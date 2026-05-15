ΑρχικήLifestyleΠρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Ξεκινούν νέα ταινία για το Netflix
Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Ξεκινούν νέα ταινία για το Netflix

 15.05.2026 - 21:45
Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle αναπτύσσουν μία νέα ταινία μεγάλου μήκους για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Netflix.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PEOPLE, το ζευγάρι συμμετέχει στην παραγαγωή της κινηματογραφικής μεταφοράς του βιβλίου No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege.

Η ιστορία επικεντρώνεται στην Easy Company, μια μονάδα Βρετανών στρατιωτών από το Parachute Regiment (ένα επίλεκτο σύνταγμα αερομεταφερόμενου πεζικού του Βρετανικού Στρατού) και το Royal Irish (ιρλανδικό σύνταγμα πεζικού της γραμμής στον Βρετανικό Στρατό), οι οποίοι λαμβάνουν αποστολή να κρατήσουν ελεύθερη τη Μούσα Κάλα. μια πόλη και περιοχή στην επαρχία Χελμάντ του νότιου Αφγανιστάν. Οι στρατιώτες βρίσκονται τελικά αντιμέτωποι με υπεράριθμες δυνάμεις των Ταλιμπάν, σύμφωνα με την περιγραφή του εκδότη Pan Macmillan.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Matt Charman, γνωστός από το Bridge of Spies, υπογράφει το σενάριο της κινηματογραφικής μεταφοράς του βιβλίου του Major Adam Jowett, ο οποίος είχε ηγηθεί της συγκεκριμένης μονάδας. Ο Harry, η Meghan και η Tracy Ryerson, υπεύθυνη για το σεναριακό περιεχόμενο, θα είναι παραγωγοί της ταινίας για την Archewell Productions.

Το project εντάσσεται στη πολυετή συμφωνία που έχουν υπογράψει ο Harry και η Meghan με το Netflix για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές μέσω της εταιρείας τους. Η είδηση έρχεται έπειτα από πληροφορίες ότι η πλατφόρμα έχει μεταβεί από multi-project συμφωνίες σε μοντέλο first-look συνεργασιών με διάφορους δημιουργούς.

Σε προηγούμενη δήλωσή της, η Meghan είχε αναφέρει σχετικά με την επαγγελματική της σχέση με την πλατφόρμα: «Είμαστε περήφανοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με το Netflix και το έργο μας, συμπεριλαμβάνοντας και το brand As ever. Ο σύζυγός μου και εγώ αντλούμε έμπνευση από τους συνεργάτες μας και την ομάδα της Archewell Productions για να δημιουργούμε προσεγμένο περιεχόμενο που αγγίζει κοινό σε όλο τον κόσμο».

Ο Harry έχει προσωπική εμπειρία από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, καθώς υπηρέτησε δύο φορές στον βρετανικό στρατό. Η πρώτη του αποστολή ήταν το 2007–2008 στην επαρχία Χέλμαντ, όπου διαδραματίζεται και η ιστορία του βιβλίου, αλλά διακόπηκε πρόωρα όταν δημοσίευμα παραβίασε εμπάργκο και αποκάλυψε την παρουσία του στην εμπόλεμη ζώνη. Επέστρεψε για δεύτερη αποστολή το 2012.

Σε συνέντευξή του στο ντοκιμαντέρ του Netflix, Heart of Invictus το 2023, είχε περιγράψει ότι ένιωσε «θυμό» όταν τον έστειλαν πίσω, αν και αναγνώρισε ότι αυτό έγινε για λόγους ασφαλείας.

Αναφερόμενος στην επιστροφή του, είχε πει: «Καθώς απογειωθήκαμε, άνοιξε η κουρτίνα μπροστά μου και μπορούσες να δεις το αεροπορικό νοσοκομείο. Τρεις νεαροί Βρετανοί στρατιώτες, τυλιγμένοι σε πλαστικό, με τα σώματά τους διαλυμένα. Εκεί είδα το πραγματικό κόστος του πολέμου. Όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τις οικογένειές τους και για το πώς οι ζωές τους αλλάζουν για πάντα».

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ανέδειξε τη διαχρονική ενότητα του Ελληνισμού, δήλωσε την Παρασκευή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απευθυνθεί στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και θα συμμετάσχει στο The Europe Gulf Forum.

