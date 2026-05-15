Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΕσύ κοιμάσε και η μπαταρία του κινητού σου... «σιγοπεθαίνει» - Ποιες ρυθμίσεις πρέπει να αλλάξεις
LIKE ONLINE

Εσύ κοιμάσε και η μπαταρία του κινητού σου... «σιγοπεθαίνει» - Ποιες ρυθμίσεις πρέπει να αλλάξεις

 15.05.2026 - 20:20
Εσύ κοιμάσε και η μπαταρία του κινητού σου... «σιγοπεθαίνει» - Ποιες ρυθμίσεις πρέπει να αλλάξεις

Ακόμα και όταν το smartphone σου κάθεται στο τραπέζι χωρίς να το χρησιμοποιείς, η μπαταρία του συνεχίζει να αδειάζει σιγά-σιγά.

Δύο συγκεκριμένες ρυθμίσεις είναι οι κύριες αιτίες αυτής της “αόρατης” κατανάλωσης σε κατάσταση αδράνειας, και η απλή αλλαγή τους μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά στην αυτονομία της συσκευής σου.

Η οθόνη που «ποτέ δεν κοιμάται» κοστίζει πολύ

Η οθόνη αποτελεί το μεγαλύτερο “καταναλωτή” μπαταρίας σε κάθε smartphone. Η λειτουργία Always-On Display — που κρατά ενεργή μια εκδοχή της οθόνης ακόμα και στην αδράνεια — φαίνεται αθώα, αλλά σύμφωνα με έρευνα μπορεί να μειώσει τον χρόνο αναμονής από 400 ώρες σε μόλις 100. Η λύση, ιδιαίτερα απλή: απενεργοποίησε το Always-On Display όταν δεν το χρειάζεσαι — τo βράδυ στο σπίτι, στη δουλειά ή στις διακοπές και άφησε ενεργό – αν θέλεις – μόνο τη λειτουργία raise to wake, ώστε η οθόνη να ανάβει μόνο όταν σηκώνεις τη συσκευή.

Εξίσου σημαντικό είναι και το auto-lock, δηλαδή πόση ώρα χρειάζεται η οθόνη για να σβήσει αυτόματα όταν σταματάς να τη χρησιμοποιείς. Αν η ρύθμιση είναι στα αρκετά λεπτά ή στο «Ποτέ», άλλαξέ τη σε ένα έως δύο λεπτά. Παράλληλα, μείωσε και τη φωτεινότητα στο χαμηλότερο ανεκτό επίπεδο — κάθε φορά που ξυπνά η οθόνη, η υψηλή φωτεινότητα ρουφά επιπλέον ενέργεια χωρίς λόγο.

Η τοποθεσία τρέχει στο παρασκήνιο χωρίς να το ξέρεις

Οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ο δεύτερος “καταναλωτής” μπαταρίας στην αδράνεια. Πολλές εφαρμογές — social media, κάμερα, ακόμα και εφαρμγογές ειδήσεων — έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τοποθεσία «πάντα», πράγμα που σημαίνει ότι το GPS λειτουργεί ακόμα κι όταν το δεν χρησιμοποιείς το κινητό. Ο συνδυασμός συνεχούς GPS και ανοιχτών εφαρμογών που τρέχουν στο παρασκήνιο αποτελεί μόνιμη αιμορραγία μπαταρίας.

Η λύση είναι και εδώ απλή: μπες στις ρυθμίσεις εφαρμογών και άλλαξε την πρόσβαση στην τοποθεσία σε «Μόνο κατά τη χρήση» για όλες τις εφαρμογές που δεν την χρειάζονται διαρκώς. Επίσης, κλείνε πλήρως τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείς — η απλή επιστροφή στην αρχική οθόνη δεν σταματά τη λειτουργία τους στο παρασκήνιο.

Μικρές αλλαγές, πρακτική διαφορά

Οι παραπάνω αλλαγές δεν θα χαρίσουν στο κινητό σου μαγικά επιπλέον ώρες αυτονομίας. Όμως, μπορεί να σώσουν εκείνα τα 10-15% που λείπουν τη στιγμή που τα χρειάζεσαι — τη φορά που ψάχνεις να καλέσεις ταξί ή να στείλεις ένα μήνυμα και η μπαταρία κοκκινίζει. Τα σύγχρονα smartphones, όσο καλή κι αν είναι η αυτονομία τους, εξακολουθούν να έχουν ρυθμίσεις που “τρέχουν” 24 ώρες το 24ωρο χωρίς να υπάρχει λόγος.

Είναι αξιοσημείωτο ότι δύο από τις πιο βασικές ρυθμίσεις ενός smartphone — η οθόνη και η τοποθεσία — παραμένουν για τους περισσότερους χρήστες στις εργοστασιακές προεπιλογές, που είναι σχεδιασμένες για διευκόλυνση, όχι για εξοικονόμιση μπαταρίας. Ένα λεπτό στις ρυθμίσεις μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο να φτάσεις σπίτι με 20% ή να ψάχνεις πανικοβλημένος για φορτιστή στη δουλεία. Αξίζει να αφιερώσεις λίγα λεπτά για να τις ελέγξεις.

Πηγή: techblog.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στη Λάρνακα: Κλείνουν δρόμοι και λωρίδες μέχρι τα μέσα Ιουνίου
Ακύλας για Eurovision: Φοβάμαι πολύ ότι μια θέση εκτός της πρώτης μπορεί να απογοητεύσει
Καιρός: Κάνατε χαρά που έφυγε η σκόνη; Δυστυχώς έρχεται άλλη - Μαζί με νεφώσεις, ισχυρούς ανέμους και... 30άρια
Αποζημιώσεις-μαμούθ για τον αφθώδη πυρετό: Τα ποσά που θα δοθούν στους κτηνοτρόφους
Το σπάνιο θέαμα που τράβηξε τα βλέμματα στον κυπριακό ουρανό - Εντυπωσιακές φωτογραφίες
Η Pepsi κυκλοφορεί 3 νέες γεύσεις εμπνευσμένες από γλυκά – και ήδη συζητιούνται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το κόλπο για καλύτερο φραπέ που δεν γνωρίζαμε

 15.05.2026 - 19:55
Επόμενο άρθρο

Κάτι παλιό τελιώνει στη Λευκωσία - Κάτι νέο όμως έρχεται να «ταράξει τα νερά» - Από brunch σε... μπέργκερς και κοκτέιλ - Δείτε φωτογραφίες

 15.05.2026 - 20:50
Στο επίκεντρο ο Χριστοδουλίδης στην Αθήνα: Οι επαφές και τα μηνύματα με φόντο τις εξελίξεις

Στο επίκεντρο ο Χριστοδουλίδης στην Αθήνα: Οι επαφές και τα μηνύματα με φόντο τις εξελίξεις

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ανέδειξε τη διαχρονική ενότητα του Ελληνισμού, δήλωσε την Παρασκευή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απευθυνθεί στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και θα συμμετάσχει στο The Europe Gulf Forum.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο επίκεντρο ο Χριστοδουλίδης στην Αθήνα: Οι επαφές και τα μηνύματα με φόντο τις εξελίξεις

Στο επίκεντρο ο Χριστοδουλίδης στην Αθήνα: Οι επαφές και τα μηνύματα με φόντο τις εξελίξεις

  •  15.05.2026 - 15:18
Βουλευτικές 2026: Πού και τι ώρα θα ψηφίσουν Χριστοδουλίδης και οι πολιτικοί αρχηγοί

Βουλευτικές 2026: Πού και τι ώρα θα ψηφίσουν Χριστοδουλίδης και οι πολιτικοί αρχηγοί

  •  15.05.2026 - 16:28
ΕΔΕΚ για Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Η δημοσιογραφία δεν τρομοκρατείται και δεν πρέπει να τρομοκρατείται

ΕΔΕΚ για Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Η δημοσιογραφία δεν τρομοκρατείται και δεν πρέπει να τρομοκρατείται

  •  15.05.2026 - 19:05
Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στη Λευκωσία - Στο σημείο πυροσβεστικά οχήματα και μέλη της Αστυνομίας - Δείτε βίντεο

Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στη Λευκωσία - Στο σημείο πυροσβεστικά οχήματα και μέλη της Αστυνομίας - Δείτε βίντεο

  •  15.05.2026 - 21:12
VIDEO: Με δάκρυα στα μάτια ο Φειδίας Παναγιώτου: Μεγάλη συγκίνηση και περηφάνια για τον αδελφό του που «τέλειωσε» τα ΟΥΚ – Το μήνυμα του πατέρα του

VIDEO: Με δάκρυα στα μάτια ο Φειδίας Παναγιώτου: Μεγάλη συγκίνηση και περηφάνια για τον αδελφό του που «τέλειωσε» τα ΟΥΚ – Το μήνυμα του πατέρα του

  •  15.05.2026 - 19:31
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στη Λάρνακα: Κλείνουν δρόμοι και λωρίδες μέχρι τα μέσα Ιουνίου

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στη Λάρνακα: Κλείνουν δρόμοι και λωρίδες μέχρι τα μέσα Ιουνίου

  •  15.05.2026 - 16:50
Έτσι «έκαναν φτερά» 12 χιλιάδες ευρώ – Δείτε πώς την πάτησε 59χρονος από την Πάφο για να μην το πάθετε κι εσείς

Έτσι «έκαναν φτερά» 12 χιλιάδες ευρώ – Δείτε πώς την πάτησε 59χρονος από την Πάφο για να μην το πάθετε κι εσείς

  •  15.05.2026 - 17:24
Κάτι παλιό τελιώνει στη Λευκωσία - Κάτι νέο όμως έρχεται να «ταράξει τα νερά» - Από brunch σε... μπέργκερς και κοκτέιλ - Δείτε φωτογραφίες

Κάτι παλιό τελιώνει στη Λευκωσία - Κάτι νέο όμως έρχεται να «ταράξει τα νερά» - Από brunch σε... μπέργκερς και κοκτέιλ - Δείτε φωτογραφίες

  •  15.05.2026 - 20:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα