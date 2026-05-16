Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣμήνος μελισσών κατέκλυσε τον Λευκό Οίκο - Viral τα βίντεο από το σημείο
ΔΙΕΘΝΗ

Σμήνος μελισσών κατέκλυσε τον Λευκό Οίκο - Viral τα βίντεο από το σημείο

 16.05.2026 - 13:44
Σμήνος μελισσών κατέκλυσε τον Λευκό Οίκο - Viral τα βίντεο από το σημείο

Αναστάτωση προκλήθηκε την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, όταν σμήνος μελισσών εμφανίστηκε κοντά στον χώρο όπου εργάζονται τηλεοπτικά συνεργεία και ανταποκριτές. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο North Lawn, με τις εικόνες να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν εκατοντάδες μέλισσες εμφανίστηκαν κοντά στον χώρο που χρησιμοποιείται από το τηλεοπτικό press corps για ζωντανές συνδέσεις και μεταδόσεις, γνωστό ως «Pebble Beach».

 


Η ανταποκρίτρια του Fox News, Αλεξάντρια Χοφ, περιέγραψε την εικόνα ως έναν «ανεμοστρόβιλο από μέλισσες», καθώς τα έντομα πετούσαν μαζικά πάνω από τον χώρο όπου βρίσκονταν δημοσιογράφοι και τεχνικά συνεργεία.

 


Η δημοσιογράφος του NewsNation, Κέλι Μέγιερ, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι αναγκάστηκε να απομακρυνθεί όταν βρέθηκε μπροστά στο σμήνος κατά την είσοδό της στον Λευκό Οίκο.

«Περπατούσα προς τον Λευκό Οίκο και ένα σμήνος μελισσών είχε μπλοκάρει τον δρόμο. Ώρα να γυρίσω πίσω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τα βίντεο από το σημείο διαδόθηκαν γρήγορα στα social media, με αρκετούς χρήστες να δημιουργούν χιουμοριστικά memes γύρω από το περιστατικό. Ένας χρήστης δημοσίευσε σκηνή από την ταινία The Truman Show γράφοντας: «Ήρθε η ώρα. Απελευθερώστε τις μέλισσες».

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση πρωτοβουλίας της Μελάνια Τραμπ για την τοποθέτηση κυψέλης στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν το συγκεκριμένο σμήνος σχετίζεται με τις μέλισσες της νέας κυψέλης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες
Παραλίγο τραγωδία: Διάσωση νεαρού από φλεγόμενο μπαλκόνι διαμερίσματος - Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη - Δείτε βίντεο
Πέθανε η εκπαιδευτικός Χρυστάλλα Παναγή Ευαγγέλου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας
«Tην ημέρα του ατυχήματος είχε βγάλει τον σταυρό του»: Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο
Δεύτερο τροχαίο με μοτοσικλετιστή: Συγκρούστηκε με όχημα - Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες - Δείτε βίντεο
Eurovision 2026: Απόψε ο Μεγάλος Τελικός – Η σειρά εμφάνισης, οι guest stars και η ψηφοφορία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επίθεση σε 13χρονη από τρεις συμμαθήτριές της στην Ελλάδα - Οι δύο την χτυπούσαν στο πρόσωπο και η άλλη τραβούσε βίντεο

 16.05.2026 - 13:42
Επόμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων η Βασιλική Χ'' Ιωακείμ: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 16.05.2026 - 14:05
ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια σαφή και σταθερή ανοδική τάση στην εικόνα του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο εύρημα ούτε για στιγμιαία αποτύπωση μιας συγκυρίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

  •  16.05.2026 - 10:40
ΠτΔ από συνέδριο ΝΔ: «Κάποιοι χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο καταγγέλλουν χωρίς να καταθέτουν θέσεις»

ΠτΔ από συνέδριο ΝΔ: «Κάποιοι χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο καταγγέλλουν χωρίς να καταθέτουν θέσεις»

  •  16.05.2026 - 13:23
Αφθώδης πυρετός: Σε Δρομολαξιά και Αθηένου τα νέα κρούσματα - Σε κτηνοτροφικές μονάδες με πέραν των 2,700 ζωών

Αφθώδης πυρετός: Σε Δρομολαξιά και Αθηένου τα νέα κρούσματα - Σε κτηνοτροφικές μονάδες με πέραν των 2,700 ζωών

  •  16.05.2026 - 10:51
Παραλίγο τραγωδία: Διάσωση νεαρού από φλεγόμενο μπαλκόνι διαμερίσματος - Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη - Δείτε βίντεο

Παραλίγο τραγωδία: Διάσωση νεαρού από φλεγόμενο μπαλκόνι διαμερίσματος - Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη - Δείτε βίντεο

  •  16.05.2026 - 10:36
Σήμανε συναγερμός: Μοτοσυκλετιστής πρόταξε πιστόλι εναντίον αστυνομικού - Πυροβόλησε κτήριο και εξαφανίστηκε

Σήμανε συναγερμός: Μοτοσυκλετιστής πρόταξε πιστόλι εναντίον αστυνομικού - Πυροβόλησε κτήριο και εξαφανίστηκε

  •  16.05.2026 - 11:15
Επεισοδιακή καταδίωξη: «Τσάκωσαν» διακινητή μεταναστών στη νεκρή ζώνη - Προσέκρουσε σε περιπολικό

Επεισοδιακή καταδίωξη: «Τσάκωσαν» διακινητή μεταναστών στη νεκρή ζώνη - Προσέκρουσε σε περιπολικό

  •  16.05.2026 - 11:54
Βουλευτικές 2026: Ποιοι υποψήφιοι δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης - Πόσους υποψήφιους μπορούμε να ψηφίσουμε ανά επαρχία

Βουλευτικές 2026: Ποιοι υποψήφιοι δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης - Πόσους υποψήφιους μπορούμε να ψηφίσουμε ανά επαρχία

  •  16.05.2026 - 12:23
Eurovision 2026: Απόψε ο Μεγάλος Τελικός – Η σειρά εμφάνισης, οι guest stars και η ψηφοφορία

Eurovision 2026: Απόψε ο Μεγάλος Τελικός – Η σειρά εμφάνισης, οι guest stars και η ψηφοφορία

  •  16.05.2026 - 09:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα