Επεισοδιακή καταδίωξη: «Τσάκωσαν» διακινητή μεταναστών στη νεκρή ζώνη - Προσέκρουσε σε περιπολικό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επεισοδιακή καταδίωξη: «Τσάκωσαν» διακινητή μεταναστών στη νεκρή ζώνη - Προσέκρουσε σε περιπολικό

 16.05.2026 - 11:54
Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 56 ετών, προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας στην επαρχία Λευκωσίας, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, υπηκόων τρίτης χώρας. Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου.

Γύρω στις 8.50 χθες το βράδυ, μέλη της Αστυνομίας και συγκεκριμένα μέλη της ΜΜΑΔ, που βρίσκονταν σε περιπολία στην περιοχή Ιδαλίου – Λυμπιών - Αθηένου, αντιλήφθηκαν αυτοκίνητο να οδηγείται από την νεκρή ζώνη προς τις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας.

Ο 56χρονος οδηγός του οχήματος παρέλειψε να σταματήσει για έλεγχο και συνέχισε την πορεία του, με τα μέλη της Αστυνομίας να τον ανακόπτουν στην περιοχή Αλάμπρας. Ο ύποπτος οδηγός προσπάθησε εκ νέου να διαφύγει και προσέκρουσε με το αυτοκίνητο του στο περιπολικό όχημα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο σημείο.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι στο όχημα επέβαιναν άλλα τέσσερα πρόσωπα και συγκεκριμένα, δύο γυναίκες ηλικίας 32 και 29 ετών και δύο ανήλικοι, 10 και 16 ετών, όλοι υπήκοοι τρίτης χώρας, τους οποίους όπως ο ίδιος ο 56χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, μετέφερε από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 56χρονου για αυτόφωρα αδικήματα. Αυτός οδηγήθηκε το πρωί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του διάρκειας έξι ημερών, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Οι δύο γυναίκες και δύο ανήλικοι, μεταφέρθηκαν στο κέντρο φιλοξενίας στην Κοκκινοτριμιθιά.

Eurovision 2026 - Συγκινεί η Antigoni μετά την πρόκριση: «Κύπρο μου, έχεις την καρδιά μου»

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Αυτά είναι τα τηλέφωνα ανά επαρχία για πληροφορίες σε ψηφοφόρους

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια σαφή και σταθερή ανοδική τάση στην εικόνα του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο εύρημα ούτε για στιγμιαία αποτύπωση μιας συγκυρίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

Παραλίγο τραγωδία: Διάσωση νεαρού από φλεγόμενο μπαλκόνι διαμερίσματος - Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη - Δείτε βίντεο

Αφθώδης πυρετός: Σε Δρομολαξιά και Αθηένου τα νέα κρούσματα - Σε κτηνοτροφικές μονάδες με πέραν των 2,700 ζωών

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «T»: «Ψηφίζοντας ΕΔΕΚ, στηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και η προστασία της μικρομεσαίας τάξης»

Σήμανε συναγερμός: Μοτοσυκλετιστής πρόταξε πιστόλι εναντίον αστυνομικού - Πυροβόλησε κτήριο και εξαφανίστηκε

Επεισοδιακή καταδίωξη: «Τσάκωσαν» διακινητή μεταναστών στη νεκρή ζώνη - Προσέκρουσε σε περιπολικό

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Eurovision 2026: Απόψε ο Μεγάλος Τελικός – Η σειρά εμφάνισης, οι guest stars και η ψηφοφορία

