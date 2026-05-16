Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα«Tην ημέρα του ατυχήματος είχε βγάλει τον σταυρό του»: Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο
ΕΛΛΑΔΑ

«Tην ημέρα του ατυχήματος είχε βγάλει τον σταυρό του»: Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο

 16.05.2026 - 08:20
«Tην ημέρα του ατυχήματος είχε βγάλει τον σταυρό του»: Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο

Αισιόδοξη ότι όλα θα πάνε καλά με τον γιο της εμφανίζεται η μητέρα του παίκτη του «Survivor», Σταύρου Φλώρου, που τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί στο Μαϊάμι όπου, σύμφωνα με το STAR, αναμένεται να υποβληθεί σε δέυτερο χειρουργείο για να αντιμετωπίστεί το πρόβλημα στον αστράγαλο στο δεξί του πόδι.

Όπως αναφέρει η μητέρα του, την ημέρα του ατυχήματος, ο 22χρονος παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης είχε βγάλει τον σταυρό που πάντα έχει επάνω του για να μην τον χάσει.

«Δοξάζω τον Θεό που το παιδί μου είναι καλά. Αντί να του δίνουμε εμείς δύναμη, μας δίνει εκείνος. Τον περιμένει δύσκολος αγώνας, αλλά θα σταθεί όρθιος. Το παλικάρι μου δεν πάει πουθενά χωρίς τον σταυρό του και το σκομποσκοίνι του. Την ημέρα που έγινε το ατύχημα έβγαλε τον σταυρό του για να μην τον χάσει. Αυτό που μου ζήτησε ο Σταύρος ήταν μια προσευχή για εκείνον», δήλωσε αρχικά η μητέρα του.

Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του, η μητέρα του νεαρού παίκτη τόνισε: «Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά και το παλικάρι μας θα βγει νικητής. Περιμένουμε κι εμείς ενημέρωση για το πότε θα πάρει εξιτήριο. Είναι μαζί του 4 μέλη της οικογένειάς μας».

Στις επόμενες ώρες θα μεταφερθεί στο Μαϊάμι σε στρατιωτικό νοσοκομείο όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα τον χειρουργήσει Έλληνας γιατρός.

Το χαμόγελο μέσα από το νοσοκομείο

Φωτογραφίες με τον Σταύρο Φλώρο μέσα στο νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο «Survivor» δημοσίευσε η Μαντίσα Τσότα, με τον παίκτη να εμφανίζεται χαμογελαστός, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στην Αμερική.

Ο 22χρονος είχε ένα σοβαρό ατύχημα σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο, όσο έκανε ψαροντούφεκο, με πληροφορίες να κάνουν λόγο πως έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Ο ίδιος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση.

«Tην ημέρα του ατυχήματος είχε βγάλει τον σταυρό του»: Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο

Η Μαντίσα Τσότσα που συμμετέχει και εκείνη στο ριάλιτι, ανάρτησε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο αναφερόταν στο συμβάν με τον παίκτη. Κάτω από αυτό, κάποιος ρώτησε εάν έχουν έρθει σε επικοινωνία μετά το περιστατικό, με άλλο πρόσωπο να απαντάει «μίλησαν ναι», ενώ πρόσθεσε στιγμιότυπο από Instagram story της παίκτριας. Στην εικόνα, εμφανίζονται δύο φωτογραφίες από βιντεοκλήση που έκανε ο Σταύρος Φλώρος με τη Μαντίσα Τσότα. Ο 22χρονος εμφανίζεται χαμογελαστός στο νοσοκομείο, με την παίκτρια να γράφει: «Πόσο χαρούμενη, χαμογελάρα μου».

Στο βίντεο που δημοσίευσε η παίκτρια των «Αθηναίων» εύχεται καλή δύναμη στον 22χρονο, τονίζοντας ότι προσεύχεται καθημερινά για εκείνον: «Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω αυτές τις ημέρες μαζί σας, γιατί από τη μία είχα θέμα με το κινητό μου και από την άλλη με όλα αυτά που συνέβησαν, ήμουν πραγματικά σοκαρισμένη. Αυτές τις στιγμές οι σκέψεις μου είναι στον Σταύρο. Προσεύχομαι για εκείνον καθημερινά, του εύχομαι καλή δύναμη και γρήγορη ανάρρωση, να είναι σύντομα κοντά μας».


ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες
Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές
Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή
«Tην ημέρα του ατυχήματος είχε βγάλει τον σταυρό του»: Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο
Δεύτερο τροχαίο με μοτοσικλετιστή: Συγκρούστηκε με όχημα - Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες - Δείτε βίντεο
VIDEO: Στο νοσοκομείο 24χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραμπ: Εξουδετερώθηκε ο υπ' αριθμόν 2 του Ισλαμικού Κράτους

 16.05.2026 - 08:18
Επόμενο άρθρο

«Φάρμακο» κατά της μοναξιάς μια βόλτα στη φύση – Τι έδειξε το επιτυχημένο πείραμα της Φινλανδίας

 16.05.2026 - 08:23
Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Οι βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου προμηνύονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ως από τις πιο απρόβλεπτες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Κύπρου, με πιθανές δραματικές ανακατατάξεις στον κομματικό χάρτη. Σε αυτό το ρευστό πολιτικό περιβάλλον, το ερώτημα που τίθεται είναι τι τελικά επηρεάζει την ψήφο των πολιτών: η κομματική ταυτότητα, τα σκάνδαλα, η επικαιρότητα ή οι νέες μορφές πληροφόρησης μέσω κοινωνικών δικτύων;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

  •  16.05.2026 - 07:50
Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη

  •  15.05.2026 - 23:31
Δημοσκόπηση Omega: Ποιον προτιμούν οι πολίτες για νέο Πρόεδρο της Βουλής - Πόσες έδρες παίρνει κάθε κόμμα

Δημοσκόπηση Omega: Ποιον προτιμούν οι πολίτες για νέο Πρόεδρο της Βουλής - Πόσες έδρες παίρνει κάθε κόμμα

  •  15.05.2026 - 23:40
Μορφάκης Σολομωνίδης στο «T»: «Ψηφίζοντας ΕΔΕΚ, στηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και η προστασία της μικρομεσαίας τάξης»

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «T»: «Ψηφίζοντας ΕΔΕΚ, στηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και η προστασία της μικρομεσαίας τάξης»

  •  16.05.2026 - 07:42
Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  16.05.2026 - 07:16
Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες

  •  16.05.2026 - 07:53
Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές

Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές

  •  16.05.2026 - 07:23
Τρίτη σύλληψη για σωρεία εμπρησμών - Φόρεσαν χειροπέδες σε 22χρονο

Τρίτη σύλληψη για σωρεία εμπρησμών - Φόρεσαν χειροπέδες σε 22χρονο

  •  16.05.2026 - 07:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα