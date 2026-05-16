Σμήνος μελισσών κατέκλυσε τον Λευκό Οίκο - Viral τα βίντεο από το σημείο

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν εκατοντάδες μέλισσες εμφανίστηκαν κοντά στον χώρο που χρησιμοποιείται από το τηλεοπτικό press corps για ζωντανές συνδέσεις και μεταδόσεις, γνωστό ως «Pebble Beach».



Η ανταποκρίτρια του Fox News, Αλεξάντρια Χοφ, περιέγραψε την εικόνα ως έναν «ανεμοστρόβιλο από μέλισσες», καθώς τα έντομα πετούσαν μαζικά πάνω από τον χώρο όπου βρίσκονταν δημοσιογράφοι και τεχνικά συνεργεία.



Η δημοσιογράφος του NewsNation, Κέλι Μέγιερ, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι αναγκάστηκε να απομακρυνθεί όταν βρέθηκε μπροστά στο σμήνος κατά την είσοδό της στον Λευκό Οίκο.



«Περπατούσα προς τον Λευκό Οίκο και ένα σμήνος μελισσών είχε μπλοκάρει τον δρόμο. Ώρα να γυρίσω πίσω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τα βίντεο από το σημείο διαδόθηκαν γρήγορα στα social media, με αρκετούς χρήστες να δημιουργούν χιουμοριστικά memes γύρω από το περιστατικό. Ένας χρήστης δημοσίευσε σκηνή από την ταινία The Truman Show γράφοντας: «Ήρθε η ώρα. Απελευθερώστε τις μέλισσες».



Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση πρωτοβουλίας της Μελάνια Τραμπ για την τοποθέτηση κυψέλης στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν το συγκεκριμένο σμήνος σχετίζεται με τις μέλισσες της νέας κυψέλης.

