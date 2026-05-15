Νέο σοκ στις Κεντρικές Φυλακές: Καταγγελία κρατούμενου για επίθεση με μαχαίρι και πιέσεις να μη μιλήσει

Νέο σοκ στις Κεντρικές Φυλακές: Καταγγελία κρατούμενου για επίθεση με μαχαίρι και πιέσεις να μη μιλήσει

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στις Κεντρικές Φυλακές, όπου κρατούμενος καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από συγκρατούμενούς του στην πτέρυγα 1Β, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε διάφορα σημεία.

Ο δικηγόρος του, Δημήτρης Απαισιώτης, ανέφερε στο Omega ότι ο πελάτης του δεν μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο ούτε λήφθηκε κατάθεση από την Αστυνομία μετά το περιστατικό. «Τον επισκέφτηκα και διαπίστωσα και εγώ τα τραύματα», δήλωσε, προσθέτοντας πως μέχρι τότε «δεν είχε πάει η αστυνομία για να του πάρει κατάθεση».

Ο συνήγορος απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας ζητώντας άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και κάνοντας λόγο για σοβαρές παραλείψεις από τη διοίκηση των φυλακών.

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ο κρατούμενος είχε αναφέρει και στο παρελθόν περιστατικά βίας, ενώ υποστηρίζει ότι είχε δεχθεί πιέσεις να μην καταγγείλει δεσμοφύλακα για φερόμενο τραυματισμό του κατά τη διάρκεια επεισοδίου στις φυλακές.

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες της 24ης Μαΐου, η νέα μεγάλη δημοσκόπηση του ΡΙΚ ανατρέπει τη βεβαιότητα και επιβεβαιώνει ότι η αναμέτρηση για την πρώτη θέση θα κριθεί στο νήμα.

