Κοινό μήνυμα Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας για ασφάλεια και μετανάστευση - Οι τέσσερις άξονες εργασίας

Με την ευκαιρία του Europe Gulf Forum και σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής τους στην Αγία Νάπα (Κύπρος), ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι Επικεφαλής των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας υπογράμμισαν την ανάγκη αποτροπής οποιασδήποτε πιθανής μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015.

Προς τον σκοπό αυτό, οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη συνέχισης των συζητήσεων στους ακόλουθους τέσσερις βασικούς άξονες εργασίας:

να στηρίξουν τις προσπάθειες για βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή·

να εργαστούν μαζί, έτσι ώστε οι πληθυσμοί που επηρεάζονται στην περιοχή να λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια και στήριξη·

να διασφαλίσουν την έγκαιρη και πλήρη εφαρμογή του νέου Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σε συνάρτηση με το επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, περιλαμβανομένης της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, των περιστάσεων ανωτέρας βίας, καθώς και των υβριδικών απειλών· και

να ενισχύσουν την κοινή ετοιμότητα για τη διασφάλιση, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, της ασφάλειας και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, και μέσω πιθανών συνεκτικών και συντονισμένων πρωτοβουλιών.

Μεταξύ των απτών επιλογών που εξετάζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ που εκτίθενται πιο άμεσα σε ανεξέλεγκτες παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ, περιλαμβάνονται η ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, η εντατικοποίηση της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης μεταναστών, καθώς και η πιθανή ενεργοποίηση του Κανονισμού της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και ανωτέρας βίας.

Με στόχο τη συνέχιση της εργασίας για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών μέτρων αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης σημαντικής αύξησης των μεταναστευτικών ροών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας κ. Matteo Piantedosi θα προσκαλέσει τους ομολόγους του από την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ελληνική Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Μάλτας σε συνάντηση στη Ρώμη, στις 17 Ιουνίου 2026.

Τέλος, οι τέσσερις Ηγέτες χαιρέτισαν θερμά την ομόφωνη υιοθέτηση, στις 15 Μαΐου, της Διακήρυξης του Κισινάου για τη Μετανάστευση, με την ευκαιρία της 135ης Συνόδου της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Διακήρυξη αναγνωρίζει πλήρως τις σημαντικές και σύνθετες προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση, τις οποίες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη, καθώς και την ανάγκη επαρκούς αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο του συστήματος της Σύμβασης.