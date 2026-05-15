Δημοσκόπηση Omega: Ποιον προτιμούν οι πολίτες για νέο Πρόεδρο της Βουλής - Πόσες έδρες παίρνει κάθε κόμμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ΔΗΣΥ διατηρεί προβάδισμα με μέση εκτίμηση στο 23%, ενώ ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 21,5%. Στην τρίτη θέση καταγράφεται το ΕΛΑΜ με 13,5%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη άνοδό του.

Ακολουθούν το ΔΗΚΟ με 8,5%, το ΑΛΜΑ με 8% και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 7,5%, ενώ το Volt εμφανίζεται στο 4,5%. Πιο κάτω βρίσκονται η ΕΔΕΚ με 3,5%, η ΔΗΠΑ με 3% και οι Οικολόγοι με 2,5%. η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των εδρών, ο ΔΗΣΥ φαίνεται να εξασφαλίζει από 13 έως 15 έδρες, το ΑΚΕΛ από 12 έως 14 και το ΕΛΑΜ από 8 έως 10. ΔΗΚΟ και ΑΛΜΑ εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 5 και 7 εδρών, ενώ η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου μεταξύ 5 και 6.

Η έρευνα κατέγραψε και τις απόψεις των πολιτών για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για τη θέση του Προέδρου της Βουλής. Πρώτη εμφανίζεται η Αννίτα Δημητρίου με 21%, ενώ ακολουθούν ο Στέφανος Στεφάνου με 6% και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου με 5%. Πιο χαμηλά βρίσκονται οι Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Χρίστος Χριστού με 3%, ενώ ποσοστό 39% δήλωσε πως δεν έχει άποψη ή δεν απάντησε.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 6 με 13 Μαΐου 2026, με δείγμα 1204 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω με δικαίωμα ψήφου, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων παγκύπρια.