Αναβάλλεται η επίσκεψη Μελόνι λόγω του σοβαρού περιστατικού με τραυματισμό πεζών στη Modena

Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας θα μεταβεί εσπευσμένα στη Modena, μαζί με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, για να βρεθούν κοντά στους τραυματίες, στις οικογένειές τους και στην τοπική κοινωνία.

Η επίσκεψη της Πρωθυπουργού Meloni στην Κύπρο θα επαναπρογραμματιστεί σε χρόνο που θα συμφωνηθεί. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου και Ιταλίας, καθώς και στον κοινό ευρωπαϊκό και περιφερειακό μας συντονισμό.

Η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει την αλληλεγγύη της προς την Κυβέρνηση, τον λαό της Ιταλίας και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το τραγικό αυτό περιστατικό.