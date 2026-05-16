«Παντρεύτηκα έναν serial killer νομίζοντας ότι έχει αλλάξει» - Η ζωή με έναν δολοφόνο
«Παντρεύτηκα έναν serial killer νομίζοντας ότι έχει αλλάξει» - Η ζωή με έναν δολοφόνο

 16.05.2026 - 20:32
Το 1995, η Μπέβερλι Στίβενς εργαζόνταν εθελοντικά σε ένα κέντρο ημέρας για άστεγους και κοινωνικά αποκλεισμένους, στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας. Ήταν εκεί που γνώρισε τον Μπάρι Γουίλιαμς, έναν τύπο χαμογελαστό, που στην πρώτη επαφή έβγαζε μια οικειότητα χάρη στο ζεστό χαμόγελο και την ευγένειά τους. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος.

 
Ο Μπάρι Γουίλιαμς και η Μπέβερλι Στίβενς (Daily Mail)

Δεν ήταν όμως τέτοιος. Στα 51 του, είχε μόλις βγει από ψυχιατρικό νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας μετά από 15 χρόνια εγκλεισμού. Οποιοσδήποτε άκουγε για το παρελθόν, θα έφευγε τρέχοντας. Η Μπέβερλι τα έμαθε όλα, αλλά αποφάσισε να τον εμπιστευθεί και να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Τον παντρεύτηκε παρά τις προειδοποιήσεις της οικογένειάς της...

«Επέλεξα να τον εμπιστευθώ κι αυτό γιατί ήταν ειλικρινής. Μου τα είπε όλα με κάθε λεπτομέρεια» λέει στη Daily Mail η Μπέβερλι...

«Έχω σκοτώσει πέντε ανθρώπους»

Τι ήταν αυτό που είπε ο Γουίλιαμς στη νέα του σύντροφο; Ότι είχε δολοφονήσει πέντε ανθρώπους τον Οκτώβριο του 1978. Αρχικά σκότωσε τους τρεις γείτονές του μετά από χρόνια έντονων τσακωμών ενώ πυροβόλησε επτά φορές την κόρη τους που επέζησε. Και στη συνέχεια, άλλους δύο ανθρώπους, που ήταν ζευγάρι, 32 χιλιόμετρα πιο μακριά. Είχε φύγει για να μην τον πιάσουν, τους ζήτησε χρήματα και δεν του έδωσαν. Είχε, δε, πυροβολήσει άλλους πέντε ανθρώπους σε αυτό το παραλήρημά του.

Ο Γουίλιαμς είχε επιστρέψει στην κοινωνία αφού οι γιατροί έκριναν ότι δεν αποτελούσε πλέον κίνδυνο για το κοινό και αποφυλακίστηκε με εντολή του τότε υπουργού Εσωτερικών της Βρετανίας, Μάικλ Χάουαρντ.

Έναν χρόνο μετά το ξεκίνημα της σχέσης του, έκανε πρόταση γάμου στη Μπέβερλι. Του είπε «ναι» και εξηγεί ότι «μέσα σε έναν χρόνο, γεννήθηκε και η κόρη μας, Έιμι. Το πρώτο διάστημα ήταν ευγενικός μαζί μου, έμοιαζε απλώς με έναν ευχάριστο, συνηθισμένο άνθρωπο. Δεν ήταν βίαιος και του άρεσε η ήσυχη ζωή.».

Ο Μπάρι Γουίλιαμς και η Μπέβερλι Στίβενς

 

Για να προφυλάξει την οικογένειά του, ο Γουίλιαμς άλλαξε το όνομά του σε Harry Street και μετακόμισαν σε καινούργιο σπίτι στο Μπέρμιγχαμ. Πίσω από την εικόνα του «φυσιολογικού» έκρυβε μια ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να κάνει μπαμ.

«Δεν έπαιρνε τα φάρμακά του. Έλεγε ότι δεν τα χρειαζόταν. Είχε γιατρό και κοινωνικό λειτουργό που τον επισκέπτονταν και ο γιατρός προσπαθούσε να τον πείσει να πάρει τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά εκείνος δεν άκουγε κανέναν», περιγράφει η σύζυγός του εξηγώντας πώς άλλαξαν περίπου πέντε χρόνια μετά τον γάμο τους.

