Μόντενα: Για «σφαγή» κατηγορείται ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς, δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε αφαίρεση κάτω άκρων
 17.05.2026 - 12:40
Δύο από τους τραυματίες που στόχευσε χθες οδηγός αυτοκινήτου στο κέντρο της Μόντενα υποβλήθηκαν σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει μια γυναίκα 55 ετών, η οποία συμπιέσθηκε μεταξύ του ΙΧ και βιτρίνας καταστήματος. Άλλοι δυο τραυματίες, 52 και 69 ετών, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να ακυρώσει τη σημερινή, προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και πρόκειται να μεταβεί άμεσα στη Μόντενα. Την πόλη θα επισκεφθεί, επίσης, και ο πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέβαλαν στη σύλληψη του δράστη Σαλίμ Ελ Κούντρι.

O δήμαρχος της Μόντενα Μάσιμο Μετζέτι δήλωσε ότι ο Ελ Κούντρι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης του, από το 2022 μέχρι το 2024 παρουσίασε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Πρόσθεσε, δε, ότι «όλα φέρονται να οδηγούν προς μια ατομική πράξη, πέρα από τα όρια της λογικής». Ο τριάντα ενός ετών δράστης κατηγορείται για «διάπραξη σφαγής» από τις ιταλικές εισαγγελικές αρχές, όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας της χώρας.

Ποιος είναι ο δράστης
Ο Σαλίμ Ελ Κούντρι, έχει ιταλική υπηκοότητα και είναι μαροκινής καταγωγής. Σπούδασε οικονομικά στην Ιταλία και στο παρελθόν έλαβε αγωγή για ψυχολογικά προβλήματα. Έως τώρα δεν προκύπτει να έχει βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο ενώ σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Kούντρι είχε εμφανίσει και πρόσφατα ψυχικές διαταραχές.

Οι εισαγγελείς, με την έρευνα που έχουν ήδη αρχίσει, θα πρέπει να εξακριβώσουν σε τι οφείλεται η ανατριχιαστική, ξέφρενη κούρσα του ΙΧ του με την οποία, εχθές το απόγευμα, τραυμάτισε επτά πεζούς σε κεντρικό δρόμο της Μόντενα και αμέσως μετά έναν περαστικό που προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο προσπαθώντας να απομακρυνθεί.



ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Μήνυμα Στεφάνου ενόψει εκλογών - «Το ΑΚΕΛ συνεχίζει δίπλα στην κοινωνία»

 17.05.2026 - 12:22
Αννίτα Δημητρίου: «Δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες, αυτό είναι το μέτρο της ευθύνης μας»

 17.05.2026 - 12:57
Η προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη της Πρωθυπουργού της Ιταλίας κας Giorgia Meloni, στην Κύπρο αναβάλλεται, λόγω της ανάγκης άμεσης επιστροφής της στην Ιταλία. μετά το σοβαρότατο περιστατικό που σημειώθηκε στη Modena, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. 

