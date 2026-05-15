Στο επίκεντρο ο Χριστοδουλίδης στην Αθήνα: Οι επαφές και τα μηνύματα με φόντο τις εξελίξεις

«Η Βουλή των Ελλήνων έγινε χθες βήμα μνήμης, ευθύνης και εθνικής συμπαράταξης. Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας είχε ένα ιδιαίτερο θεσμικό, πολιτικό και εθνικό βάρος, αναδεικνύοντας τη διαχρονική ενότητα του Ελληνισμού, τη σημερινή στρατηγική ωριμότητα των σχέσεων Αθήνας και Λευκωσίας και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην περιοχή μας», σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας ήταν ότι η κοινή πορεία Κύπρου και Ελλάδας δεν είναι σύνθημα. Είναι μια ιστορική πραγματικότητα, πολιτική επιλογή και εθνική ευθύνη. Από τη συμμετοχή των Ελλήνων της Κύπρου σε όλους τους εθνικούς αγώνες μέχρι τη διαχρονική αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον Κυπριακό Ελληνισμό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέδειξε μια σχέση βαθιά και ιστορικά δικαιωμένη», επεσήμανε. Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνέδεσε τη μεγάλη αυτή διαδρομή με το σημερινό εθνικό μας χρέος –την απαλλαγή από τα δεσμά της κατοχής και την επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού».

«Υπογράμμισε ότι η Κύπρος δεν είναι μόνη. Έχει στο πλευρό της την Ελλάδα, τον πιο σταθερό και ανιδιοτελή της σύμμαχο, αλλά και την ΕΕ ως το φυσικό, πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία διεκδικεί, θωρακίζεται και ενισχύει τη διεθνή της θέση», ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Παράλληλα, είπε ότι «η ομιλία έστειλε και ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης για τη σημερινή Κύπρο. Μια Κυπριακή Δημοκρατία, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος που πορεύεται με αξιοπιστία, ενεργό ευρωπαϊκό ρόλο, περιφερειακό αποτύπωμα και σταθερό προσανατολισμό», τόνισε. «Μια χώρα που διευρύνει το διπλωματικό της εκτόπισμα, προοδεύει και καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΕ, αποδεικνύοντας ότι η εθνική αξιοπιστία χτίζεται με σταθερότητα, σοβαρότητα και αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε, ακόμη, ότι «η χθεσινή ιστορική παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Βουλή των Ελλήνων, μόλις η δεύτερη φορά που Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθύνεται στην Ολομέλεια, έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ακατάλυτων δεσμών εθνικής συμπαράταξης και κοινής ευθύνης». «Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος, ενωμένες στους αγώνες, στις δοκιμασίες και στις μεγάλες αποφάσεις της ιστορίας, συνεχίζουν να πορεύονται με κοινό βηματισμό, με μνήμη που δεν σβήνει. Με ειλικρίνεια, με συνέπεια, με προοπτική. Κύπρος και Ελλάδα συνεχίζουν μαζί, με μνήμη, αλλά και σχέδιο, με συγκίνηση, αλλά και με στρατηγική, με σεβασμό στο παρελθόν, αλλά κυρίως με πίστη στο μέλλον, που μπορούν να οικοδομήσουν από κοινού οι δύο χώρες για τους πολίτες τους», υπογράμμισε.

Επιπρόσθετα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα απευθυνθεί αύριο Σάββατο, 16 Μαΐου, στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, κατόπιν πρόσκλησης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο συνέδριο θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Manfred Weber, σημείωσε, προσθέτοντας ότι στο περιθώριο των εργασιών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερείς επαφές με τον κ. Μητσοτάκη και με τον κ. Weber.

«Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στο Europe Gulf Forum, ένα φόρουμ υψηλού επιπέδου για την Ευρώπη και τον Κόλπο, με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, Ευρωπαίων αξιωματούχων, θεσμικών παραγόντων, με αντικείμενο τη γεωπολιτική συνεργασία, την οικονομική διασύνδεση, τις επενδύσεις, την ασφάλεια, αλλά και τις προοπτικές της στρατηγικής σύγκλισης ανάμεσα στην Ευρώπη και τα κράτη του Κόλπου», είπε ο κ. Λετυμπιώτης.

«Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των διμερών επαφών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης αναφορικά με το μέλλον της σχέσης Ευρώπης και χωρών του Κόλπου, τις προοπτικές ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών, καθώς και σε θεματικές σχετικά με την επόμενη μέρα του πολέμου στο Ιράν», πρόσθεσε.

Στο Φόρουμ θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός του Κουβέιτ, ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Tony Blair, επεσήμανε.

«Για την Κυπριακή Δημοκρατία, η ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης και Κόλπου είναι μέρος μιας ευρύτερης εξωτερικής πολιτικής που επενδύει στη σταθερότητα, στη συνδεσιμότητα, στην ενεργειακή ασφάλεια, στις επενδύσεις και στη θεσμική συνεργασία», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. «Είναι μια στρατηγική, άλλωστε, που αναδείχθηκε με ιδιαίτερη σαφήνεια και κατά το πρόσφατο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που φιλοξενήθηκε στην Κύπρο με τη συμμετοχή και ηγετών κρατών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων κρατών του Κόλπου», κατέληξε.