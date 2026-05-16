Βουλευτικές Εκλογές 2026: Αυτά είναι τα τηλέφωνα ανά επαρχία για πληροφορίες σε ψηφοφόρους
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Αυτά είναι τα τηλέφωνα ανά επαρχία για πληροφορίες σε ψηφοφόρους

 16.05.2026 - 12:13
Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 24ης Μαΐου 2026, λειτουργεί ειδική τηλεφωνική υπηρεσία για την παροχή πληροφοριών στο κοινό, στον παγκύπριο αριθμό 77 77 22 12. Επιπλέον, λειτουργούν τα ακόλουθα τηλέφωνα ανά Επαρχία:

Λευκωσία : 22 804 340

Λεμεσός : 25 806 440

Αμμόχωστος : 23 828 578

Λάρνακα : 24 205 999

Πάφος : 26 801 142

Υπουργείο Εσωτερικών : 22 867 640

Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών λειτουργεί από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 6 μ.μ., καθώς και το Σάββατο μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 1 μ.μ..

Οι πολίτες μπορούν να καλούν τον πιο πάνω αριθμό τηλεφώνου για ενημέρωση σχετικά με τα πιο κάτω θέματα:

(α) το εκλογικό κέντρο, στο οποίο ψηφίζουν, αναφέροντας τον αριθμό του δελτίου πολιτικής ταυτότητάς τους,

(β) την αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου, λόγω φθοράς ή απώλειας.

(γ) τις ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας, και

(δ) τον αριθμό των επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης κατά εκλογική περιφέρεια.

Σημειώνεται ότι για τον παγκύπριο αριθμό τηλεφώνου ισχύει χρέωση €0,081/λεπτό για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο και €0,1050/λεπτό για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο.

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια σαφή και σταθερή ανοδική τάση στην εικόνα του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο εύρημα ούτε για στιγμιαία αποτύπωση μιας συγκυρίας.

