Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήVideo: Παραλίγο τραγωδία: Αεροσκάφος Airbus με 130 επιβάτες γλιστράει στον διάδρομο του αεροδρομίου
ΔΙΕΘΝΗ

Video: Παραλίγο τραγωδία: Αεροσκάφος Airbus με 130 επιβάτες γλιστράει στον διάδρομο του αεροδρομίου

 16.05.2026 - 21:34
Video: Παραλίγο τραγωδία: Αεροσκάφος Airbus με 130 επιβάτες γλιστράει στον διάδρομο του αεροδρομίου

Ένα Airbus A220-300 της εταιρίας Croatia Airlines, με 130 επιβάτες, βγήκε από τον διάδρομο του αεροδρομίου του Σπλιτ, στην Κροατία, μετά την απόφαση των πιλότων να διακόψουν την απογείωση "σύμφωνα με τις διαδικασίες ασφαλείας", ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρία.

"Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε", αναφέρει η αεροπορική εταιρία σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι το αεροπλάνο είχε πενταμελές πλήρωμα.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο και βρίσκονται στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από τον περιφερειακό ειδησεογραφικό ιστότοπο Damacijadanas.hr, διακρίνεται το αεροπλάνο που έχει σταματήσει στην άκρη του διαδρόμου, με έναν κινητήρα που φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά και να ακουμπά στο γρασίδι κατά μήκος του διαδρόμου.

 
Τη στιγμή του συμβάντος, το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το Σπλιτ, πόλη-λιμάνι στις ακτές της Αδριατικής, στην Κροατία, με προορισμό τη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία.

"Σύμφωνα με τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες, το πλήρωμα σταμάτησε το αεροσκάφος ενεργώντας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας", εξηγεί η αεροπορική εταιρία, χωρίς περισσότερα στοιχεία για τους λόγους αυτής της απόφασης των πιλότων.

"Περισσότερες πληροφορίες" θα ανακοινωθούν "μετά την ολοκλήρωση των πρώτων τεχνικών ελέγχων και των επίσημων διαδικασιών", προσθέτει.

Το αεροπλάνο κινείτο με ταχύτητα άνω των 240 χλμ./ώρα πριν ο πιλότος το ακινητοποιήσει, σύμφωνα με δεδομένα του ιστοτόπου Flightradar που αναλύθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για "σοβαρό ατύχημα", δήλωσε η εθνική υπηρεσία διερεύνησης ατυχημάτων μεταφορών, ανακοινώνοντας τη διενέργεια έρευνας.

"Μετά την ακύρωση της απογείωσης, ένας τροχός του συστήματος προσγείωσης του αεροσκάφους βγήκε από τον διάδρομο και βρέθηκε στην παρακείμενη λωρίδα με το γρασίδι", αναφέρει η υπηρεσία σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος υπέστη "ήσσονος σημασίας υλικές ζημιές".

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποιοι κερδίζουν έως €30.000 και νέες παροχές - Ο νέος νόμος για άτομα με αναπηρίες
Παραλίγο τραγωδία: Διάσωση νεαρού από φλεγόμενο μπαλκόνι διαμερίσματος - Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη - Δείτε βίντεο
Πέθανε η εκπαιδευτικός Χρυστάλλα Παναγή Ευαγγέλου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας
«Tην ημέρα του ατυχήματος είχε βγάλει τον σταυρό του»: Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο
Δεύτερο τροχαίο με μοτοσικλετιστή: Συγκρούστηκε με όχημα - Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες - Δείτε βίντεο
Eurovision 2026: Απόψε ο Μεγάλος Τελικός – Η σειρά εμφάνισης, οι guest stars και η ψηφοφορία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φρίκη: Σκότωσε τρεις φίλους του στα γενέθλιά του επειδή του έριξαν τούρτα στο πρόσωπο

 16.05.2026 - 21:18
Επόμενο άρθρο

LIVE: Ο μεγάλος τελικός της Eurovision - Η Antigoni, ο Akylas και τα φαβορί

 16.05.2026 - 21:55
ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια σαφή και σταθερή ανοδική τάση στην εικόνα του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο εύρημα ούτε για στιγμιαία αποτύπωση μιας συγκυρίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ: Το νέο πολιτικό momentum του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η αύξηση των ποσοστών και η αναγνωση των μετρήσεων

  •  16.05.2026 - 10:40
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η περιοχή χρειάζεται την έμπρακτη παρουσία της Ευρώπης»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η περιοχή χρειάζεται την έμπρακτη παρουσία της Ευρώπης»

  •  16.05.2026 - 18:06
Βολές Αννίτας πριν τις εκλογές - «Εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια, δεν επενδύουμε σε ψεύτικες ελπίδες και δεν χαϊδεύουμε αυτιά»

Βολές Αννίτας πριν τις εκλογές - «Εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια, δεν επενδύουμε σε ψεύτικες ελπίδες και δεν χαϊδεύουμε αυτιά»

  •  16.05.2026 - 15:51
Τροχαίο ατύχημα στη Λευκωσία - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα, σε σοβαρή κατάσταση ο ένας

Τροχαίο ατύχημα στη Λευκωσία - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα, σε σοβαρή κατάσταση ο ένας

  •  16.05.2026 - 20:08
LIVE: Ο μεγάλος τελικός της Eurovision - Η Antigoni, ο Akylas και τα φαβορί

LIVE: Ο μεγάλος τελικός της Eurovision - Η Antigoni, ο Akylas και τα φαβορί

  •  16.05.2026 - 21:55
Άγρια επεισόδια με τραυματισμούς και προσαγωγές σε ποντιακό γλέντι – Βίντεο ντοκουμέντο

Άγρια επεισόδια με τραυματισμούς και προσαγωγές σε ποντιακό γλέντι – Βίντεο ντοκουμέντο

  •  16.05.2026 - 19:00
Αφεντικό και Πρωταθλήτρια! ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 0-3 με υπογραφή Κούσουλου και Εβάντρο

Αφεντικό και Πρωταθλήτρια! ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 0-3 με υπογραφή Κούσουλου και Εβάντρο

  •  16.05.2026 - 20:01
Video: Έκανε... χαμό ο Ακύλας στη σκηνή της Eurovision, χειροκροτούσε όλο το στάδιο

Video: Έκανε... χαμό ο Ακύλας στη σκηνή της Eurovision, χειροκροτούσε όλο το στάδιο

  •  16.05.2026 - 22:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα