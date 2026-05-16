Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣκόνη, ισχυροί άνεμοι και άνοδος της θερμοκρασίας: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Τρίτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκόνη, ισχυροί άνεμοι και άνοδος της θερμοκρασίας: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Τρίτη

 16.05.2026 - 07:59
Σκόνη, ισχυροί άνεμοι και άνοδος της θερμοκρασίας: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Τρίτη

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα από την Κυριακή θα αιωρείται αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέτριοι 4 και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα τη Δευτέρα και την Τρίτη, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες
Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές
Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή
«Tην ημέρα του ατυχήματος είχε βγάλει τον σταυρό του»: Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο
Δεύτερο τροχαίο με μοτοσικλετιστή: Συγκρούστηκε με όχημα - Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες - Δείτε βίντεο
VIDEO: Στο νοσοκομείο 24χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες

 16.05.2026 - 07:53
Επόμενο άρθρο

Τραμπ: Εξουδετερώθηκε ο υπ' αριθμόν 2 του Ισλαμικού Κράτους

 16.05.2026 - 08:18
Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Οι βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου προμηνύονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ως από τις πιο απρόβλεπτες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Κύπρου, με πιθανές δραματικές ανακατατάξεις στον κομματικό χάρτη. Σε αυτό το ρευστό πολιτικό περιβάλλον, το ερώτημα που τίθεται είναι τι τελικά επηρεάζει την ψήφο των πολιτών: η κομματική ταυτότητα, τα σκάνδαλα, η επικαιρότητα ή οι νέες μορφές πληροφόρησης μέσω κοινωνικών δικτύων;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

  •  16.05.2026 - 07:50
Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη

  •  15.05.2026 - 23:31
Δημοσκόπηση Omega: Ποιον προτιμούν οι πολίτες για νέο Πρόεδρο της Βουλής - Πόσες έδρες παίρνει κάθε κόμμα

Δημοσκόπηση Omega: Ποιον προτιμούν οι πολίτες για νέο Πρόεδρο της Βουλής - Πόσες έδρες παίρνει κάθε κόμμα

  •  15.05.2026 - 23:40
Μορφάκης Σολομωνίδης στο «T»: «Ψηφίζοντας ΕΔΕΚ, στηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και η προστασία της μικρομεσαίας τάξης»

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «T»: «Ψηφίζοντας ΕΔΕΚ, στηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και η προστασία της μικρομεσαίας τάξης»

  •  16.05.2026 - 07:42
Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  16.05.2026 - 07:16
Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες

  •  16.05.2026 - 07:53
Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές

Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές

  •  16.05.2026 - 07:23
Τρίτη σύλληψη για σωρεία εμπρησμών - Φόρεσαν χειροπέδες σε 22χρονο

Τρίτη σύλληψη για σωρεία εμπρησμών - Φόρεσαν χειροπέδες σε 22χρονο

  •  16.05.2026 - 07:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα