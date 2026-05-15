Ποια AirPods; Η Xiaomi παρουσίασε νέα, πανάλαφρα ακουστικά με AI μετάφραση 21 γλωσσών - Δείτε φωτογραφίες

Η εταιρεία δημοσίευσε σειρά από επίσημα specs και δυνατότητες για τη νέα αυτή κατηγορία, στην οποία μπαίνει για πρώτη φορά.

Τα νέα ear-clip ακουστικά της Xiaomi έχουν βάρος 5,5 γραμμάρια ανά ακουστικό — ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρεία σε αυτή την κατηγορία, όπου η εφαρμογή στο αυτί χωρίς εισαγωγή στον ακουστικό πόρο κάνει το βάρος κρίσιμο παράγοντα άνεσης. Η ακουστική μονάδα έχει διάμετρο 11mm μεμεταλλική επίστρωση και η μετάδοση υλοποιείται μέσω LHDC 5.0, το οποίο συνοδεύεται από πιστοποίηση Hi-Res Gold Label για αναπαραγωγή υψηλής ευκρίνειας.

Για τις κλήσεις, αξιοποιείται διάταξη τριών μικροφώνων με VPU και αλγόριθμο μείωσης θορύβου για καθαρό ήχο ακόμα και σε θορυβώδες περιβάλλον. Επιπλέον, η τεχνολογία αντίστροφου κύματος ήχου παρεμποδίζει τη διαρροή ήχου προς τους γύρω σας.

Έξυπνες δυνατότητες και AI

Πέρα από τον ήχο, η Xiaomi υπογραμμίζει το επίπεδο της AI ενσωμάτωσης. Τα ακουστικά είναι συμβατά με το Super Xiao Ai, τον AI βοηθό συνοδείας της εταιρείας, ενώ διαθέτουν ενσωματωμένη έξυπνη μετάφραση που καλύπτει 21 γλώσσες. Διατίθεται επίσης η δυνατότητα ανεξάρτητης ηχογράφησης με αυτόματη δημιουργία έξυπνης περίληψης με ένα μόνο πάτημα.

Η Xiaomi μπαίνει στην κατηγορία των ear-clip ακουστικών με ένα προϊόν που δεν φαίνεται βιαστικό: τον συνδυασμό LHDC 5.0 με Hi-Res πιστοποίηση και τη λειτουργία μετάφρασης σε 21 γλώσσες είναι πραγματική προστιθέμενη αξία για καθημερινή χρήση. Το βάρος των 5,5 γραμμαρίων είναι ανταγωνιστικό και η επιλογή να χωρέσουν τρία μικρόφωνα σε τόσο ελαφρύ σχεδιασμό δείχνει ότι η εταιρεία έχει αφιερώσει χρόνο στην ανάπτυξη τους.

Πηγή: techblog.gr