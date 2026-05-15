Δημοσκόπηση Omega: Ποιον προτιμούν οι πολίτες για νέο Πρόεδρο της Βουλής - Πόσες έδρες παίρνει κάθε κόμμα

 15.05.2026 - 23:40
Νέα δημοσκόπηση για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 έγινε από την Pulse Market Research για λογαριασμό του Omega, στην οποία καταγράφηκαν ενδιαφέροντα δεδομένα για την εκλογική δυναμική των κομμάτων, την πιθανή κατανομή εδρών αλλά και τις προτιμήσεις των πολιτών για τη θέση του Προέδρου της Βουλής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ΔΗΣΥ διατηρεί προβάδισμα με μέση εκτίμηση στο 23%, ενώ ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 21,5%. Στην τρίτη θέση καταγράφεται το ΕΛΑΜ με 13,5%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη άνοδό του.

Ακολουθούν το ΔΗΚΟ με 8,5%, το ΑΛΜΑ με 8% και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 7,5%, ενώ το Volt εμφανίζεται στο 4,5%. Πιο κάτω βρίσκονται η ΕΔΕΚ με 3,5%, η ΔΗΠΑ με 3% και οι Οικολόγοι με 2,5%. η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των εδρών, ο ΔΗΣΥ φαίνεται να εξασφαλίζει από 13 έως 15 έδρες, το ΑΚΕΛ από 12 έως 14 και το ΕΛΑΜ από 8 έως 10. ΔΗΚΟ και ΑΛΜΑ εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 5 και 7 εδρών, ενώ η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου μεταξύ 5 και 6.

Η έρευνα κατέγραψε και τις απόψεις των πολιτών για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για τη θέση του Προέδρου της Βουλής. Πρώτη εμφανίζεται η Αννίτα Δημητρίου με 21%, ενώ ακολουθούν ο Στέφανος Στεφάνου με 6% και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου με 5%. Πιο χαμηλά βρίσκονται οι Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Χρίστος Χριστού με 3%, ενώ ποσοστό 39% δήλωσε πως δεν έχει άποψη ή δεν απάντησε.

 

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 6 με 13 Μαΐου 2026, με δείγμα 1204 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω με δικαίωμα ψήφου, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων παγκύπρια.

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη

Στις 116 οι μολυσμένες μονάδες από τον αφθώδη πυρετό

