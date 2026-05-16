Βουλευτικές Εκλογές 2026: Αυτά είναι τα τηλέφωνα ανά επαρχία για πληροφορίες σε ψηφοφόρους

Λευκωσία : 22 804 340

Λεμεσός : 25 806 440

Αμμόχωστος : 23 828 578

Λάρνακα : 24 205 999

Πάφος : 26 801 142

Υπουργείο Εσωτερικών : 22 867 640

Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών λειτουργεί από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 6 μ.μ., καθώς και το Σάββατο μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 1 μ.μ..

Οι πολίτες μπορούν να καλούν τον πιο πάνω αριθμό τηλεφώνου για ενημέρωση σχετικά με τα πιο κάτω θέματα:

(α) το εκλογικό κέντρο, στο οποίο ψηφίζουν, αναφέροντας τον αριθμό του δελτίου πολιτικής ταυτότητάς τους,

(β) την αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου, λόγω φθοράς ή απώλειας.

(γ) τις ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας, και

(δ) τον αριθμό των επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης κατά εκλογική περιφέρεια.

Σημειώνεται ότι για τον παγκύπριο αριθμό τηλεφώνου ισχύει χρέωση €0,081/λεπτό για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο και €0,1050/λεπτό για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο.