Video: Τροχαίο ατύχημα με supercar Ferrari στην Κύπρο - Ακινητοποιήθηκε κοντά στη διαχωριστική νησίδα

Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που υποβλήθηκε στο RoadReportCY από έναν RoadReporter, το δυστύχημα αφορούσε δύο κόκκινα οχήματα, εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί ως Ferrari California. Το δεύτερο όχημα φαίνεται να ήταν ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Το βίντεο δείχνει σημαντικές ζημιές και στα δύο οχήματα. Το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο υπέστη σοβαρή πρόσκρουση στο μπροστινό μέρος, ενώ συντρίμμια ήταν διασκορπισμένα στο οδόστρωμα.

Η Ferrari υπέστη επίσης ζημιές και φαινόταν ακινητοποιημένη υπό γωνία κοντά στη διαχωριστική νησίδα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα εξαρτήματα να εκσφενδονιστούν, εμποδίζοντας προσωρινά την τροχαία κίνηση.

Μεγάλος αριθμός περαστικών συγκεντρώθηκε στο πεζοδρόμιο έξω από τα κοντινά καταστήματα και υποστατικά, παρακολουθώντας τα επακόλουθα του ατυχήματος.

