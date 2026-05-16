Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου

 16.05.2026 - 11:40
Οι τελευταίες σφυγμομετρήσεις και η εικόνα του πολιτικού σκηνικού μία μόλις εβδομάδα πριν τις βουλευτικές εκλογές, το ζήτημα των εκποιήσεων και το πράσινο φως για την πρώτη εγκατάσταση για αποτέφρωση νεκρών είναι τα κύρια θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββάτου. 

Ο Τύπος του Σαββάτου ασχολείται επίσης, μεταξύ άλλων, με τις διαπραγματεύσεις για τα φάρμακα μεταξύ ΟΑΥ - φαρμακευτικών εταιρειών, τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, τις έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με τη διασύνδεση συλληφθέντων με εγκέφαλο εγκληματικής οργάνωσης, τη συμφωνία ΑΚΕΛ - ΡΤΚ για κοινές ομάδες εργασίας στο Κυπριακό και τις αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους. 

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα με τίτλο «Ξύπνησε ο μηχανισμός του Συναγερμού» γράφει ότι ο ΔΗΣΥ μπαίνει στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές με αυξημένη συσπείρωση, σύμφωνα με δημοσκόπηση της τηλεόρασης ΟΜΕΓΑ. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου επισημαίνει πως δεν βγαίνουν τα μαθηματικά της κυβέρνησης για την εξόφληση του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων. Αλλού γράφει ότι η Κίνα κάλεσε σε άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, μετά τη συνάντηση του Προέδρου της χώρας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα με τίτλο «”Κλειδωμένη” η αλλαγή σκηνικού» γράφει για πολιτικό σκηνικό έντονης ρευστότητας, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Noverna για λογαριασμό της εφημερίδας. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Αστυνομία ερευνά διασύνδεση τριών προσώπων που συνελήφθησαν στη Λεμεσό με τον εγκέφαλο εγκληματικής οργάνωσης για υποθέσεις απειλών και παροχής προστασίας. Αλλού γράφει ότι ελέγχους σε πρόσωπα της τηλεόρασης και των ΜΜΕ με έντονη δραστηριοποίηση στα ΜΚΔ ξεκίνησε το Τμήμα Φορολογίας.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα με τίτλο «Η συσπείρωση αλλάζει τον χάρτη» γράφει για τάσεις ανατροπής του σκηνικού λίγες μέρες πριν την κάλπη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Explorer για λογαριασμό της εφημερίδας. Σε άλλο θέμα γράφει για το κοιμητήριο κατοικίδιων ζώων που δημιουργήθηκε στη Δευτερά. Αλλού γράφει ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες απορρίπτουν την τιμή πλαφόν του ΟΑΥ και από την πλευρά του ο ΟΑΥ αρνείται συνολική αναθεώρηση του συστήματος προμήθειας φαρμάκων ενώ αναμένεται συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα με τίτλο «Στην Κομισιόν οι εκποιήσεις» γράφει ότι το ΑΚΕΛ δίνει μάχη σε όλα τα επίπεδα για προστασία δανειοληπτών και εγγυητών. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην εκδήλωση χθες για τα 90 χρόνια της Συντεχνίας Οικοδόμων, Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών της ΠΕΟ και γράφει για στην ομιλία του ΓΓ του ΑΚΕΛ που μίλησε για ιστορία με «αγώνες, ιδρώτα και αίμα». Αλλού γράφει για συμφωνία μεταξύ ΑΚΕΛ και του τουρκοκυπριακού κόμματος PTK για εντατικοποίηση των κοινών ομάδων εργασίας στο Κυπριακό.

Η αγγλόφωνη “Cyprus Mail” στο κύριο θέμα με τίτλο «Το αποτεφρωτήριο πήρε το πράσινο φως» γράφει ότι η πρώτη εγκατάσταση για αποτέφρωση νεκρών πήρε άδεια κατασκευής σε χωριό της Πάφου και θα ανεγερθεί εντός 18 μηνών. Σε άλλο θέμα, γράφει ότι ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια ευρώ οι αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους των οποίων τα κοπάδια επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό. Αλλού γράφει ότι οργανώσεις ενάντια στις εκποιήσεις απειλούν να θέσουν το ζήτημα της αναπομπής νόμου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η εξομολόγηση της Ζέτας Μακρυπούλια: «Επέτρεψα στον εαυτό μου να βουλιάξει, να κλάψει ελεύθερα»

Eurovision 2026 - Συγκινεί η Antigoni μετά την πρόκριση: «Κύπρο μου, έχεις την καρδιά μου»

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

