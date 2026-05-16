Αυτός είναι ο «άνδρας με τον μισό εγκέφαλο» - Διέψευσε όλα τα προγνωστικά

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές, η ιστορία του ανθρώπου με τον μισό εγκέφαλο aka Carlos "Halfy" Rodriguez.

Ο Ροντρίγκεζ δεν ήταν ο «συνηθισμένος» πιτσιρικάς στην εφηβεία του. Από πολύ μικρή ηλικία είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά και τις κλοπές, ωστόσο το παρουσιαστικό του ήταν «φυσιολογικό». Με ολόκληρο... κεφάλι δηλαδή, μέχρι την ηλικία των 14 ετών. Οδηγώντας ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο καθότι πολύ μεθυσμένος και υπό την επήρεια ναρκωτικών κι έπεσε σε ένα στύλο.

Από την πρόσκρουση πετάχτηκε έξω από το αυτοκίνητο σπάζοντας το παρμπρίζ και έπεσε με το κεφάλι με δύναμη στο οδόστρωμα. Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί είχαν να διαχειριστούν μια ασυνήθιστη κατάσταση. Κι εξίσου ασυνήθιστη ήταν και η απόφασή τους να αφαιρέσουν μεγάλο μέρος του κεφαλιού και του εγκεφάλου του. Ως διά μαγείας, ο Ροντρίγκεζ έζησε και λειτουργούσε απολύτως φυσιολογικά αν και τελικά επέλεξε να μην πάρει μαθήματα από την περιπέτειά του. Συνέχισε την παραβατική συμπεριφορά και το 2016 μπήκε φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας δύο ανθρώπων.

Φίνεας Κέιτζ

Διαψεύδοντας τις πιθανότητες

Ίσως η πιο γνωστή από τις ιστορίες με τους πολύ ακραίους τραυματισμούς και τα... θαύματα που ακολούθησαν. Και μάλιστα σε μια εποχή που η ιατρική δεν είχε κάνει τα άλματα που έγιναν στην πορεία. Ο Φίνεας Κέιτζ ήταν ένας 25χρονος επιστάτης σε έργα σιδηροδρόμων στο Βερμόντ. Το 1848, έπειτα από μια έκρηξη, ένα σίδερο μήκους ενός μέτρου καρφώθηκε στο αριστερό του μάγουλο, διαπέρασε τον εγκέφαλό του και βγήκε από την κορυφή του κρανίου του. Η λογική έλεγε ότι θα πέθαινε αμέσως.

Ο Κέιτζ όχι μόνο δεν κατέρρευσε, αλλά διατήρησε τις αισθήσεις του και περπάτησε μέχρι μια άμαξα που τον μετέφερε σε γιατρό. Τελικά έζησε, ωστόσο άλλαξαν εντελώς τα στοιχεία του χαρακτήρα του καθώς επηρεάστηκαν λειτουργίες του εγκεφάλου του. Η περίπτωσή του αποτέλεσε ορόσημο για την έρευνα των νευροεπιστημόνων στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ εγκεφάλου και προσωπικότητας.

Τέρι Γουόλις

Διαψεύδοντας τις πιθανότητες

Τον Ιούλιο του 1984, στα 19 του χρόνια, ο μουστακαλής και μακρυμάλλης νεαρός από το Άρκανσας των ΗΠΑ και δύο φίλοι του βγήκαν μια βόλτα με το φορτηγάκι του Γουόλις. Άγνωστο γιατί, έχασε τον έλεγχό του, έσπασε έναν φράκτη και έπεσε σε χαντάκι σε βάθος 7,5 μέτρων.

Έμειναν παγιδευμένοι μέχρι την επόμενη μέρα και όταν εντοπίστηκαν, ο ένας από τους δύο φίλους του ήταν νεκρός, ενώ ο Γουόλις, ο οποίος είχε γίνει πατέρας μόλις πριν από ενάμιση μήνα, δεν είχε τις αισθήσεις του, αλλά ανέπνεε.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί σταθεροποίησαν την κατάστασή του, αλλά παρέμεινε τετραπληγικός και σε κώμα. Έναν χρόνο αργότερα, ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι θα ζούσε σε ελάχιστα συνειδητή κατάσταση. Επί 19 χρόνια, κανείς δεν έφυγε από το πλευρό του. Πίστευαν στο θαύμα. Στις 12 Ιουνίου του 2003, ο Γουόλις ξύπνησε από το κώμα, κοίταξε μια νοσηλεύτρια κι όταν αυτή έκπληκτη τον ρώτησε αν θυμάται ποια είναι η κυρία δίπλα της, απάντησε «μαμά». Οι επόμενες λέξεις που βγήκαν από το στόμα του ήταν Pepsi και γάλα. Πίστευε πως είναι ακόμα 1984 και ο ίδιος 19 ετών.

Ο Γουόλις έζησε μέχρι το 2023, όταν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Πόσο καρμικό ότι στα 19 είχε το τροχαίο, έμεινε 19 χρόνια σε κώμα κι επανήλθε ζώντας άλλα 19...

Άννα Μπάγκενχολμ

Διαψεύδοντας τις πιθανότητες

Η ιστορία της συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ιατρικά θαύματα όλων των εποχών. Στα 29 της, έπεσε σε παγωμένο νερό ενώ έκανε σκι στη Νορβηγία και παγιδεύτηκε κάτω από τον πάγο για περισσότερα από 80 λεπτά. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε, δεν είχε παλμό και η θερμοκρασία του σώματός της είχε πέσει στους 13,7 βαθμούς.

Αν και ούτε οι ίδιοι πίστευαν ότι υπάρχει ελπίδα, οι γιατροί έπεσαν πάνω της. Την έθεσαν σε κυκλοφοριακή παράκαμψη εξωσωματικής κυκλοφορίας, θερμαίνοντάς την σταδιακά με αποτέλεσμα η καρδιά να επανεκκινήσει και η θερμοκρασία να ανέβει σε φυσιολογικά επίπεδα σε διάστημα 9 ωρών. Η εγκεφαλική λειτουργία της Μπάγκενχολμ επανήλθε πλήρως, επέστρεψε στην καθημερινότητά της και γύρισε να εργαστεί ως ακτινολόγος - ραδιολόγος στο νοσοκομείο όπου σώθηκε η ζωή της.

ΠΗΓΗ: Έθνος