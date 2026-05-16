Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠοιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες

 16.05.2026 - 07:53
Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες

Μια από τις πιο ουσιαστικές κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων παίρνει σάρκα και οστά στην Κύπρο, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για μια κοινωνία πιο δίκαιη, συμπεριληπτική και ανθρώπινη.

Η ψήφιση του νέου νόμου για την κοινωνική συμμετοχή και ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες σηματοδοτεί μια σημαντική τομή, που φιλοδοξεί να αλλάξει την καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας.

Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία ξεκίνησε το 2024 και ολοκληρώθηκε με την έγκριση της Βουλής το 2026, θέτοντας τα θεμέλια για ένα σύγχρονο πλαίσιο πολιτικής που εναρμονίζεται με τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των πολιτών με αναπηρία

Ο νέος νόμος φέρνει άμεσα και σταδιακά σημαντικές αλλαγές που αγγίζουν τον πυρήνα της καθημερινότητας:

  • Αυξήσεις στα επιδόματα αναπηρίας για περίπου 15.000 δικαιούχους
  • Αποσύνδεση του αναπηρικού επιδόματος από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ανοίγοντας τον δρόμο για περίπου 10.000 νέους δικαιούχους, ανεξαρτήτως εισοδημάτων
  • Ενίσχυση υπηρεσιών στήριξης με νέες παροχές σε είδος
  • Δημιουργία ευκαιριών για ένταξη στην εργασία και ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης

Η μεταρρύθμιση συνοδεύεται και από ισχυρή οικονομική στήριξη, με €106 εκατομμύρια να δεσμεύονται για την περίοδο 2026-2028, επιπρόσθετα των €120 εκατ. που ήδη διατίθενται ετησίως για επιδόματα αναπηρίας.

 Νέα εργαλεία για εργασία και επιχειρηματικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην οικονομική ζωή. Στο πλαίσιο αυτό:

  • Δημιουργείται Σχέδιο Επιχορήγησης για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων από άτομα με αναπηρίες, με ενίσχυση από €10.000 έως €30.000
  • Προωθείται η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων αποκλειστικά σε τέτοιες επιχειρήσεις
  • Ενισχύεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα ως μέσο ενδυνάμωσης και αυτονομίας

Ήδη, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης προχωρεί σε ενημερωτικές δράσεις προς οργανώσεις και ενδιαφερόμενους.

Στρατηγικές για το μέλλον και εξειδικευμένες δράσεις

Παράλληλα, υλοποιούνται ευρύτερες πολιτικές που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών:

  • Η νέα Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία περιλαμβάνει 75 δράσεις
  • Η Στρατηγική για τον Αυτισμό 2024-2028 περιλαμβάνει 53 δράσεις σε 7 πυλώνες
  • Δημιουργούνται νέα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, με σημαντική χρηματοδότηση και πλήρη κρατική στήριξη
  • Επεκτείνεται το όριο φοίτησης σε ειδικά σχολεία έως τα 22 έτη

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη μετάβαση των νέων μετά την αποφοίτησή τους, ώστε να συνεχίζουν μια δημιουργική πορεία ζωής μέσα από προγράμματα στήριξης ή απασχόλησης.

Το στοίχημα της εφαρμογής

Η ψήφιση του νόμου αποτελεί μόνο την αρχή. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του. Ήδη, εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η σταδιακή υλοποίηση των μέτρων μέσω αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η νέα αυτή προσέγγιση δεν περιορίζεται σε επιδόματα, αλλά επενδύει ουσιαστικά στην αξιοπρέπεια, την αυτονομία και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες σε κάθε πτυχή της κοινωνίας. Μια μεταρρύθμιση που δεν αφορά μόνο μια ομάδα πολιτών αλλά ολόκληρη την κοινωνία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες
Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές
Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή
«Tην ημέρα του ατυχήματος είχε βγάλει τον σταυρό του»: Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο
Δεύτερο τροχαίο με μοτοσικλετιστή: Συγκρούστηκε με όχημα - Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες - Δείτε βίντεο
VIDEO: Στο νοσοκομείο 24χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

 16.05.2026 - 07:50
Επόμενο άρθρο

Σκόνη, ισχυροί άνεμοι και άνοδος της θερμοκρασίας: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Τρίτη

 16.05.2026 - 07:59
Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Οι βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου προμηνύονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ως από τις πιο απρόβλεπτες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Κύπρου, με πιθανές δραματικές ανακατατάξεις στον κομματικό χάρτη. Σε αυτό το ρευστό πολιτικό περιβάλλον, το ερώτημα που τίθεται είναι τι τελικά επηρεάζει την ψήφο των πολιτών: η κομματική ταυτότητα, τα σκάνδαλα, η επικαιρότητα ή οι νέες μορφές πληροφόρησης μέσω κοινωνικών δικτύων;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

  •  16.05.2026 - 07:50
Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη

  •  15.05.2026 - 23:31
Δημοσκόπηση Omega: Ποιον προτιμούν οι πολίτες για νέο Πρόεδρο της Βουλής - Πόσες έδρες παίρνει κάθε κόμμα

Δημοσκόπηση Omega: Ποιον προτιμούν οι πολίτες για νέο Πρόεδρο της Βουλής - Πόσες έδρες παίρνει κάθε κόμμα

  •  15.05.2026 - 23:40
Μορφάκης Σολομωνίδης στο «T»: «Ψηφίζοντας ΕΔΕΚ, στηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και η προστασία της μικρομεσαίας τάξης»

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «T»: «Ψηφίζοντας ΕΔΕΚ, στηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και η προστασία της μικρομεσαίας τάξης»

  •  16.05.2026 - 07:42
Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  16.05.2026 - 07:16
Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες

  •  16.05.2026 - 07:53
Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές

Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές

  •  16.05.2026 - 07:23
Τρίτη σύλληψη για σωρεία εμπρησμών - Φόρεσαν χειροπέδες σε 22χρονο

Τρίτη σύλληψη για σωρεία εμπρησμών - Φόρεσαν χειροπέδες σε 22χρονο

  •  16.05.2026 - 07:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα