Δημοσκόπηση Omega: Προβάδισμα ΔΗΣΥ - Ανοιχτά όλα τα σενάρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 15.05.2026 - 22:33
Νέα δημοσκόπηση για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 έγινε από την Pulse Market Research για λογαριασμό του Omega

Πρόθεση ψήφου - Όλα τα σενάρια ανοιχτά

Η δημοσκόπηση δείχνει ένα αρκετά κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, με ξεκάθαρο όμως προβάδισμα για δύο κόμματα και έντονη κινητικότητα στον ενδιάμεσο χώρο.

Το πρώτο κόμμα, ο ΔΗΣΥ φαίνεται να προηγείται με 19%, καταγράφοντας και άνοδο (+2%) σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Αυτό δείχνει συσπείρωση ή μετακίνηση ψηφοφόρων προς την πλευρά του.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΑΚΕΛ με 17.5% και επίσης ανοδική τάση (+1.5%), διατηρώντας πολύ κοντινή απόσταση από την κορυφή. Η μάχη για την πρώτη θέση φαίνεται ανοιχτή.

Το ΔΗΚΟ ακολουθεί με 11%, χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή, κάτι που δείχνει σταθερή αλλά περιορισμένη επιρροή.

Βουτά καταγράφει το ΑΛΜΑ και μικρή μείωση η Άμεση Δημοκρατία.

 

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 6 με 13 Μαΐου 2026, με δείγμα 1204 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω με δικαίωμα ψήφου, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων παγκύπρια.

