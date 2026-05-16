Αστυνομικός έσωσε γυναίκα και τα δύο παιδιά της από φλεγόμενο σπίτι - Viral το βίντεο

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, περίπου στις 9:49 το βράδυ, σε ένα διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο Χίξον, ένα προάστιο του Τσατανούγκα στο Τενεσί. Ο αστυνομικός Έλι Ρότζερς έφτασε πρώτος στο σημείο της πυρκαγιάς, πριν από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, και βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εφιαλτική σκηνή.

Οι γείτονες που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη διώροφη πολυκατοικία άρχισαν να του φωνάζουν έντρομοι ότι μέσα στο κτίριο υπήρχαν ακόμη εγκλωβισμένοι άνθρωποι.

Μέσα στις φλόγες για τη διάσωση των παιδιών

Οι φλόγες είχαν ήδη ξεσπάσει με μανία, βγαίνοντας από την εξώπορτα και τον μπροστινό τοίχο, ενώ είχαν προλάβει να επεκταθούν μέχρι τη σοφίτα του κτιρίου. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο αστυνομικός έσπασε την πόρτα και εισέβαλε στο εσωτερικό που ήταν πνιγμένο στον πυκνό καπνό, θέτοντας τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο. Με γρήγορες κινήσεις κατάφερε να βγάλει έξω με απόλυτη ασφάλεια τη μητέρα Ρέιτσελ Μπλέιλοκ και τον 10χρονο γιο της, Τσαρλς. Την ίδια ώρα, πήρε στην αγκαλιά του την 4χρονη κόρη της οικογένειας, Μάρλοου, μεταφέροντάς την μακριά από τον κίνδυνο. Κι όμως, η δράση του δεν σταμάτησε εκεί, καθώς αμέσως μετά την έξοδο της οικογένειας, ο Ρότζερς πήρε έναν πυροσβεστήρα και γύρισε πίσω, προσπαθώντας να περιορίσει τις φλόγες στην είσοδο μέχρι την άφιξη των πυροσβεστών.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και έσβησε μέσα σε περίπου 20 λεπτά, και το πιο σημαντικό είναι ότι κανείς δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με τις αναφορές, το σπίτι της οικογένειας Μπλέιλοκ καταστράφηκε ολοσχερώς και οι άνθρωποι έχασαν όλα τους τα υπάρχοντα.

Η συγκίνηση της μητέρας και το μήνυμα της αστυνομίας

«Σκεφτόμουν πώς θα κατέβαζα δύο παιδιά από τις σκάλες», δήλωσε συντετριμμένη αλλά και βαθιά ευγνώμων η μητέρα, Ρέιτσελ Μπλέιλοκ. Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή που ο αστυνομικός άρπαξε τη μικρή Μάρλοου και ήταν έτοιμος να ξαναμπεί μέσα στο φλεγόμενο σπίτι, καθώς προσπαθούσε να του εξηγήσει ότι δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος στο διαμέρισμα, αλλά εκείνος είχε ήδη ανέβει ξανά τις σκάλες.

Η Αστυνομία του Τσατανούγκα εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν, τονίζοντας ότι οι αστυνομικοί δεν εκπαιδεύονται για την κατάσβεση πυρκαγιών, αλλά έχουν δώσει όρκο να υπηρετούν και να προστατεύουν τους πολίτες, και αυτό ακριβώς έκανε ο συγκεκριμένος αξιωματικός.