«Άρχισε να γίνεται επιθετικός απέναντί μου. Η συμπεριφορά του άλλαζε ξαφνικά — έβλεπα την επιθετικότητα στο πρόσωπό του. Μία φορά με χτύπησε. Είχαμε διαφωνία και απλώς μου επιτέθηκε. Ήταν ικανός να εκραγεί σαν πύραυλος. Και ήταν πολύ απλό να τον βγάλεις εκτός εαυτού, αρκούσε για παράδειγμα μόνο να τον ξυπνήσεις. Το είχα κάνει κατά λάθος και είχε βάλει ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό μου, δεν με άφηνε να αναπνεύσω».

Η εμμονή με τους γείτονες

Το πρόβλημα, όμως, δεν εντοπιζόταν μόνο μέσα στο σπίτι του. Ο Γουίλιαμς απέκτησε εμμονή με τους νέους του γείτονες κι αυτό ήταν ακόμα πιο ανησυχητικό. Άνοιγε τρύπες στη μεσοτοιχία, πετούσε μπαλάκια του γκολφ στη σκεπή τους και ψωμί στην αυλή τους για να μαζεύονται πουλιά, ενώ όταν τους έβλεπε τους απειλούσε λέγοντας «θα σας κάνω φαντάσματα». Οι Γουόρεν και Σάρι Σμιθ δεν είχαν ιδέα ποιον είχαν απέναντί τους ωστόσο ήταν τόσο έντονη η εμμονή του που αποφάσισαν να φύγουν πουλώντας το σπίτι τους και μετακομίζοντας στην Ουαλία. Τους βρήκε και εκεί καθώς εμφανίστηκε με ένα όπλο σε οικογενειακή συγκέντρωση λέγοντας γελώντας «δεν ξέρετε ποιος είμαι».

 

Ο Μπάρι Γουίλιαμς και η Μπέβερλι Στίβενς

Η Μπέβερλι παραδέχεται ότι είχε σκεφτεί πολλές φορές να φύγουν με την κόρη της αλλά πάντα ανησυχούσε γιατί ήξερε ότι μια τέτοια κίνηση θα πυροδοτούσε έντονη οργή στον σύζυγό της. Κι ίσως να κινδύνευαν άνθρωποι.

Ο επίλογος στη σχέση τους ήρθε όταν οι Σμιθ κατήγγειλαν το περιστατικό με την απειλή στο νέο τους σπίτι. Η αστυνομία έκανε έφοδο στην κατοικία του Γουίλιαμς και βρήκε έξι όπλα, περισσότερες από 50 αυτοσχέδιες σφαίρες και έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με πυρίτιδα, φιάλη αερίου και λειτουργικό φυτίλι. Εκείνη την ημέρα κανόνιζε να φύγουν με τη σύζυγό του για Ουαλία κι εκείνη πιστεύει ότι είχε σκοπό να ανατινάξει το σπίτι των πρώην γειτόνων του. Στάθηκαν υπερβολικά τυχεροί.

Ο Γουίλιαμς πέθανε από καρδιακή προσβολή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας Ashworth, την Παραμονή Χριστουγέννων του 2014.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια σαφή και σταθερή ανοδική τάση στην εικόνα του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο εύρημα ούτε για στιγμιαία αποτύπωση μιας συγκυρίας.

  •  16.05.2026 - 10:40
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η περιοχή χρειάζεται την έμπρακτη παρουσία της Ευρώπης»

  •  16.05.2026 - 18:06
Βολές Αννίτας πριν τις εκλογές - «Εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια, δεν επενδύουμε σε ψεύτικες ελπίδες και δεν χαϊδεύουμε αυτιά»

  •  16.05.2026 - 15:51
Τροχαίο ατύχημα στη Λευκωσία - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα, σε σοβαρή κατάσταση ο ένας

  •  16.05.2026 - 20:08
Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά στη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  16.05.2026 - 17:20
Άγρια επεισόδια με τραυματισμούς και προσαγωγές σε ποντιακό γλέντι – Βίντεο ντοκουμέντο

  •  16.05.2026 - 19:00
Αφεντικό και Πρωταθλήτρια! ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 0-3 με υπογραφή Κούσουλου και Εβάντρο

  •  16.05.2026 - 20:01
Τι είναι η νέα δυνατότητα στην πλατφόρμα του Instagram - Πώς λειτουργεί

  •  16.05.2026 - 16:34

