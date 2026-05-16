Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες

Η ψήφιση του νέου νόμου για την κοινωνική συμμετοχή και ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες σηματοδοτεί μια σημαντική τομή, που φιλοδοξεί να αλλάξει την καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας.

Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία ξεκίνησε το 2024 και ολοκληρώθηκε με την έγκριση της Βουλής το 2026, θέτοντας τα θεμέλια για ένα σύγχρονο πλαίσιο πολιτικής που εναρμονίζεται με τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των πολιτών με αναπηρία

Ο νέος νόμος φέρνει άμεσα και σταδιακά σημαντικές αλλαγές που αγγίζουν τον πυρήνα της καθημερινότητας:

Αυξήσεις στα επιδόματα αναπηρίας για περίπου 15.000 δικαιούχους

Αποσύνδεση του αναπηρικού επιδόματος από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ανοίγοντας τον δρόμο για περίπου 10.000 νέους δικαιούχους, ανεξαρτήτως εισοδημάτων

Ενίσχυση υπηρεσιών στήριξης με νέες παροχές σε είδος

Δημιουργία ευκαιριών για ένταξη στην εργασία και ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης

Η μεταρρύθμιση συνοδεύεται και από ισχυρή οικονομική στήριξη, με €106 εκατομμύρια να δεσμεύονται για την περίοδο 2026-2028, επιπρόσθετα των €120 εκατ. που ήδη διατίθενται ετησίως για επιδόματα αναπηρίας.

Νέα εργαλεία για εργασία και επιχειρηματικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην οικονομική ζωή. Στο πλαίσιο αυτό:

Δημιουργείται Σχέδιο Επιχορήγησης για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων από άτομα με αναπηρίες, με ενίσχυση από €10.000 έως €30.000

Προωθείται η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων αποκλειστικά σε τέτοιες επιχειρήσεις

Ενισχύεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα ως μέσο ενδυνάμωσης και αυτονομίας

Ήδη, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης προχωρεί σε ενημερωτικές δράσεις προς οργανώσεις και ενδιαφερόμενους.

Στρατηγικές για το μέλλον και εξειδικευμένες δράσεις

Παράλληλα, υλοποιούνται ευρύτερες πολιτικές που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών:

Η νέα Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία περιλαμβάνει 75 δράσεις

Η Στρατηγική για τον Αυτισμό 2024-2028 περιλαμβάνει 53 δράσεις σε 7 πυλώνες

Δημιουργούνται νέα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, με σημαντική χρηματοδότηση και πλήρη κρατική στήριξη

Επεκτείνεται το όριο φοίτησης σε ειδικά σχολεία έως τα 22 έτη

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη μετάβαση των νέων μετά την αποφοίτησή τους, ώστε να συνεχίζουν μια δημιουργική πορεία ζωής μέσα από προγράμματα στήριξης ή απασχόλησης.

Το στοίχημα της εφαρμογής

Η ψήφιση του νόμου αποτελεί μόνο την αρχή. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του. Ήδη, εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η σταδιακή υλοποίηση των μέτρων μέσω αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η νέα αυτή προσέγγιση δεν περιορίζεται σε επιδόματα, αλλά επενδύει ουσιαστικά στην αξιοπρέπεια, την αυτονομία και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες σε κάθε πτυχή της κοινωνίας. Μια μεταρρύθμιση που δεν αφορά μόνο μια ομάδα πολιτών αλλά ολόκληρη την κοινωνία.