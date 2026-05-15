Η έντονη απάντηση Παρούτη μετά τις αιχμές Χαραλαμπίδου στη τη Στέλλα Σάββα - «Δεν αλλάζω εύκολα θέση..ορθώς έκανε την δουλειά της»

Ο Σωτήρης Παρούτης απάντησε σε έντονο ύφος, ξεκαθαρίζοντας ότι η θέση του δεν διαφοροποιήθηκε ποτέ. «Εάν όλοι όσοι και όλες όσες με παρακολουθείτε τόσα χρόνια εδώ εάν έχετε την εντύπωση ότι αλλάζω εύκολα θέση ή μου επιβάλλουν κάποιοι τι θα πω, μάλλον δεν με ξέρετε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι μετά από τόσα χρόνια στον χώρο της δημοσιογραφίας έχει τη δυνατότητα να εκφράζει την άποψή του «χωρίς φόβο και πάθος».

Επανέλαβε επίσης τη θέση που διατύπωσε δημόσια από την πρώτη στιγμή, λέγοντας: «Είπα στους πολιτικούς αφήστε έξω τους δημοσιογράφους από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η συνάδελφος ορθώς έπραξε, ορθώς έκανε τη δουλειά της». Θέλοντας μάλιστα να κλείσει το θέμα, τόνισε: «Για μένα το θέμα έχει λήξει. Έχουμε τοποθετηθεί, έχει τοποθετηθεί ο σταθμός μας επί του συγκεκριμένου θέματος, ο διευθυντής ειδήσεων. Συνεπώς δεν θα δώσουμε συνέχεια».

Στην ίδια εκπομπή, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε στην τοξικότητα που επικρατεί κατά την προεκλογική περίοδο, σημειώνοντας ότι πλέον οι επιθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στους πολιτικούς αλλά στρέφονται και κατά δημοσιογράφων. Όπως ανέφερε, «δυστυχώς αυτό τώρα αγγίζει και τους ίδιους τους δημοσιογράφους και είναι επιεικώς απαράδεκτο», καλώντας παράλληλα όλους να διατηρήσουν τον πολιτικό πολιτισμό και να θυμούνται ότι υπάρχει και η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές.

Δείτε το βίντεο: