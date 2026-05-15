ΑρχικήΔιεθνή
Ισραήλ-Λίβανος: Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός

 15.05.2026 - 23:04
Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, ανακοίνωσε απόψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η παύση των εχθροπραξιών της 16ης Απριλίου θα παραταθεί κατά 45 ημέρες, προκειμένου να καταστεί δυνατή περαιτέρω πρόοδος» είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Τόμι Πίγκοτ.

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου.

Οι συνομιλίες αυτής της εβδομάδας ήταν η τρίτη συνάντηση των δύο πλευρών από τότε που το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο, αφού η σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, τρεις ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν.

Μολονότι ο Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός στις 16 Απριλίου, οι εχθροπραξίες στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται, αν και έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στο νότιο τμήμα της χώρας. Με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο διάστημα αυτό.

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες της 24ης Μαΐου, η νέα μεγάλη δημοσκόπηση του ΡΙΚ ανατρέπει τη βεβαιότητα και επιβεβαιώνει ότι η αναμέτρηση για την πρώτη θέση θα κριθεί στο νήμα.

