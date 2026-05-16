Φρίκη: Σκότωσε τρεις φίλους του στα γενέθλιά του επειδή του έριξαν τούρτα στο πρόσωπο
 16.05.2026 - 21:18
Φρίκη: Σκότωσε τρεις φίλους του στα γενέθλιά του επειδή του έριξαν τούρτα στο πρόσωπο

Μια γιορτή γενεθλίων στο Μπουλαντσάρ της Ινδίας μετατράπηκε σε λουτρό αίματος, όταν ο εορτάζων πυροβόλησε και σκότωσε τρεις φίλους του, επειδή του άλειψαν τούρτα στο πρόσωπο.

Το χρονικό της αιματηρής... πλάκας
Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα γυμναστήριο στην πόλη Χούρτζα, όπου ο νεαρός Jeetu Saini γιόρταζε τα γενέθλιά του μαζί με την παρέα του. Όταν σερβιρίστηκε η τούρτα, ορισμένοι από τους φίλους του αποφάσισαν να του κάνουν πλάκα, αλείφοντάς του το πρόσωπο. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη και βίαιη αντίδραση του εορτάζοντος.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 33χρονος Jeetu ενεπλάκη σε έναν πολύ έντονο καβγά με τους Amardeep Saini, Manish Saini και Akash Saini. Στη συνέχεια αποχώρησε εξοργισμένος από τον χώρο, για να επιστρέψει λίγο αργότερα συνοδευόμενος από μια ομάδα ανδρών και κρατώντας ένα όπλο για το οποίο διέθετε νόμιμη άδεια.

Ο Sanjay Saini, αδελφός ενός εκ των θυμάτων, ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι ο Jeetu είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του το ίδιο βράδυ για να παραπονεθεί ότι ο αδελφός του του φέρθηκε με ασέβεια και χρησιμοποίησε απρεπείς εκφράσεις κατά τη διάρκεια του πάρτι. Παρά τις προσπάθειες του Sanjay να τον ηρεμήσει, υποσχόμενος να λύσει το θέμα προσωπικά το επόμενο πρωί, ο 33χρονος δεν έκανε πίσω.

Επιστρέφοντας στο γυμναστήριο, ο Jeetu Saini άνοιξε πυρ εναντίον των τριών ανδρών με τους οποίους είχε προηγηθεί η λογομαχία, προτού προλάβει κανείς να αντιδράσει. Μέσα στον πανικό που επικράτησε, ο δράστης και οι συνεργοί του διέφυγαν από το σημείο και έκτοτε αναζητούνται από τις αρχές.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας
Οι αστυνομικές αρχές της Χούρτζα ενημερώθηκαν για τους πυροβολισμούς και έσπευσαν άμεσα στο σημείο, μεταφέροντας τους τρεις νεαρούς στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI ότι η αφορμή για το τριπλό φονικό ήταν η λογομαχία που ξεκίνησε όταν τα θύματα έβαλαν τούρτα στο πρόσωπο του κατηγορουμένου.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή περισσότερων από 15 ατόμων προκειμένου να εξεταστούν για την υπόθεση, ωστόσο ο βασικός ύποπτος, Jeetu Saini, παραμένει ασύλληπτος και οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Αυτός, αυτή, το φλερτ και ο τσακωμός - Πήγαν για ουζάκι, κατέληξαν στο κελί

Video: Παραλίγο τραγωδία: Αεροσκάφος Airbus με 130 επιβάτες γλιστράει στον διάδρομο του αεροδρομίου

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια σαφή και σταθερή ανοδική τάση στην εικόνα του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο εύρημα ούτε για στιγμιαία αποτύπωση μιας συγκυρίας.

