Έντονοι άνεμοι σήμαναν συναγερμό στην Πυροσβεστική: Σταματήστε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου αναφέρει ότι στην περιοχή επικρατούν άνεμοι έντασης 6 μποφόρ με ριπές που φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών.

Όπως σημειώνεται, κατά τη διάρκεια της ημέρας εκδηλώθηκαν αρκετές πυρκαγιές σε αγροτικές και παραλιακές περιοχές, καθώς και στην επαρχία Λευκωσίας, με την Υπηρεσία να απευθύνει έκκληση προς το κοινό να αποφεύγει οποιαδήποτε δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι πυρκαγιές φαίνεται να συνδέονται με γεωργικές εργασίες αλλά και με χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθηρισμούς.

Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Αστυνομία Κύπρου, η οποία διερευνά τα ακριβή αίτια των περιστατικών.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ το διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών που απαγορεύει την εκτέλεση οποιασδήποτε θερμής εργασίας, λόγω των επικίνδυνων περιβαλλοντικών συνθηκών.