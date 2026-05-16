Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Κινέζος food blogger δημιούργησε τηγανητό κοτόπουλο που μοιάζει διάφανο σαν γυαλί
LIKE ONLINE

VIDEO: Κινέζος food blogger δημιούργησε τηγανητό κοτόπουλο που μοιάζει διάφανο σαν γυαλί

 16.05.2026 - 09:19
VIDEO: Κινέζος food blogger δημιούργησε τηγανητό κοτόπουλο που μοιάζει διάφανο σαν γυαλί

Διάσημος food blogger από την Κίνα κατάφερε να φτιάξει διάφανο τηγανητό κοτόπουλο που μοιάζει με γυαλί με τη βοήθεια της μοριακής γαστρονομίας. Ιδού το αποτέλεσμα!

Κινέζος δημιουργός περιεχομένου, γνωστός για τις αντισυμβατικές μαγειρικές του δημιουργίες, προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο παρουσιάζοντας διάφανα κομμάτια τηγανητού κοτόπουλου που δίνουν την εντύπωση ότι είναι φτιαγμένα από γυαλί.

Το διάφανο τηγανητό κοτόπουλο που τράβηξε τα βλέμματα εκατομμυρίων viewer

Ο ανατρεπτικός food blogger Cai Nan φημίζεται για την παρασκευή παράξενων και απόκοσμων πιάτων, χρησιμοποιώντας μια σειρά από περίπλοκες μεθόδους που βασίζονται στη μοριακή γαστρονομία. Το πιο εντυπωσιακό του επίτευγμα μέχρι σήμερα είναι αυτό το ημιδιαφανές τηγανητό κοτόπουλο, δημιούργημα που θυμίζει περισσότερο έργο τέχνης παρά συμβατικό γεύμα.

Η ιδέα και μόνο να γίνει το κοτόπουλο διάφανο ακούγεται αδιανόητη, όμως η οπτική επιβεβαίωση του αποτελέσματος ενθουσίασε το κοινό. Το βίντεο που δημοσίευσε ο δημιουργός με τίτλο «Θέλω να κάνω το τηγανητό κοτόπουλο διάφανο, αλλά το αποτέλεσμα είναι περίεργο» συγκέντρωσε γρήγορα σχεδόν ένα εκατομμύριο προβολές, παρουσιάζοντας κάτι εντελώς πρωτόγνωρο.

Η περίπλοκη διαδικασία παρασκευής: Η τεχνική της σφαιροποίησης

Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να μοιάζει μαγικό, ωστόσο ο Cai Nan εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια τη διαδικασία που ακολούθησε. Στο viral βίντεό του αναφέρει ότι ουσιαστικά ανακατασκεύασε το κοτόπουλο κομμάτι-κομμάτι, ξεκινώντας από τη δομή των οστών. Χρησιμοποίησε ένα μείγμα από μεδούλικολλαγόνο και κρύο τζελ, το οποίο τοποθέτησε σε ειδικά καλούπια με το σχήμα των οστών του κοτόπουλου μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Για το κρέας, ο Κινέζος blogger χρησιμοποίησε αρχικά μια συσκευή για να μετατρέψει τη σάρκα του κοτόπουλου σε υγρή μορφή. Στη συνέχεια, επανέφερε τη δομή των μυϊκών ινών εφαρμόζοντας την τεχνική της σφαιροποίησης, μια μέθοδο πολύ διαδεδομένη στη μοριακή κουζίνα.

Τέλος, τοποθέτησε το διάφανο κρέας και τα οστά σε ένα κοινό καλούπι ώστε να ενωθούν, ενώ κατάφερε να αναπαράγει ακόμα και την τραγανή εξωτερική κρούστα που χαρακτηρίζει το κλασικό τηγανητό κοτόπουλο.

 ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες
Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές
Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή
«Tην ημέρα του ατυχήματος είχε βγάλει τον σταυρό του»: Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο
Δεύτερο τροχαίο με μοτοσικλετιστή: Συγκρούστηκε με όχημα - Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες - Δείτε βίντεο
VIDEO: Στο νοσοκομείο 24χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεύτερο τροχαίο με μοτοσικλετιστή: Συγκρούστηκε με όχημα - Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες - Δείτε βίντεο

 16.05.2026 - 08:48
Επόμενο άρθρο

ΤΟΣΕΣ πιθανότητες δίνει ο υπερυπολογιστής στην Ομόνοια για να προκριθεί στα πλέι-οφ του Champions League!

 16.05.2026 - 09:25
Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Οι βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου προμηνύονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ως από τις πιο απρόβλεπτες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Κύπρου, με πιθανές δραματικές ανακατατάξεις στον κομματικό χάρτη. Σε αυτό το ρευστό πολιτικό περιβάλλον, το ερώτημα που τίθεται είναι τι τελικά επηρεάζει την ψήφο των πολιτών: η κομματική ταυτότητα, τα σκάνδαλα, η επικαιρότητα ή οι νέες μορφές πληροφόρησης μέσω κοινωνικών δικτύων;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

  •  16.05.2026 - 07:50
Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη

  •  15.05.2026 - 23:31
Δημοσκόπηση Omega: Ποιον προτιμούν οι πολίτες για νέο Πρόεδρο της Βουλής - Πόσες έδρες παίρνει κάθε κόμμα

Δημοσκόπηση Omega: Ποιον προτιμούν οι πολίτες για νέο Πρόεδρο της Βουλής - Πόσες έδρες παίρνει κάθε κόμμα

  •  15.05.2026 - 23:40
Μορφάκης Σολομωνίδης στο «T»: «Ψηφίζοντας ΕΔΕΚ, στηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και η προστασία της μικρομεσαίας τάξης»

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «T»: «Ψηφίζοντας ΕΔΕΚ, στηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και η προστασία της μικρομεσαίας τάξης»

  •  16.05.2026 - 07:42
Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

Συναγερμός τα ξημερώματα: Στις φλόγες όχημα 28χρονου στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  16.05.2026 - 07:16
Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες

  •  16.05.2026 - 07:53
Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές

Φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης μητέρας στη Λευκωσία - Επί ποδός οι Αρχές

  •  16.05.2026 - 07:23
Τρίτη σύλληψη για σωρεία εμπρησμών - Φόρεσαν χειροπέδες σε 22χρονο

Τρίτη σύλληψη για σωρεία εμπρησμών - Φόρεσαν χειροπέδες σε 22χρονο

  •  16.05.2026 - 07:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα