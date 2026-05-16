ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Σήμανε συναγερμός: Μοτοσυκλετιστής πρόταξε πιστόλι εναντίον αστυνομικού - Πυροβόλησε κτήριο και εξαφανίστηκε

 16.05.2026 - 11:15
Υπόθεση ρίψης πυροβολισμών εναντίον κτηρίου, στη Λευκωσία, διερευνά η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα γύρω στις 4.15π.μ. σήμερα, ενώ μηχανοκίνητο περίπολο της Αστυνομίας, κινείτο σε δρόμο της Λευκωσίας, αντιλήφθηκε μοτοσικλέτα να κινείται ύποπτα στην περιοχή και να σταματά έξω από συγκεκριμένο κτήριο.

Μέλος της Αστυνομίας προσέγγισε τη μοτοσικλέτα για έλεγχο, ωστόσο ο μοτοσικλετιστής ανέσυρε και πρόταξε εναντίον του πιστόλι. Στην προσπάθεια του αστυνομικού να καλυφθεί και να καλέσει ενισχύσεις, ο μοτοσικλετιστής πυροβόλησε εναντίον του κτηρίου και τράπηκε σε φυγή.

Στην περιοχή μετέβησαν αμέσως περίπολα της Αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να γίνει κατορθωτός ο εντοπισμός του δράστη.

Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη προθήκη, των γραφείων εταιρίας, που στεγάζεται στο εν λόγω κτήριο.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Πέθανε η εκπαιδευτικός Χρυστάλλα Παναγή Ευαγγέλου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας

Η εξομολόγηση της Ζέτας Μακρυπούλια: «Επέτρεψα στον εαυτό μου να βουλιάξει, να κλάψει ελεύθερα»

