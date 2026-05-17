Μόντενα: Για «σφαγή» κατηγορείται ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς, δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε αφαίρεση κάτω άκρων

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να ακυρώσει τη σημερινή, προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και πρόκειται να μεταβεί άμεσα στη Μόντενα. Την πόλη θα επισκεφθεί, επίσης, και ο πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέβαλαν στη σύλληψη του δράστη Σαλίμ Ελ Κούντρι.

O δήμαρχος της Μόντενα Μάσιμο Μετζέτι δήλωσε ότι ο Ελ Κούντρι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης του, από το 2022 μέχρι το 2024 παρουσίασε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Πρόσθεσε, δε, ότι «όλα φέρονται να οδηγούν προς μια ατομική πράξη, πέρα από τα όρια της λογικής». Ο τριάντα ενός ετών δράστης κατηγορείται για «διάπραξη σφαγής» από τις ιταλικές εισαγγελικές αρχές, όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας της χώρας.

Ποιος είναι ο δράστης

Ο Σαλίμ Ελ Κούντρι, έχει ιταλική υπηκοότητα και είναι μαροκινής καταγωγής. Σπούδασε οικονομικά στην Ιταλία και στο παρελθόν έλαβε αγωγή για ψυχολογικά προβλήματα. Έως τώρα δεν προκύπτει να έχει βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο ενώ σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Kούντρι είχε εμφανίσει και πρόσφατα ψυχικές διαταραχές.

Οι εισαγγελείς, με την έρευνα που έχουν ήδη αρχίσει, θα πρέπει να εξακριβώσουν σε τι οφείλεται η ανατριχιαστική, ξέφρενη κούρσα του ΙΧ του με την οποία, εχθές το απόγευμα, τραυμάτισε επτά πεζούς σε κεντρικό δρόμο της Μόντενα και αμέσως μετά έναν περαστικό που προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο προσπαθώντας να απομακρυνθεί.







