Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η περιοχή χρειάζεται την έμπρακτη παρουσία της Ευρώπης»

Βασικό μήνυμα της παρέμβασης του Προέδρου ήταν ότι η αξιοπιστία της Ευρώπης θα κριθεί από το αν μπορεί να μετατρέψει τη γεωπολιτική της αφύπνιση σε πράξη.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να προσεγγίζει τη γειτονιά της αποσπασματικά, αντιδραστικά ή μονοθεματικά και υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και η παρατεταμένη κρίση στην περιοχή μας, έχουν καταστήσει σαφές ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης είναι ανάγκη επιβίωσης, αξιοπιστίας και επιρροής.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, από τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις προκύπτουν τέσσερα βασικά συμπεράσματα:

Πρώτον, ότι η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ είναι πλέον μονόδρομος καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και σήμερα η κρίση στη Μέση Ανατολή κατέδειξαν ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της, να λαμβάνει αποφάσεις με ταχύτητα και να έχει τα απαραίτητα εργαλεία δράσης.

Δεύτερον, ότι η ΕΕ χρειάζεται προσέγγιση 360 μοιρών και τόνισε ότι ενώ η Ουκρανία παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια στιγμή, η κρίση στην περιοχή μας απέδειξε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να λειτουργεί ως "single issue Union".

Τρίτον, ότι η στρατηγική σχέση με την περιοχή είναι πλέον κοινή ανάγκη, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει πλέον ευρύτερη ευρωπαϊκή αντίληψη ότι η ΕΕ πρέπει να οικοδομήσει ουσιαστική και διαρκή στρατηγική σχέση με τις χώρες της περιοχής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η Κύπρος, μαζί με την Ελλάδα και την Ιταλία, προωθεί εδώ και καιρό αυτή την κατεύθυνση, όχι ως θεωρητική άσκηση, αλλά με συγκεκριμένα παραδοτέα.

Τέταρτον, ότι η Κύπρος έχει ιδιαίτερη ευθύνη ως κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή καθώς έχει ειδικό ρόλο να διαδραματίσει. Το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο, με τη συμμετοχή ηγετών από την Αίγυπτο, τον Λίβανο, τη Συρία και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ανέδειξε στην πράξη αυτόν τον ρόλο, υποστήριξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες επαφές του στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνουν ότι η Κύπρος δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις αλλά συμμετέχει, εισηγείται, γεφυρώνει και διαμορφώνει.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η επόμενη φάση πρέπει να περάσει από τη διαπίστωση στη συγκρότηση πολιτικής και τόνισε ότι χρειάζεται μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην περιοχή.

Επιπλεόν, τόνισε ότι πρέπει να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στον IMEC καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγική υποδομή συνδεσιμότητας, εμπορίου, ενέργειας και τεχνολογίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε, επίσης, ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί ταχύτερα και πιο συγκεκριμένα και υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση εμπορικής συμφωνίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η ενίσχυση της συνεργασίας με το GCC και η αναβάθμιση των συζητήσεων με τον Λίβανο πρέπει να αποτελέσουν μέρος μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την περιοχή.

Αναφερόμενος στο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, ο Πρόεδρος είπε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ως εργαλείο ουσιαστικής ευρωπαϊκής παρουσίας στη Μεσόγειο και όχι ως ακόμη ένα πολιτικό κείμενο γενικών αρχών, αλλά ως πρακτικό πλαίσιο συνεργασίας σε ασφάλεια, ενέργεια, συνδεσιμότητα, μετανάστευση, ανθεκτικότητα και οικονομική ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή διάσταση της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ότι αυτή παραμένει κρίσιμη και πρόσθεσε ότι η περιοχή μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια της Ευρώπης, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΕ θα προσεγγίσει το Εast Med με στρατηγικό και όχι αποσπασματικό τρόπο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία μπορεί να θέσει το πολιτικό πλαίσιο και τα στρατηγικά θεμέλια και οι επόμενες Προεδρίες της Ελλάδας το 2027 και της Ιταλίας το 2028 να διασφαλίσουν θεσμική συνέχεια και ευρωπαϊκό βάθος.

Τέλος, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφύγει την παγίδα δηλώσεων που δεν εκπέμπουν τα ορθά μηνύματα προς την περιοχή και που δεν ευθυγραμμίζονται με την ίδια τη στρατηγική στόχευση της ΕΕ.

Στο Φόρουμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός του Κουβέιτ, ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Tony Blair.