Εσύ κοιμάσε και η μπαταρία του κινητού σου... «σιγοπεθαίνει» - Ποιες ρυθμίσεις πρέπει να αλλάξεις

Δύο συγκεκριμένες ρυθμίσεις είναι οι κύριες αιτίες αυτής της “αόρατης” κατανάλωσης σε κατάσταση αδράνειας, και η απλή αλλαγή τους μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά στην αυτονομία της συσκευής σου.

Η οθόνη που «ποτέ δεν κοιμάται» κοστίζει πολύ

Η οθόνη αποτελεί το μεγαλύτερο “καταναλωτή” μπαταρίας σε κάθε smartphone. Η λειτουργία Always-On Display — που κρατά ενεργή μια εκδοχή της οθόνης ακόμα και στην αδράνεια — φαίνεται αθώα, αλλά σύμφωνα με έρευνα μπορεί να μειώσει τον χρόνο αναμονής από 400 ώρες σε μόλις 100. Η λύση, ιδιαίτερα απλή: απενεργοποίησε το Always-On Display όταν δεν το χρειάζεσαι — τo βράδυ στο σπίτι, στη δουλειά ή στις διακοπές και άφησε ενεργό – αν θέλεις – μόνο τη λειτουργία raise to wake, ώστε η οθόνη να ανάβει μόνο όταν σηκώνεις τη συσκευή.

Εξίσου σημαντικό είναι και το auto-lock, δηλαδή πόση ώρα χρειάζεται η οθόνη για να σβήσει αυτόματα όταν σταματάς να τη χρησιμοποιείς. Αν η ρύθμιση είναι στα αρκετά λεπτά ή στο «Ποτέ», άλλαξέ τη σε ένα έως δύο λεπτά. Παράλληλα, μείωσε και τη φωτεινότητα στο χαμηλότερο ανεκτό επίπεδο — κάθε φορά που ξυπνά η οθόνη, η υψηλή φωτεινότητα ρουφά επιπλέον ενέργεια χωρίς λόγο.

Η τοποθεσία τρέχει στο παρασκήνιο χωρίς να το ξέρεις

Οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ο δεύτερος “καταναλωτής” μπαταρίας στην αδράνεια. Πολλές εφαρμογές — social media, κάμερα, ακόμα και εφαρμγογές ειδήσεων — έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τοποθεσία «πάντα», πράγμα που σημαίνει ότι το GPS λειτουργεί ακόμα κι όταν το δεν χρησιμοποιείς το κινητό. Ο συνδυασμός συνεχούς GPS και ανοιχτών εφαρμογών που τρέχουν στο παρασκήνιο αποτελεί μόνιμη αιμορραγία μπαταρίας.

Η λύση είναι και εδώ απλή: μπες στις ρυθμίσεις εφαρμογών και άλλαξε την πρόσβαση στην τοποθεσία σε «Μόνο κατά τη χρήση» για όλες τις εφαρμογές που δεν την χρειάζονται διαρκώς. Επίσης, κλείνε πλήρως τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείς — η απλή επιστροφή στην αρχική οθόνη δεν σταματά τη λειτουργία τους στο παρασκήνιο.

Μικρές αλλαγές, πρακτική διαφορά

Οι παραπάνω αλλαγές δεν θα χαρίσουν στο κινητό σου μαγικά επιπλέον ώρες αυτονομίας. Όμως, μπορεί να σώσουν εκείνα τα 10-15% που λείπουν τη στιγμή που τα χρειάζεσαι — τη φορά που ψάχνεις να καλέσεις ταξί ή να στείλεις ένα μήνυμα και η μπαταρία κοκκινίζει. Τα σύγχρονα smartphones, όσο καλή κι αν είναι η αυτονομία τους, εξακολουθούν να έχουν ρυθμίσεις που “τρέχουν” 24 ώρες το 24ωρο χωρίς να υπάρχει λόγος.

Είναι αξιοσημείωτο ότι δύο από τις πιο βασικές ρυθμίσεις ενός smartphone — η οθόνη και η τοποθεσία — παραμένουν για τους περισσότερους χρήστες στις εργοστασιακές προεπιλογές, που είναι σχεδιασμένες για διευκόλυνση, όχι για εξοικονόμιση μπαταρίας. Ένα λεπτό στις ρυθμίσεις μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο να φτάσεις σπίτι με 20% ή να ψάχνεις πανικοβλημένος για φορτιστή στη δουλεία. Αξίζει να αφιερώσεις λίγα λεπτά για να τις ελέγξεις.

