμενα

  •  15.05.2026 - 15:07
Στην Αρχή Λιμένων Κύπρου η μαρίνα, λιμάνι και χερσαίες αναπτύξεις Λάρνακας - Η ανακοίνωση Βαφεάδη

Στην Αρχή Λιμένων Κύπρου η μαρίνα, λιμάνι και χερσαίες αναπτύξεις Λάρνακας - Η ανακοίνωση Βαφεάδη

  •  15.05.2026 - 12:59
VIDEO: Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επιμένει στην κριτική για την Στέλλα Σάββα - «Δείτε την εκπομπή και κρίνετε μόνοι σας»

VIDEO: Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επιμένει στην κριτική για την Στέλλα Σάββα - «Δείτε την εκπομπή και κρίνετε μόνοι σας»

  •  15.05.2026 - 13:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα