«Tην ημέρα του ατυχήματος είχε βγάλει τον σταυρό του»: Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο

Όπως αναφέρει η μητέρα του, την ημέρα του ατυχήματος, ο 22χρονος παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης είχε βγάλει τον σταυρό που πάντα έχει επάνω του για να μην τον χάσει.

«Δοξάζω τον Θεό που το παιδί μου είναι καλά. Αντί να του δίνουμε εμείς δύναμη, μας δίνει εκείνος. Τον περιμένει δύσκολος αγώνας, αλλά θα σταθεί όρθιος. Το παλικάρι μου δεν πάει πουθενά χωρίς τον σταυρό του και το σκομποσκοίνι του. Την ημέρα που έγινε το ατύχημα έβγαλε τον σταυρό του για να μην τον χάσει. Αυτό που μου ζήτησε ο Σταύρος ήταν μια προσευχή για εκείνον», δήλωσε αρχικά η μητέρα του.

Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του, η μητέρα του νεαρού παίκτη τόνισε: «Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά και το παλικάρι μας θα βγει νικητής. Περιμένουμε κι εμείς ενημέρωση για το πότε θα πάρει εξιτήριο. Είναι μαζί του 4 μέλη της οικογένειάς μας».

Στις επόμενες ώρες θα μεταφερθεί στο Μαϊάμι σε στρατιωτικό νοσοκομείο όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα τον χειρουργήσει Έλληνας γιατρός.

Το χαμόγελο μέσα από το νοσοκομείο

Φωτογραφίες με τον Σταύρο Φλώρο μέσα στο νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο «Survivor» δημοσίευσε η Μαντίσα Τσότα, με τον παίκτη να εμφανίζεται χαμογελαστός, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στην Αμερική.

Ο 22χρονος είχε ένα σοβαρό ατύχημα σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο, όσο έκανε ψαροντούφεκο, με πληροφορίες να κάνουν λόγο πως έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Ο ίδιος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση.

Η Μαντίσα Τσότσα που συμμετέχει και εκείνη στο ριάλιτι, ανάρτησε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο αναφερόταν στο συμβάν με τον παίκτη. Κάτω από αυτό, κάποιος ρώτησε εάν έχουν έρθει σε επικοινωνία μετά το περιστατικό, με άλλο πρόσωπο να απαντάει «μίλησαν ναι», ενώ πρόσθεσε στιγμιότυπο από Instagram story της παίκτριας. Στην εικόνα, εμφανίζονται δύο φωτογραφίες από βιντεοκλήση που έκανε ο Σταύρος Φλώρος με τη Μαντίσα Τσότα. Ο 22χρονος εμφανίζεται χαμογελαστός στο νοσοκομείο, με την παίκτρια να γράφει: «Πόσο χαρούμενη, χαμογελάρα μου».

Στο βίντεο που δημοσίευσε η παίκτρια των «Αθηναίων» εύχεται καλή δύναμη στον 22χρονο, τονίζοντας ότι προσεύχεται καθημερινά για εκείνον: «Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω αυτές τις ημέρες μαζί σας, γιατί από τη μία είχα θέμα με το κινητό μου και από την άλλη με όλα αυτά που συνέβησαν, ήμουν πραγματικά σοκαρισμένη. Αυτές τις στιγμές οι σκέψεις μου είναι στον Σταύρο. Προσεύχομαι για εκείνον καθημερινά, του εύχομαι καλή δύναμη και γρήγορη ανάρρωση, να είναι σύντομα κοντά μας».





