ΑρχικήΠολιτική
Μήνυμα Στεφάνου ενόψει εκλογών - «Το ΑΚΕΛ συνεχίζει δίπλα στην κοινωνία»

 17.05.2026 - 12:22
Στη διαρκή επαφή του κόμματος του με την κοινωνία, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην περιοχή της Γεροσκήπου σήμερα Κυριακή και μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, υπογραμμίζοντας ότι το ΑΚΕΛ δεν θυμάται τον κόσμο μόνο στις εκλογικές περιόδους και ότι και μετά τις εκλογές το κόμμα θα συνεχίσει να εργάζεται «για την κοινωνία, με την κοινωνία».

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Στεφάνου, η περιοδεία στην περιοχή της Γεροσκήπου εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών περιοδειών και επισκέψεων που πραγματοποιεί το ΑΚΕΛ σε Δήμους, κοινότητες και χώρους εργασίας, ενώ συνδέεται και με την τελική ευθεία προς τις εκλογές. Τόνισε ότι από το 2021, με τη νέα ηγεσία του κόμματος, «η διαχρονική θέση του ΑΚΕΛ για συνεχή επαφή με τον κόσμο εφαρμόζεται με μεγαλύτερη συνέπεια και συχνότητα».

Ο κ. Στεφάνου σημείωσε πως «είναι ιδιαίτερα σημαντική η στενή σχέση με την κοινωνία, ώστε να μεταφέρονται οι απόψεις των πολιτών και να καταγράφεται η πραγματική εικόνα της καθημερινότητας».

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής, είπε ότι «το ΑΚΕΛ από νωρίς ανέδειξε τα προβλήματα και εργάστηκε εντός και εκτός Βουλής για την αντιμετώπισή τους», σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που καθημερινά πιέζουν μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Όπως ανέφερε, το κόμμα εργάστηκε στην προηγούμενη Βουλή αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το συνταγματικό πλαίσιο, με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής, την αύξηση των εισοδημάτων και την άσκηση πίεσης τόσο προς την προηγούμενη όσο και προς τη σημερινή κυβέρνηση για υιοθέτηση πολιτικών υπέρ της κοινωνίας, προσθέτοντας ότι η ίδια προσπάθεια θα συνεχιστεί και στη νέα Βουλή.

Παράλληλα, τόνισε ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να εργάζεται «για την κοινωνία, με την κοινωνία», επισημαίνοντας πως είναι σημαντικό το κόμμα να παραμείνει ισχυρό και στη νέα Βουλή. Όπως είπε, αυτό αποτυπώνεται τόσο στις δημοσκοπήσεις όσο και στην επαφή με τους πολίτες, εκφράζοντας αισιοδοξία για την επίτευξη των εκλογικών στόχων.

Υπογράμμισε ότι «με σηκωμένα τα μανίκια» το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει και μετά τις εκλογές να εργάζεται και να αγωνίζεται μαζί με την κοινωνία.

Ο κ. Στεφάνου συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής ακούγοντας τις ανησυχίες και τα προβλήματα τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Θάνατος μυστήριο 34χρονης - Είχε μετακομίσει για να ξεκινήσει νέα ζωή

 17.05.2026 - 12:11
Αναβάλλεται η επίσκεψη Μελόνι λόγω του σοβαρού περιστατικού με τραυματισμό πεζών στη Modena

Αναβάλλεται η επίσκεψη Μελόνι λόγω του σοβαρού περιστατικού με τραυματισμό πεζών στη Modena

Η προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη της Πρωθυπουργού της Ιταλίας κας Giorgia Meloni, στην Κύπρο αναβάλλεται, λόγω της ανάγκης άμεσης επιστροφής της στην Ιταλία. μετά το σοβαρότατο περιστατικό που σημειώθηκε στη Modena, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. 

