Νέο σοκ στις Κεντρικές Φυλακές: Καταγγελία κρατούμενου για επίθεση με μαχαίρι και πιέσεις να μη μιλήσει

Ο δικηγόρος του, Δημήτρης Απαισιώτης, ανέφερε στο Omega ότι ο πελάτης του δεν μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο ούτε λήφθηκε κατάθεση από την Αστυνομία μετά το περιστατικό. «Τον επισκέφτηκα και διαπίστωσα και εγώ τα τραύματα», δήλωσε, προσθέτοντας πως μέχρι τότε «δεν είχε πάει η αστυνομία για να του πάρει κατάθεση».

Ο συνήγορος απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας ζητώντας άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και κάνοντας λόγο για σοβαρές παραλείψεις από τη διοίκηση των φυλακών.

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ο κρατούμενος είχε αναφέρει και στο παρελθόν περιστατικά βίας, ενώ υποστηρίζει ότι είχε δεχθεί πιέσεις να μην καταγγείλει δεσμοφύλακα για φερόμενο τραυματισμό του κατά τη διάρκεια επεισοδίου στις φυλακές.

