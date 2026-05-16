Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραμπ: Εξουδετερώθηκε ο υπ' αριθμόν 2 του Ισλαμικού Κράτους
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Εξουδετερώθηκε ο υπ' αριθμόν 2 του Ισλαμικού Κράτους

 16.05.2026 - 08:18
Τραμπ: Εξουδετερώθηκε ο υπ' αριθμόν 2 του Ισλαμικού Κράτους

Την εξουδετέρωση του Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι (Abu Bilal al-Minuki), που σύμφωνα με τις ΗΠΑ ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία του ISIS σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ανέφερε, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αμερικανικές και νιγηριανές δυνάμεις έπειτα από συντονισμένη στρατιωτική δράση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, τον οποίο χαρακτήρισε «τον πιο ενεργό τρομοκράτη στον κόσμο», σκοτώθηκε σε επιχείρηση που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από κοινού από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Νιγηρίας.

«Απόψε, με δική μου εντολή, γενναίες αμερικανικές δυνάμεις και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Νιγηρίας εκτέλεσαν άψογα μια σχολαστικά σχεδιασμένη και πολύ σύνθετη αποστολή για την εξάλειψη του πιο ενεργού τρομοκράτη στον κόσμο από το πεδίο της μάχης», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αλ Μινούκι, που παρουσιαζόταν ως υπαρχηγός του ISIS παγκοσμίως, θεωρούσε ότι μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, ωστόσο οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούσαν τις κινήσεις του.

«Πίστευε ότι μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν γνώριζε ότι είχαμε πηγές που μας κρατούσαν ενήμερους για όσα έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ακόμη ότι ο θάνατός του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τις διεθνείς επιχειρήσεις του ISIS, σημειώνοντας πως «δεν θα τρομοκρατεί πλέον τους λαούς της Αφρικής ούτε θα βοηθά στον σχεδιασμό επιχειρήσεων εναντίον Αμερικανών».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία στην επιχείρηση, καταλήγοντας με τη φράση: «God Bless America».

Η ανάρτηση του Τραμπ

trump_isis

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες
Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές
Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή
«Tην ημέρα του ατυχήματος είχε βγάλει τον σταυρό του»: Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο
Δεύτερο τροχαίο με μοτοσικλετιστή: Συγκρούστηκε με όχημα - Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες - Δείτε βίντεο
VIDEO: Στο νοσοκομείο 24χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σκόνη, ισχυροί άνεμοι και άνοδος της θερμοκρασίας: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Τρίτη

 16.05.2026 - 07:59
Επόμενο άρθρο

«Tην ημέρα του ατυχήματος είχε βγάλει τον σταυρό του»: Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο

 16.05.2026 - 08:20
Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Οι βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου προμηνύονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ως από τις πιο απρόβλεπτες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Κύπρου, με πιθανές δραματικές ανακατατάξεις στον κομματικό χάρτη. Σε αυτό το ρευστό πολιτικό περιβάλλον, το ερώτημα που τίθεται είναι τι τελικά επηρεάζει την ψήφο των πολιτών: η κομματική ταυτότητα, τα σκάνδαλα, η επικαιρότητα ή οι νέες μορφές πληροφόρησης μέσω κοινωνικών δικτύων;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

  •  16.05.2026 - 07:50
Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη

  •  15.05.2026 - 23:31
Δημοσκόπηση Omega: Ποιον προτιμούν οι πολίτες για νέο Πρόεδρο της Βουλής - Πόσες έδρες παίρνει κάθε κόμμα

Δημοσκόπηση Omega: Ποιον προτιμούν οι πολίτες για νέο Πρόεδρο της Βουλής - Πόσες έδρες παίρνει κάθε κόμμα

  •  15.05.2026 - 23:40
Μορφάκης Σολομωνίδης στο «T»: «Ψηφίζοντας ΕΔΕΚ, στηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και η προστασία της μικρομεσαίας τάξης»

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «T»: «Ψηφίζοντας ΕΔΕΚ, στηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και η προστασία της μικρομεσαίας τάξης»

  •  16.05.2026 - 07:42
Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  16.05.2026 - 07:16
Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες

  •  16.05.2026 - 07:53
Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές

Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές

  •  16.05.2026 - 07:23
Τρίτη σύλληψη για σωρεία εμπρησμών - Φόρεσαν χειροπέδες σε 22χρονο

Τρίτη σύλληψη για σωρεία εμπρησμών - Φόρεσαν χειροπέδες σε 22χρονο

  •  16.05.2026 - 07:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα