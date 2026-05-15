Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στη Λάρνακα: Κλείνουν δρόμοι και λωρίδες μέχρι τα μέσα Ιουνίου

Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις αναμένονται στους δρόμους Λάρνακας–Κοφίνου, Λάρνακας–Λευκωσίας και Αεροδρομίου–Αγίας Νάπας, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

1.Εργασίες κλαδέματος στην κεντρική νησίδα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Κοφίνου

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την περίοδο από την Δευτέρα, 18/5/2026, έως και την Παρασκευή, 22/5/2026, καθημερινά, μεταξύ των ωρών 08:30-16:30, θαεκτελούνται εργασίες κλαδέματος στην κεντρική νησίδα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Κοφίνου

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρικής νησίδας, και από τις δύο κατευθύνσεις για μήκος 2 χλμ. περίπου κάθε φορά, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

2.Εργασίες κοπής, μαζέματος και απομάκρυνσης χόρτων στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Αγίας Νάπας

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την περίοδο από την Τρίτη 19/5/202 έως και την Τετάρτη, 10/6/2026, καθημερινά εκτός Κυριακών και αργίας, μεταξύ των ωρών 08:30-16:30, θα εκτελούνται εργασίες κοπής, μαζέματος και απομάκρυνσης χόρτων στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Αγίας Νάπας, και στις δύο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κόμβων αυτού.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στον αυτοκινητόδρομο, από το Αεροδρόμιο Λάρνακας μέχρι την έξοδο προς Ξυλοτύμβου, και στις δύο κατευθύνσεις (διαδοχικά), συμπεριλαμβανομένων και των κόμβων αυτού, θα κλείνει τμηματικά μέρος του ερείσματος. Η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται απρόσκοπτα στις λωρίδες κυκλοφορίας.

3.Εργασίες αντικατάστασης σωληνωτού οχετού και κατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Δήμητρας στη Λάρνακα

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου «Έργα Προτεραιότητας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας – Υλοποίηση Λεωφορειολωρίδων και Ποδηλατοδρόμων», την περίοδο 18/05/2026-18/06/2026,θα εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης σωληνωτού οχετού και κατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Δήμητρας στη Λάρνακα.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην οδό Δήμητρας, από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, σε τμήμα μήκους περίπου 200 μέτρων. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το πιο πάνω τμήμα θα παραμείνει κλειστό για την κυκλοφορία. Όσον αφορά το υπόλοιπο τμήμα της οδού Δήμητρας, μήκους περίπου 150 μέτρων, από τον κυκλικό κόμβο, παρά τα γήπεδα τένις, αυτό θα μετατραπεί σε αδιέξοδο και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε πελάτες των επιχειρήσεων. Ομοίως, η οδός Απόλλωνος, από τη συμβολή της με την οδό Κίκας και Φρόσω Σουντιά μέχρι την οδό Δήμητρας, θα μετατραπεί σε αδιέξοδο και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε κατοίκους της περιοχής.

4.Εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Κοφίνου

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 21/5/2026, από τις 12:00 μέχρι τις 14:00, θα εκτελούνται εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Κοφίνου, με κατεύθυνση προς Κοφίνου, από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού μέχρι και την έξοδο προς Κλαυδιά.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει η μία λωρίδα κυκλοφορίας, για απόσταση 300 μ. περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

5. Εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 20/5/2026, από τις 09:00 μέχρι τις 14:00, θα εκτελούνται εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας, με κατεύθυνση προς Λευκωσία, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι και την έξοδο των Λυμπιών.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει η μία λωρίδα κυκλοφορίας, για απόσταση 300 μ. περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

6. Εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λάρνακας

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 19/5/2026, από τις 09:00 μέχρι τις 14:00, θα εκτελούνται εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λάρνακας, με κατεύθυνση προς Λάρνακα, από την έξοδο των Λυμπιών μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει η μία λωρίδα κυκλοφορίας, για απόσταση 300 μ. περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

7. Εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κοφίνου-Λάρνακας

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 21/5/2026, από τις 09:00 μέχρι τις 12:00, θα εκτελούνται εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κοφίνου-Λάρνακας, με κατεύθυνση προς Λάρνακα, από την έξοδο προς Κλαυδιά μέχρι και τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει η μία λωρίδα κυκλοφορίας, για απόσταση 300 μ. περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.