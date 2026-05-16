Σκόνη, ισχυροί άνεμοι και άνοδος της θερμοκρασίας: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Τρίτη

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέτριοι 4 και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα τη Δευτέρα και την Τρίτη, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