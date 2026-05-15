ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έντονη απάντηση Παρούτη μετά τις αιχμές Χαραλαμπίδου στη τη Στέλλα Σάββα - «Δεν αλλάζω εύκολα θέση..ορθώς έκανε την δουλειά της»

 15.05.2026 - 15:47
Θέση για τα όσα λέχθηκαν γύρω από το όνομά του και τη στάση που τήρησε στην υπόθεση της επίθεσης προς τη δημοσιογράφο του Omega Channel, Στέλλα Σάββα, πήρε μέσα από την εκπομπή «ΑΙΧΜΕΣ» ο Σωτήρης Παρούτης. Αφορμή στάθηκαν αναφορές της υποψήφιας βουλεύτριας με το Άλμα, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, περί αλλαγής στάσης του παρουσιαστή ανάμεσα στο απογευματινό και το βραδινό δελτίο ειδήσεων.

Ο Σωτήρης Παρούτης απάντησε σε έντονο ύφος, ξεκαθαρίζοντας ότι η θέση του δεν διαφοροποιήθηκε ποτέ. «Εάν όλοι όσοι και όλες όσες με παρακολουθείτε τόσα χρόνια εδώ εάν έχετε την εντύπωση ότι αλλάζω εύκολα θέση ή μου επιβάλλουν κάποιοι τι θα πω, μάλλον δεν με ξέρετε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι μετά από τόσα χρόνια στον χώρο της δημοσιογραφίας έχει τη δυνατότητα να εκφράζει την άποψή του «χωρίς φόβο και πάθος».

Επανέλαβε επίσης τη θέση που διατύπωσε δημόσια από την πρώτη στιγμή, λέγοντας: «Είπα στους πολιτικούς αφήστε έξω τους δημοσιογράφους από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η συνάδελφος ορθώς έπραξε, ορθώς έκανε τη δουλειά της». Θέλοντας μάλιστα να κλείσει το θέμα, τόνισε: «Για μένα το θέμα έχει λήξει. Έχουμε τοποθετηθεί, έχει τοποθετηθεί ο σταθμός μας επί του συγκεκριμένου θέματος, ο διευθυντής ειδήσεων. Συνεπώς δεν θα δώσουμε συνέχεια».

Στην ίδια εκπομπή, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε στην τοξικότητα που επικρατεί κατά την προεκλογική περίοδο, σημειώνοντας ότι πλέον οι επιθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στους πολιτικούς αλλά στρέφονται και κατά δημοσιογράφων. Όπως ανέφερε, «δυστυχώς αυτό τώρα αγγίζει και τους ίδιους τους δημοσιογράφους και είναι επιεικώς απαράδεκτο», καλώντας παράλληλα όλους να διατηρήσουν τον πολιτικό πολιτισμό και να θυμούνται ότι υπάρχει και η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές.

Δείτε το βίντεο:

Στο τραπέζι νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό – Τι αποκάλυψε ο Λετυμπιώτης

Αυτούς ψάχνει η Αστυνομία για κλοπή σε χρυσοχοείο στην Αγία Νάπα – Δείτε φωτογραφίες

Στο επίκεντρο ο Χριστοδουλίδης στην Αθήνα: Οι επαφές και τα μηνύματα με φόντο τις εξελίξεις

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ανέδειξε τη διαχρονική ενότητα του Ελληνισμού, δήλωσε την Παρασκευή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απευθυνθεί στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και θα συμμετάσχει στο The Europe Gulf Forum.

Στο επίκεντρο ο Χριστοδουλίδης στην Αθήνα: Οι επαφές και τα μηνύματα με φόντο τις εξελίξεις

  •  15.05.2026 - 15:18
Βουλευτικές 2026: Τι ώρα θα ξέρουμε ποιοι μπαίνουν στη Βουλή - Οι εκτιμήσεις για την προσέλευση

  •  15.05.2026 - 12:22
Έρχεται Κύπρο η Μελόνι: Οι συμφωνίες και τα μηνύματα πίσω από την επίσκεψη

  •  15.05.2026 - 12:59
Αποζημιώσεις-μαμούθ για τον αφθώδη πυρετό: Τα ποσά που θα δοθούν στους κτηνοτρόφους

  •  15.05.2026 - 15:30
Πυρά εντός ΑΛΜΑ, για το μέτωπο Χαραλαμπίδου με δημοσιογράφο

  •  15.05.2026 - 14:14
Εξέλιξη στο θρίλερ απαγωγής παιδιού: Τριήμερη «κράτηση» του 26χρονου στα κατεχόμενα

  •  15.05.2026 - 15:07
Στην Αρχή Λιμένων Κύπρου η μαρίνα, λιμάνι και χερσαίες αναπτύξεις Λάρνακας - Η ανακοίνωση Βαφεάδη

  •  15.05.2026 - 12:59
VIDEO: Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επιμένει στην κριτική για την Στέλλα Σάββα - «Δείτε την εκπομπή και κρίνετε μόνοι σας»

  •  15.05.2026 - 13:41

