Προετοιμαζόμαστε για νέο πόλεμο με το Ιράν, λέει το Ισραήλ: «Σύντομα θα μάθουμε την τελική απόφαση του Τραμπ»

 15.05.2026 - 23:59
Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την επικείμενη επανάληψη του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο ισραηλινό Κανάλι 12.

«Οι Αμερικανοί κατανοούν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα, ενώ εξήγησε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση κάνει προετοιμασίες για την επικείμενη επανάληψη του πολέμου.

«Προετοιμαζόμαστε για μάχες που θα διαρκέσουν από ημέρες έως εβδομάδες και περιμένουμε την τελική απόφαση του Τραμπ. Θα γνωρίζουμε περισσότερα σε 24 ώρες», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Για την ώρα είναι σε ισχύ εκεχειρία με το Ιράν, ενώ συνεχίζονται και διαπραγματεύσεις με ανταλλαγή προτάσεων, χωρίς ως τώρα ορατό αποτέλεσμα.

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη

