Βουλευτικές Εκλογές 2026: Αυτά είναι τα τηλέφωνα ανά επαρχία για πληροφορίες σε ψηφοφόρους

Λευκωσία : 22 804 340
Λεμεσός : 25 806 440
Αμμόχωστος : 23 828 578
Λάρνακα : 24 205 999
Πάφος : 26 801 142
Υπουργείο Εσωτερικών : 22 867 640
Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών λειτουργεί από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 6 μ.μ., καθώς και το Σάββατο μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 1 μ.μ..
Οι πολίτες μπορούν να καλούν τον πιο πάνω αριθμό τηλεφώνου για ενημέρωση σχετικά με τα πιο κάτω θέματα:
(α) το εκλογικό κέντρο, στο οποίο ψηφίζουν, αναφέροντας τον αριθμό του δελτίου πολιτικής ταυτότητάς τους,
(β) την αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου, λόγω φθοράς ή απώλειας.
(γ) τις ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας, και
(δ) τον αριθμό των επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης κατά εκλογική περιφέρεια.
Σημειώνεται ότι για τον παγκύπριο αριθμό τηλεφώνου ισχύει χρέωση €0,081/λεπτό για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο και €0,1050/λεπτό για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο.