Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤι είναι η νέα δυνατότητα στην πλατφόρμα του Instagram - Πώς λειτουργεί
LIKE ONLINE

Τι είναι η νέα δυνατότητα στην πλατφόρμα του Instagram - Πώς λειτουργεί

 16.05.2026 - 16:34
Τι είναι η νέα δυνατότητα στην πλατφόρμα του Instagram - Πώς λειτουργεί

Το Instagram παρουσίασε στις 13 Μαΐου το Instants, μια νέα λειτουργία που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μοιράζονται καθημερινές στιγμές με φίλους. Πρόκειται για φωτογραφίες αυθόρμητες, χωρίς φίλτρα και επεξεργασία, οι οποίες αποστέλλονται μέσω των direct messages και εξαφανίζονται μόλις προβληθούν.

Η νέα δυνατότητα, που θυμίζει τη λογική της εφήμερης επικοινωνίας που έχουν καθιερώσει άλλες πλατφόρμες, είναι ήδη διαθέσιμη παγκοσμίως μέσα από το Instagram, ενώ σε επιλεγμένες χώρες κυκλοφορεί και αυτόνομη εφαρμογή Instants για ακόμη πιο γρήγορη πρόσβαση στην κάμερα και άμεσο διαμοιρασμό περιεχομένου.

Πώς λειτουργεί το Instants
Η λειτουργία βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος των direct messages του Instagram. Από εκεί, ο χρήστης μπορεί να ανοίξει άμεσα την κάμερα, να τραβήξει μια φωτογραφία και να τη στείλει σε φίλους. Τα Instants μπορούν να κοινοποιηθούν είτε στους λεγόμενους «στενούς φίλους», είτε σε αμοιβαίους followers, δηλαδή χρήστες που ακολουθούν ο ένας τον άλλον.

Οι φωτογραφίες εμφανίζονται σαν μια μικρή «στοίβα» εικόνων στο inbox των φίλων και εξαφανίζονται μόλις προβληθούν, ενώ μετά από 24 ώρες δεν είναι πλέον διαθέσιμες.

 

Χωρίς φίλτρα και επεξεργασία

Σε αντίθεση με τα Stories, τα Instants δεν διαθέτουν φίλτρα ή εργαλεία επεξεργασίας εικόνας. Η φιλοσοφία πίσω από το νέο αυτό εγχείρημα της Meta είναι η ενίσχυση της αυθεντικής και άμεσης επικοινωνίας, ενθαρρύνοντας τους χρήστες να μοιράζονται καθημερινές στιγμές χωρίς την πίεση του «τέλειου» περιεχομένου.

Οι χρήστες μπορούν μόνο να προσθέσουν μια σύντομη λεζάντα πριν στείλουν τη φωτογραφία, ενώ οι ακόλουθοί τους  που θα δουν το  instant μπορούν να αντιδράσουν ή να απαντήσουν απευθείας μέσα από τα προσωπικά μηνύματα.

Instants στο Instagram: Τι είναι η νέα δυνατότητα στην πλατφόρμα


Παρότι τα Instants εξαφανίζονται για τους παραλήπτες, αποθηκεύονται σε ιδιωτικό αρχείο για έως και έναν χρόνο. Ο χρήστης μπορεί αργότερα να δημιουργήσει ένα recap με παλιότερα instants και να το δημοσιεύσει στα Stories για όλους τους ακολούθους του.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα «Undo», ώστε μια φωτογραφία να αποσυρθεί γρήγορα πριν τη δουν οι φίλοι.

Πλέον η Meta αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανταπόκριση των χρηστών στη νέα λειτουργία, ποντάροντας στην αυθόρμητη κοινοποίηση στιγμών και στη στροφή προς πιο ιδιωτικές μορφές αλληλεπίδρασης μέσα από το Instagram.

 ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες
Παραλίγο τραγωδία: Διάσωση νεαρού από φλεγόμενο μπαλκόνι διαμερίσματος - Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη - Δείτε βίντεο
Πέθανε η εκπαιδευτικός Χρυστάλλα Παναγή Ευαγγέλου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας
«Tην ημέρα του ατυχήματος είχε βγάλει τον σταυρό του»: Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο
Δεύτερο τροχαίο με μοτοσικλετιστή: Συγκρούστηκε με όχημα - Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες - Δείτε βίντεο
Eurovision 2026: Απόψε ο Μεγάλος Τελικός – Η σειρά εμφάνισης, οι guest stars και η ψηφοφορία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Έσβησε» ξαφνικά 55χρονος στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

 16.05.2026 - 16:06
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

 16.05.2026 - 17:03
ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια σαφή και σταθερή ανοδική τάση στην εικόνα του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο εύρημα ούτε για στιγμιαία αποτύπωση μιας συγκυρίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

  •  16.05.2026 - 10:40
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η περιοχή χρειάζεται την έμπρακτη παρουσία της Ευρώπης»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η περιοχή χρειάζεται την έμπρακτη παρουσία της Ευρώπης»

  •  16.05.2026 - 18:06
Βολές Αννίτας πριν τις εκλογές - «Εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια, δεν επενδύουμε σε ψεύτικες ελπίδες και δεν χαϊδεύουμε αυτιά»

Βολές Αννίτας πριν τις εκλογές - «Εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια, δεν επενδύουμε σε ψεύτικες ελπίδες και δεν χαϊδεύουμε αυτιά»

  •  16.05.2026 - 15:51
Κοινό μήνυμα Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας για ασφάλεια και μετανάστευση - Οι τέσσερις άξονες εργασίας

Κοινό μήνυμα Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας για ασφάλεια και μετανάστευση - Οι τέσσερις άξονες εργασίας

  •  16.05.2026 - 18:09
Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά στη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά στη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  16.05.2026 - 17:20
Επεισοδιακή καταδίωξη: «Τσάκωσαν» διακινητή μεταναστών στη νεκρή ζώνη - Προσέκρουσε σε περιπολικό

Επεισοδιακή καταδίωξη: «Τσάκωσαν» διακινητή μεταναστών στη νεκρή ζώνη - Προσέκρουσε σε περιπολικό

  •  16.05.2026 - 11:54
Τι είναι η νέα δυνατότητα στην πλατφόρμα του Instagram - Πώς λειτουργεί

Τι είναι η νέα δυνατότητα στην πλατφόρμα του Instagram - Πώς λειτουργεί

  •  16.05.2026 - 16:34
Αυτός είναι ο «άνδρας με τον μισό εγκέφαλο» - Διέψευσε όλα τα προγνωστικά

Αυτός είναι ο «άνδρας με τον μισό εγκέφαλο» - Διέψευσε όλα τα προγνωστικά

  •  16.05.2026 - 15:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα