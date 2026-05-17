Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου

«Το κλειδί των εκλογών βρίσκεται στον ΔΗΣΥ» είναι ο τίτλος του κύριου θέματος της εφημερίδας «Αλήθεια», όπου αναφέρεται ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερή αύξηση της συσπείρωσης στον ΔΗΣΥ. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι το Κυπριακό βρίσκεται εκτός ατζέντας σε αυτή την προεκλογική, με ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας. Αλλού, η «Αλήθεια» σημειώνει ότι αναμένεται τεράστια αύξηση της αποχής στις προεδρικές εκλογές του 2028, εξαιτίας του νέου νόμου αυτόματης εγγραφής ψηφοφόρων.

Ο «Πολίτης της Κυριακής» με τίτλο «Οι 5 παράγοντες που θα καθορίσουν τις Bουλευτικές» κάνει λόγο για «κάλπη αβεβαιότητας» σημειώνοντας ότι η επόμενη Βουλή αναμένεται να είναι πιο πολυδιασπασμένη και απρόβλεπτη. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην Παγκόσμια ημέρα κατά της Ομοφοβίας και γράφει ότι περίπου 50 παιδιά στην Κύπρο μεγαλώνουν ήδη σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών καθιστώντας αναγκαία τη νομική κατοχύρωση. Αλλού αναφέρει ότι ο GSI παραμένει ζωντανός αλλά με αστερίσκους.

Ο «Φιλελεύθερος της Κυριακής» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Φουλ επίθεση στο τελευταίο μίλι» περιγράφοντας πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μια εβδομάδα πριν τις εκλογές και κάνει λόγο για ένταση και πίεση στα ύψη, με νεύρα και ανατροπές. Σε άλλο θέμα γράφει ότι τα αποθέματα νερού βρίσκονται στο κόκκινο και αναφέρεται σε εναλλακτικά σενάρια του ΤΑΥ για να αποφευχθεί η κατάρρευση. Αλλού, η εφημερίδα μεταδίδει ότι η Τουρκία οριοθετεί θαλάσσιες ζώνες, «νομοθετώντας» τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Το κύριο θέμα στην «Κυριακάτικη Χαραυγή» έχει τίτλο «Το ΑΚΕΛ κάνει την ψήφο κάθε πολίτη δύναμη για την κοινωνία», σημειώνοντας ότι το δίλημμα των εκλογών είναι αν με την ψήφο θα δυναμώσει η πλευρά της κοινωνίας ή των υπερκερδών. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι το κράτος δεν βρίσκεται δίπλα στις νέες οικογένειες, κάνοντας αναφορά σε στοιχεία εργαζομένων που δεν μπορούν να αντέξουν μείωση εισοδήματος κατά την περίοδο της άδειας μητρότητας και πατρότητας. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι οι δασοπυροσβέστες προχωρούν σε απεργιακά μέτρα στις 25 και 26 Μαΐου.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα "Sunday Mail" με τίτλο «Η Κύπρος ετοιμάζεται για ‘αναρχικές’ εκλογές» αναφέρει ότι τα δύο μεγάλα κόμματα θα κυριαρχήσουν, αλλά τα νεοεισερχόμενα κόμματα μπορεί να ταρακουνήσουν τη Βουλή. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι βρέθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού σε ακόμα 4 μονάδες. Στη φωτογραφία που δημοσιεύεται στο πρωτοσέλιδο παρουσιάζεται η Τρόζενα, το χωριό που ανακαινίζεται από Ισραηλινό επιχειρηματία.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Καθημερινή της Κυριακής» με τίτλο «Σκληρό πρέσινγκ σε ΑΛΜΑ και Φειδία» αναφέρει ότι τα κόμματα μπαίνουν στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών, με επιχείρηση ανακατάληψης «χαμένων ψήφων» από τους μεγάλους. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε «πόλεμο των drones» σε αέρα και θάλασσα, με ουκρανικά drones να φτάνουν σε χώρες της Βαλτικής αλλά και μέχρι το Ιόνιο. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι η ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας με «ειδικό μονοπάτι» μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Σημερινή της Κυριακής» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Ανοίγουν φάλιες σε Αιγαίο και Κύπρο», αναφερόμενη στη θεσμοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας από την Τουρκία, την ώρα που η Λευκωσία αναμένει έγγραφο από ΟΗΕ και βήματα από Γκουτέρες. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι το στοίχημα εισχωρεί ολοένα και περισσότερο στους έφηβους, σημειώνοντας ότι τα έσοδα από το στοίχημα ανήλθαν σε €1,3 δισ. το 2025. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε «φοιτητική απάτη» του ψευδοκράτους, κάνοντας λόγο για «καλοστημένη κομπίνα».