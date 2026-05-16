ΑρχικήLike Online
 16.05.2026 - 18:33
Χάος σε γάμο: Η 42χρονη νύφη σύρθηκε στη φυλακή με νυφικό για τον ξυλοδαρμό της μητέρας της

Από την εκκλησία στο κελί, κατέληξε μία νύφη την ημέρα του γάμου της στην Πολωνία.

Μία 42χρονη, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστά, οδηγήθηκε στη φυλακή με το νυφικό, μετά από καυγά με τη μητέρα της στη γαμήλια δεξίωση που κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Η νεόνυμφη συνελήφθη στις 8 Μαΐου μετά από έντονη λεκτική διαμάχη με τη μητέρα της που έγινε βίαιη κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης της σε διαμέρισμα στο Suwalki, περίπου 18 μίλια νοτιοδυτικά των λιθουανικών συνόρων, δήλωσαν οι τοπικές αρχές την Τρίτη.

Η νύφη χτύπησε τη μαμά της πολλές φορές πριν την χτυπήσει στο πάτωμα, είπαν οι αστυνομικοί, προσθέτοντας ότι η «επιθετική» γυναίκα «αποτελούσε άμεση απειλή» για τον κακοποιημένο γονέα.

Δεν είναι σαφές τι πυροδότησε τον καυγά. Η μαμά νοσηλεύτηκε για τα τραύματά της.

Μια εικόνα παρακολούθησης της αστυνομίας δείχνει τη νύφη να φοράει ένα παλτό πάνω από το νυφικό της με τα χέρια της δεμένα με χειροπέδες ενώ συνοδεύεται από έναν αξιωματικό.

Ένα τεστ νηφαλιότητας διαπίστωσε ότι ο εξοργισμένος ύποπτος είχε επίπεδο αλκοόλ στο αίμα 0,15% ή 1,5 ανά χιλιόμετρο – σχεδόν οκτώ φορές το νόμιμο όριο στην Πολωνία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στη νύφη απαγορεύτηκε η επικοινωνία με μητέρα της για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια σαφή και σταθερή ανοδική τάση στην εικόνα του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο εύρημα ούτε για στιγμιαία αποτύπωση μιας συγκυρίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

  •  16.05.2026 - 10:40
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η περιοχή χρειάζεται την έμπρακτη παρουσία της Ευρώπης»

  •  16.05.2026 - 18:06
Βολές Αννίτας πριν τις εκλογές - «Εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια, δεν επενδύουμε σε ψεύτικες ελπίδες και δεν χαϊδεύουμε αυτιά»

  •  16.05.2026 - 15:51
Κοινό μήνυμα Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας για ασφάλεια και μετανάστευση - Οι τέσσερις άξονες εργασίας

  •  16.05.2026 - 18:09
Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά στη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  16.05.2026 - 17:20
Επεισοδιακή καταδίωξη: «Τσάκωσαν» διακινητή μεταναστών στη νεκρή ζώνη - Προσέκρουσε σε περιπολικό

  •  16.05.2026 - 11:54
Τι είναι η νέα δυνατότητα στην πλατφόρμα του Instagram - Πώς λειτουργεί

  •  16.05.2026 - 16:34
Αυτός είναι ο «άνδρας με τον μισό εγκέφαλο» - Διέψευσε όλα τα προγνωστικά

  •  16.05.2026 - 15:34

