Κάτι παλιό τελιώνει στη Λευκωσία - Κάτι νέο όμως έρχεται να «ταράξει τα νερά» - Από brunch σε... μπέργκερς και κοκτέιλ - Δείτε φωτογραφίες

 15.05.2026 - 20:50
Μετά από 6 χρόνια ασταμάτητης πορείας, γεμάτα brunches, cocktails, μουσικές και αμέτρητες στιγμές, το SŌNHE κλείνει για το καλοκαίρι τον κύκλο του ως brunch spot και παρουσιάζει το νέο του concept.

Το “SŌNHE Gone Dirty” έρχεται να αλλάξει τη νυχτερινή εμπειρία στο κέντρο της Λευκωσίας, φέρνοντας έναν πιο σκοτεινό, έντονο και after-dark χαρακτήρα.

Dirty burgers, signature drinks, live DJ sets, funky μουσικές και ατμόσφαιρα που θυμίζει late-night εμπειρία συνθέτουν τη νέα ταυτότητα του χώρου.

Το concept δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Dirty Burger CY, μετατρέποντας το SŌNHE σε έναν hot nightlife προορισμό που συνδυάζει premium street food αισθητική με signature cocktail bar vibes.

Το νέο chapter του SŌNHE θα λειτουργεί από Πέμπτη μέχρι Κυριακή, από τις 17:00 μέχρι αργά το βράδυ, φιλοξενώντας θεματικά events, live vocals, DJ nights και special collaborations.

Γιατί κάποια μέρη δεν τελειώνουν ποτέ.

Το SŌNHE αλλάζει πρόσωπο

Η νύχτα παίρνει σειρά.

Πληροφορίες:
SŌNHE, Nicosia City Center
Πέμπτη – Κυριακή | 17:00 – late
Gourmet street food concept
Signature cocktails
After-dark grooves. Funky house, smooth R&B, and luxury night vibes.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: checkincyprus

