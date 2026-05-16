Τι είναι η νέα δυνατότητα στην πλατφόρμα του Instagram - Πώς λειτουργεί

Η νέα δυνατότητα, που θυμίζει τη λογική της εφήμερης επικοινωνίας που έχουν καθιερώσει άλλες πλατφόρμες, είναι ήδη διαθέσιμη παγκοσμίως μέσα από το Instagram, ενώ σε επιλεγμένες χώρες κυκλοφορεί και αυτόνομη εφαρμογή Instants για ακόμη πιο γρήγορη πρόσβαση στην κάμερα και άμεσο διαμοιρασμό περιεχομένου.

Πώς λειτουργεί το Instants

Η λειτουργία βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος των direct messages του Instagram. Από εκεί, ο χρήστης μπορεί να ανοίξει άμεσα την κάμερα, να τραβήξει μια φωτογραφία και να τη στείλει σε φίλους. Τα Instants μπορούν να κοινοποιηθούν είτε στους λεγόμενους «στενούς φίλους», είτε σε αμοιβαίους followers, δηλαδή χρήστες που ακολουθούν ο ένας τον άλλον.

Οι φωτογραφίες εμφανίζονται σαν μια μικρή «στοίβα» εικόνων στο inbox των φίλων και εξαφανίζονται μόλις προβληθούν, ενώ μετά από 24 ώρες δεν είναι πλέον διαθέσιμες.

Χωρίς φίλτρα και επεξεργασία

Σε αντίθεση με τα Stories, τα Instants δεν διαθέτουν φίλτρα ή εργαλεία επεξεργασίας εικόνας. Η φιλοσοφία πίσω από το νέο αυτό εγχείρημα της Meta είναι η ενίσχυση της αυθεντικής και άμεσης επικοινωνίας, ενθαρρύνοντας τους χρήστες να μοιράζονται καθημερινές στιγμές χωρίς την πίεση του «τέλειου» περιεχομένου.



Οι χρήστες μπορούν μόνο να προσθέσουν μια σύντομη λεζάντα πριν στείλουν τη φωτογραφία, ενώ οι ακόλουθοί τους που θα δουν το instant μπορούν να αντιδράσουν ή να απαντήσουν απευθείας μέσα από τα προσωπικά μηνύματα.







Παρότι τα Instants εξαφανίζονται για τους παραλήπτες, αποθηκεύονται σε ιδιωτικό αρχείο για έως και έναν χρόνο. Ο χρήστης μπορεί αργότερα να δημιουργήσει ένα recap με παλιότερα instants και να το δημοσιεύσει στα Stories για όλους τους ακολούθους του.



Υπάρχει επίσης δυνατότητα «Undo», ώστε μια φωτογραφία να αποσυρθεί γρήγορα πριν τη δουν οι φίλοι.



Πλέον η Meta αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανταπόκριση των χρηστών στη νέα λειτουργία, ποντάροντας στην αυθόρμητη κοινοποίηση στιγμών και στη στροφή προς πιο ιδιωτικές μορφές αλληλεπίδρασης μέσα από το Instagram.

