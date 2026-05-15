Τράπεζα Κύπρου: Πόσο μέρισμα θα δώσει - Νέο ΔΣ με επανεκλογές – Στο πλάνο η ενσωμάτωση της τεχνητή νοημοσύνης

Αμέσως μετά τη συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, με τον Τάκη Αράπογλου να επανεκλέγεται στη θέση του Προέδρου, τον Γεώργιο Συρίχα ως Αντιπρόεδρο και τον Adrian Lewis ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο. Στο ΔΣ εισήλθε επίσης η Elisabet Pinilla Güell, υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: Τάκη Αράπογλου (Πρόεδρο), Γεώργιο Συρίχα (Αντιπρόεδρο), Adrian Lewis, Lyn Grobler, Monique Hemerijck, Christian Hansmeyer, Stuart Birrell, Ειρήνη Ψάλτη, Ανδρέα Κρητιώτη, Πανίκο Νικολάου και Ελίζα Λειβαδιώτου.

Παράλληλα, ορίστηκαν οι νέες Επιτροπές, μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου, η Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, η Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επιτροπή Τεχνολογίας/

Η τράπεζα σε ανακοίνωση αναφέρει ότι η δομή αυτή ενισχύει την εποπτεία κινδύνων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Έγκριση ψηφισμάτων και μερίσματος

Οι μέτοχοι ενέκριναν όλες τις προτάσεις της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων για το 2025 και της διανομής τελικού μερίσματος €0,50 ανά μετοχή.

Εγκρίθηκαν επίσης ειδικά ψηφίσματα που δίνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση για έκδοση μετοχών, επαναγορά ιδίων μετοχών, περιορισμό προτιμησιακών δικαιωμάτων και τροποποιήσεις στο καταστατικό, με ισχύ έως την επόμενη Γενική Συνέλευση ή τον Αύγουστο του 2027.

Δέσμευση διοίκησης για υψηλές αποδόσεις

Στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, αλλά και στις αβεβαιότητες που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, εστίασαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πανίκος Νικολάου και ο Πρόεδρος του Συγκροτήματος Τάκης Αράπογλου στις τοποθετήσεις τους κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, με αμφότερους να υπογραμμίζουν τη δέσμευση για υψηλές αποδόσεις προς τους μετόχους και συνέχιση της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο κ. Νικολάου χαρακτήρισε το 2025 «άλλη μία ισχυρή χρονιά» για την τράπεζα, σημειώνοντας ότι η επίδοση του Συγκροτήματος στηρίχθηκε σε ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, στην ηγετική θέση της τράπεζας στους τομείς τραπεζικών υπηρεσιών, ασφαλίσεων και πληρωμών, αλλά και στη δυναμική της κυπριακής οικονομίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας προειδοποίησε ωστόσο ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εντείνει την αβεβαιότητα για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία και ενδέχεται να επηρεάσει και την Κύπρο μέσω χαμηλότερου τουρισμού και υψηλότερων τιμών ενέργειας. Όπως είπε, η έκταση των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κρίσης, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Κύπρος έχει αποδείξει διαχρονικά την ανθεκτικότητά της απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Παράλληλα, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι οι προβλέψεις εξακολουθούν να δείχνουν ισχυρή ανάπτυξη για την κυπριακή οικονομία την περίοδο 2026-2028, έστω και με ελαφρώς χαμηλότερους ρυθμούς λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων.

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της τράπεζας, είπε ότι προτεραιότητες για την επόμενη τριετία παραμένουν η βιώσιμη και ανθεκτική κερδοφορία και οι ελκυστικές αποδόσεις προς τους μετόχους. Ανέφερε ότι η τράπεζα στοχεύει σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδα «mid-teens» την περίοδο 2026-2028, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση για αυξημένες διανομές προς τους μετόχους, με συνολικό payout που μπορεί να φτάσει έως το 90% για το 2026 και έως το 100% για τα έτη 2027 και 2028, υπό προϋποθέσεις.

Ο κ. Νικολάου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, σημειώνοντας ότι η τράπεζα συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ χαρακτήρισε την Τράπεζα Κύπρου ως την «ηγετική ψηφιακή τράπεζα» της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συγκροτήματος Τάκης Αράπογλου επικεντρώθηκε κυρίως στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και στους κινδύνους που δημιουργούν για την παγκόσμια οικονομία και το τραπεζικό σύστημα.

Όπως ανέφερε, οι συγκρούσεις και οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες επηρεάζουν τις αγορές, τις επενδυτικές ροές, την ενέργεια και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, καθιστώντας αναγκαίες τη σταθερότητα, τη συνετή διαχείριση κινδύνων και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Ο κ. Αράπογλου σημείωσε ότι είναι δύσκολο να υπάρξει ακριβής πρόβλεψη για τις επιπτώσεις των εξελίξεων στην ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, προσθέτοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται πριν από τον πόλεμο στο Ιράν και ενδέχεται πλέον να καθυστερήσουν πιθανές μειώσεις επιτοκίων.

Αναφέρθηκε επίσης στις υψηλές τιμές πετρελαίου, εκτιμώντας ότι πιθανόν να διατηρηθούν λόγω της ισχυρής ζήτησης και των περιορισμών στην παραγωγή και στις ροές ενέργειας.

Για την Κύπρο, ο Πρόεδρος της τράπεζας είπε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τον τουρισμό και να αυξήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως μέσω της ενέργειας. Τόνισε ωστόσο ότι η χώρα είναι καλά τοποθετημένη για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις χάρη στην ανθεκτική οικονομία της και στα ισχυρά δημόσια οικονομικά της.

Ο κ. Αράπογλου τόνισε ακόμη ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να ενισχύει τις ψηφιακές της πρωτοβουλίες, περιλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ έκανε αναφορά και σε πιθανές εξαγορές που θα μπορούσαν να στηρίξουν τη μη οργανική ανάπτυξη του Συγκροτήματος, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.