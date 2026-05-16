Μορφάκης Σολομωνίδης στο «T»: «Ψηφίζοντας ΕΔΕΚ, στηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και η προστασία της μικρομεσαίας τάξης»

Κύριε Σολομωνίδη, συζητείται καθημερινά το θέμα τον εκποιήσεων αλλά και η προστασία των δανειοληπτών από τις εκποιήσεις, με αρκετά κόμματα να καταθέτουν προτάσεις. Πώς σχολιάζετε αυτή την εξέλιξη;

Εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική αντίφαση. Βλέπουμε κόμματα να συζητούν και να υιοθετούν προτάσεις για την προστασία των δανειοληπτών, οι οποίες όμως είχαν κατατεθεί από την ΕΔΕΚ ήδη από το 2015 μέχρι και σήμερα. Δυστυχώς, την περίοδο εκείνη, οι ίδιες αυτές πολιτικές δυνάμεις είτε τις καταψήφιζαν είτε οδηγούσαν τη συζήτηση σε αναβολές.

Καταθέσαμε πολύ συγκεκριμένες και ουσιαστικές προτάσεις όπως τη δημιουργία ειδικού τμήματος στα επαρχιακά δικαστήρια για ταχεία εξέταση προσφυγών δανειοληπτών, τη ρύθμιση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων, τον καθορισμό αντικειμενικής αξίας των ενυπόθηκων ακινήτων και την προστασία των εγγυητών. Αυτές δεν είναι νέες ιδέες, είναι ολοκληρωμένες προτάσεις της ΕΔΕΚ που αγνοήθηκαν όταν έπρεπε να υιοθετηθούν. Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η δημαγωγία. Δεν μπορούμε να ανακαλύπτουμε σήμερα λύσεις που απορρίπταμε χθες, ενώ στο μεταξύ χιλιάδες συμπολίτες μας βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε εκποιήσεις. Η ουσία δεν είναι ποιος θα πιστωθεί πολιτικά μια πρόταση, αλλά να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα που θα προστατεύσουν τους ευάλωτους δανειολήπτες και θα περιορίσουν την αυθαιρεσία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Θα ξεκινήσει η συζήτηση για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Πώς τοποθετείστε;

Παραθέτω συγκεκριμένη πρόταση η οποία αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες και ριζοσπαστικές προσεγγίσεις που έχουν τεθεί για το συνταξιοδοτικό, με σαφή στόχο την εξάλειψη των συντάξεων πείνας και την κατοχύρωση αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους. Η ιδέα μιας καθολικής κοινωνικής σύνταξης ύψους περίπου €800, σε συνδυασμό με μια ελάχιστη θεσμοθετημένη σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της τάξης των €435, που θα οδηγεί σε συνολικό ποσό περίπου €1235, αποτελεί μια κοινωνικά στοχευμένη προσέγγιση.

Στόχος της πρέπει να είναι η πραγματική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και η αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης στην τρίτη ηλικία. Παράλληλα, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη λογική ενίσχυσης της ανταποδοτικότητας μέσω της θεσμοθετημένης σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου όλες οι ασφαλιστικές μονάδες του βασικού και του συμπληρωματικού μέρους θα συνυπολογίζονται συνολικά. Αυτό διασφαλίζει διαφάνεια, δικαιοσύνη και σύνδεση εισφορών με παροχές. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και το γεγονός ότι το προτεινόμενο μοντέλο δημιουργεί κίνητρα για τη δήλωση πραγματικών μισθών, περιορίζοντας την εισφοροδιαφυγή και ενισχύοντας τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας. Αυτό αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη μακροχρόνια σταθερότητα οποιουδήποτε συνταξιοδοτικού συστήματος.

Ποια είναι η πρώτη πρόταση που θα καταθέσετε στη νέα Βουλή σε περίπτωση εκλογής σας ;

Μια από τις πρώτες προτάσεις που θα καταθέσω στη νέα Βουλή είναι η δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Κρίσεων, το οποίο θα ενεργοποιείται άμεσα για τη στήριξη και αποζημίωση πολιτών που πλήττονται από οικονομικές, ενεργειακές ή άλλες έκτακτες κρίσεις.

Η ανάγκη για έναν τέτοιο μηχανισμό είναι πλέον επιτακτική, καθώς οι κρίσεις έχουν γίνει πιο συχνές και πιο έντονες, επηρεάζοντας άμεσα τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κράτος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντιδρά γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Η χρηματοδότηση ενός τέτοιου ταμείου πρέπει να είναι θεσμοθετημένη και πολυεπίπεδη, μέσα από ένα συνδυασμό κρατικών πόρων, δημοσιονομικών πλεονασμάτων σε περιόδους ανάπτυξης και ενδεχομένως ειδικών εισφορών σε τομείς που παρουσιάζουν υψηλή κερδοφορία.

Η πρότασή μου προβλέπει ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο με σαφή κριτήρια ενεργοποίησης, πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση και ταχεία διαδικασία εκταμίευσης των ενισχύσεων, ώστε η βοήθεια να φτάνει έγκαιρα στους πραγματικά επηρεαζόμενους πολίτες.

Πρόσφατα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξη του αναφέρθηκε σε πιθανή κατάθεση σχεδίου λύσης στο Κυπριακό. Η ΕΔΕΚ ήταν ενημερωμένη και πως σχολιάζει αυτή την σημαντική εξέλιξη;

Δεν ήμασταν ενημερωμένοι και θεωρώ ότι τέτοια σοβαρά θέματα, δεν πρέπει η πολιτική ηγεσία να τα μαθαίνει από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Επί της ουσίας, υπενθυμίζω ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, η ΕΔΕΚ εισηγήθηκε γραπτώς την ανάληψη προληπτικής δράσης.

Με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος, όπου δοτά σχέδια και προτάσεις λύσης δεν έλαβαν καθόλου υπόψη το διεθνές δίκαιο και την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πλευρά μας θα πρέπει να προλάβει και να αποτρέψει τετελεσμένα, καταθέτοντας δική της πρόταση λύσης. Στην παρούσα φάση και εάν ξεκινήσει η συζήτηση επί της ουσίας, θα πρέπει η πλευρά μας να αποτρέψει την έξωθεν επιβολή προτάσεων λύσης, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της υποβολής προτάσεων, έτσι ώστε να καθορίσει το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε ως πρώτο στάδιο:

-Να εξεταστεί από την Ε/κ πλευρά η συμβατότητα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο όλων ανεξαιρέτως των λεγομένων «συγκλίσεων» του παρελθόντος, δηλαδή των επονομαζόμενων «συγκλίσεων Ντάουνερ» και των έξι σημείων του ΓΓ του ΟΗΕ δηλαδή του πλαισίου Γκουτέρεζ, να διαγραφούν όποιες εκ των συγκλίσεων δεν είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να ετοιμαστεί έγγραφο το οποίο να κατατεθεί στη διαπραγμάτευση ως πρόταση της πλευράς μας για συμπερίληψη στο κείμενο λύσης του Κυπριακού.

-Να προταθεί η πλήρης αποχώρηση όλων των στρατευμάτων με καταληκτική ημερομηνία και η πλήρης κατάργηση των εγγυήσεων. Να προταθεί η αντικατάσταση των εγγυητριών δυνάμεων με εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η σύσταση προσωρινής δύναμης επιτήρησης της εφαρμογής της λύσης, χωρίς τη συμμετοχή των τριών νυν εγγυητριών δυνάμεων. Επιβάλλεται να προλάβουμε τις εξελίξεις. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μας καθορίζουν άλλοι, ακόμα και αν αυτός είναι ο ΓΓ του ΟΗΕ το πλαίσιο, επί του οποίου θα συζητήσουμε το μέλλον της πατρίδας μας.

Πια η σχέση σας με τον εθελοντισμό;

Διετέλεσα πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων της οποίας είμαι επίτιμος πρόεδρος για την προσφορά μου. Η Συνομοσπονδία Γονέων είναι η μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση στη χώρα μας και την υπηρέτησα για πολλά χρόνια. Οι αρχές και οι αξίες του εθελοντισμού είναι τα στοιχεία που αναβαθμίζουν και προβάλουν το ανθρώπινο πνεύμα, τον πολιτισμό, τη συνεργασία και την ομαδικότητα. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι μια πράξη που φανερώνει ενέργεια και καλοσύνη. Είναι μια πράξη που γίνεται με γνώση, γενναιοδωρία και ανάγκη προσφοράς των καλύτερων στοιχείων που έχουμε και όχι αυτών που μας περισσεύουν. Ο εθελοντισμός πλέον, είναι κομμάτι της ζωής μου και θα συνεχίσω να προσφέρω από όποια ιδιότητα ή θέση και αν κατέχω.

Σε μια βδομάδα τελειώνει ο προεκλογικός αγώνας και ο λαός θα ψηφίσει. Πως αξιολογείτε τη δική σας προσπάθεια;

Η δική μου προεκλογική προσπάθεια είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την συλλογική προσπάθεια της ΕΔΕΚ να επιτύχει ένα καλό αποτέλεσμα. Πολιτεύθηκα με ουσία και ειλικρίνεια, επικοινώνησα στους συμπολίτες μου προτάσεις που φιλοδοξούν να επιλύσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, άκουσα και σημείωσα, σεβάστηκα την αξιοπρέπεια και τη νοημοσύνη των ψηφοφόρων και ευελπιστώ αυτό να εκτιμηθεί.

Το καθήκον μου να κρατήσω ένα ψηλό επίπεδο ποιότητας στον προεκλογικό μου αγώνα, ήταν αυξημένο, καθώς είμαι και Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, δεύτερος τη τάξη με θεσμικό ρόλο και γι’ αυτό φρόντισα η προεκλογική μου εκστρατεία να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητες και στο κύρος της θέσης που κατέχω. Καλώ τον λαό να ψηφίσει την ΕΔΕΚ. Ψηφίζοντας ΕΔΕΚ, στηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία, ενισχύεται ο αντικατοχικός αγώνας και η προστασία της μικρομεσαίας τάξης. Καλή ψήφο σε όλους.