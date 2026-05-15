Η ιστορία του ανθρώπου που ξύπνησε γυμνός δίπλα σε έναν κάδο και δεν ήξερε ποιος είναι

Το θετικό είναι ότι θυμάται αλλά έστω κι έτσι, η ταινία παραμένει μια περιπέτεια 113 λεπτών.

Σκεφτείτε τώρα, να ανοίγεις κάποια στιγμή τα μάτια σου, να σε ρωτούν «ποιος είσαι» και να αδυνατείς να δώσεις μια απάντηση. Να μην θυμάσαι το παραμικρό. Αμνησία, ένας εφιάλτης που χτύπησε την πόρτα του πρωταγωνιστή μιας αληθινής ιστορίας, η οποία έφτασε τελικά να γίνει ντοκιμαντέρ.

Γεμάτος τσιμπήματα πίσω από τα Burger King

Όλα ξεκίνησαν στις 5 τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου του 2004, όταν ένας υπάλληλος των Burger King στο Ρίτσμοντ Χιλ της Τζόρτζια, μάζεψε τα σκουπίδια και πήγε να τα πετάξει στον κοντινότερο κάδο. Εκεί βρήκε αναίσθητο και ολόγυμνο έναν άνδρα, με ένα σημάδι στο κεφάλι που πιθανότατα οφειλόταν σε χτύπημα από αμβλύ αντικείμενο. Το σώμα του ήταν γεμάτο σημάδια από τσιμπήματα κόκκινων μυρμηγκιών και η κατάστασή του προκάλεσε συναγερμό.

Ο μυστηριώδης άγνωστος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πάνω του δεν είχε τίποτα που να πιστοποιεί την ταυτότητά του, αλλά αυτό που προείχε ήταν να γίνει καλά. Μέχρι και δύο εβδομάδες αργότερα, η κατάσταση της υγείας του ήταν περίεργη, αφού βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και αδυνατούσε να επικοινωνήσει.

Όταν πια ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις του και οι γιατροί τον ρώτησαν το όνομά του, δεν είχε απάντηση. Τα δεδομένα γι αυτόν ήταν ότι είχε καταρράκτη στα μάτια, ότι δεν θυμόταν το παραμικρό και ότι όταν είδε τον εαυτό του στον καθρέφτη, συνειδητοποίησε ότι ήταν περίπου 20 χρόνια μεγαλύτερος από όσο πίστευε.

Μια και δεν είχε την παραμικρή ανάμνηση, έπρεπε να βρει μια νέα ταυτότητα. Αυτο-ονομάστηκε Benjaman Kyle από τα αρχικά των Burger King και ξεκίνησε τη νέα του ζωή, άλλοτε μένοντας σε ένα καταφύγιο και άλλοτε μπαινοβγαίνοντας σε νοσοκομεία.

Το 2007, ενώ βρισκόταν στο J.C. Lewis Health Care Center, γνώρισε μια νοσοκόμα που τον ρώτησε για το παρελθόν του και τελικά αποφάσισε να τον βοηθήσει οικονομικά, αλλά και βρίσκοντάς του δουλειά ως κηπουρού, αλλά κι αυτό δεν κράτησε πολύ.

Για πολλά χρόνια μετά το ατύχημά του, ζούσε ως άστεγος ενώ δεν μπορούσε να βρει δουλειά επειδή δεν θυμόταν τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής του.

Δέκα χρόνια πριν τον Μάικλ Τζάκσον

Το 2011 η ιστορία του παρουσιάστηκε σε ντοκιμαντέρ, έγινε γνωστός και αρκετοί ήταν αυτοί που κινητοποιήθηκαν για να τον βοηθήσουν. Άλλοι προσφέροντάς του στέγη, άλλοι δίνοντας χρήματα και κάποιοι τρίτοι αναζητώντας στοιχεία για την ταυτότητά του. Ο ίδιος έλεγε ότι θυμόταν πως είχε γεννηθεί την ίδια ημέρα, 10 ακριβώς χρόνια πριν τον Μάικλ Τζάκσον, ότι μπορεί να είχε το επώνυμο Πάουελ, Ντέιβιντσον ή έστω συγγενείς με αυτά τα ονόματα και ότι ίσως είχε δύο ή τρία αδέλφια.

Μέσω ύπνωσης, θυμήθηκε κάποια ψηφία από τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, όπως επίσης κάποιες στιγμές από την προηγούμενή του ζωή. Ένα νεκροταφείο στην Ινδιανάπολη, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο κοντά στο σπίτι του και σάντουιτς με λιωμένο τυρί που αγόραζε για 25 σεντς στο Indiana State Fair.

Ο Πάουελ είχε επίσης αναμνήσεις από την περιοχή του Ντένβερ, τη βιβλιοθήκη και τα εστιατόριά του. Αν και ερευνητές έφτιαξαν ένα προφίλ με πιθανά μέρη όπου είχε ζήσει, εκκρεμούσε να βρουν το ποιος πραγματικά ήταν.

«Αυτός είμαι»

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2015, ανακοίνωσε στη σελίδα του στο Facebook ότι η ταυτότητά του είχε επιβεβαιωθεί μέσα από εξέταση DNA. Ονομαζόταν Ουίλιαμ Πάουελ, γεννημένος στις 29 Αυγούστου 1948 στο Λαφαγιέτ της Ιντιάνα.

Το 1976 διέκοψε σχέσεις με την οικογένειά του και εγκατέλειψε τα υπάρχοντά του, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου όπου ζούσε. Η οικογένειά του τον είχε δηλώσει ως αγνοούμενο.

Όπως αποδείχθηκε, η ημερομηνία γέννησής του αποδείχθηκε ότι μία από τις ελάχιστες λεπτομέρειες που θυμόταν σωστά.

Στις 25 Μαΐου, σε λίγες ημέρες από σήμερα, το ID στις ΗΠΑ παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ The Many Lives of Benjaman Kyle, αφιερωμένο στην παράξενη ιστορία του Ουίλιαμ Πάουελ...

Πηγή: ethnos.gr