Το κόλπο για καλύτερο φραπέ που δεν γνωρίζαμε

Ο στιγμιαίος καφές είναι ήδη παρασκευασμένος, αποξηραμένος και έτοιμος για διάλυση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τον ενυδατώνετε μπορεί να αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα.

Ακόμα και ζεστό να τον φτιάξετε, ξεκινώντας πρώτα με μια μικρή ποσότητα κρύου νερού πριν προσθέσετε ζεστό μπορεί να βοηθήσει τους κόκκους να διαλυθούν πιο ομοιόμορφα, μειώνοντας την καμένη, πικρή ή τραχιά γεύση που πολλοί άνθρωποι συνδέουν με τον στιγμιαίο καφέ.

Γιατί το κρύο νερό βοηθά τον στιγμιαίο καφέ να διαλυθεί καλύτερα

Όταν ο στιγμιαίος καφές αναδευτεί αμέσως με βραστό νερό, οι κόκκοι μπορεί να συσσωματωθούν ή να διαλυθούν ανομοιόμορφα. Αυτό μπορεί να αφήσει ορισμένα αδιάλυτα σωματίδια με πικρή γεύση, ενώ άλλα να παραμείνουν κολλημένα στον πάτο του φλιτζανιού.

Το κρύο νερό δίνει στους κόκκους χρόνο να ενυδατωθούν πιο απαλά. Σκεφτείτε το σαν να φτιάχνετε μια πάστα πριν προσθέσετε περισσότερο υγρό: η σκόνη διασπείρεται πρώτα και στη συνέχεια αναμειγνύεται πιο ομαλά μόλις προστεθεί ζεστό νερό.

Αυτό μπορεί να βελτιώσει την αίσθηση στο στόμα και να μειώσει την έντονη αίσθηση που εμφανίζεται μερικές φορές όταν ο στιγμιαίος καφές παρασκευάζεται πολύ γρήγορα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο με κρύο νερό για ζεστό στιγμιαίο καφέ

Η μέθοδος είναι απλή:

Προσθέστε τον στιγμιαίο καφέ σας στο φλιτζάνι
Προσθέστε πρώτα μια μικρή ποσότητα κρύου νερού
Ανακατέψτε μέχρι οι κόκκοι να σχηματίσουν μια λεία πάστα ή να διαλυθούν καλά
Προσθέστε σταδιακά το ζεστό νερό
Ανακατέψτε ξανά πριν προσθέσετε γάλα, ζάχαρη ή άλλα συστατικά

Μια χρήσιμη αρχική αναλογία είναι περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού κρύο νερό για κάθε 1 κουταλάκι του γλυκού στιγμιαίο καφέ. Δεν χρειάζεστε πολύ. Ο στόχος είναι να βραχούν και να χαλαρώσουν οι κόκκοι, όχι να φτιάξετε ένα κρύο ρόφημα.

Πρέπει το ζεστό νερό να είναι βραστό;

Το πολύ καυτό νερό μπορεί να κάνει τον στιγμιαίο καφέ πιο έντονο και πιο πικρό. Το νερό που είναι ζεστό αλλά δεν βράζει έντονα είναι συχνά καλύτερο για γεύση.

Μετά το βράσιμο, αφήστε το νερό να καθίσει για λίγο πριν το ρίξετε. Αυτή η μικρή παύση μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή καψίματος λεπτών αρωματικών ενώσεων και μπορεί να κάνει το ρόφημα πιο απαλό.

Τι ισχύει με τον καφέ φραπέ

Κάτι αντίστοιχο μπορείτε να κάνετε και όταν φτιάχνετε κρύο στιγμιαίο καφέ φραπέ:

Βάλτε μόνο τον καφέ στο ποτήρι (όχι ακόμα τη ζάχαρη)
Προσθέστε λίγο κρύο νερό και αναδεύστε το ελαφρά με το κουταλάκι
Προσθέστε τη ζάχαρη
Χτυπήστε το διάλυμα στην μηχανή και ολοκληρώστε τον φραπέ σας ως συνήθως

Συμπέρασμα

Το να ξεκινήσετε τον ζεστό στιγμιαίο καφέ με κρύο νερό είναι ένα μικρό βήμα που μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά. Βοηθά τους κόκκους να διαλυθούν πιο ομοιόμορφα πριν προστεθεί ζεστό νερό, κάτι που μπορεί να μειώσει την τραχύτητα και την σκληρότητα.

Δεν είναι ένα κόλπο υγείας, αλλά είναι ένας πρακτικός τρόπος για να κάνετε τον στιγμιαίο καφέ πιο απαλό, ειδικά αν τον πίνετε συχνά και θέλετε ένα καλύτερο φλιτζάνι χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

Πηγές:
thetakeout.com
fda.gov
harvard.edu

 

