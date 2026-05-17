Αυτές είναι οι έξι ταβέρνες της Λεμεσού για αξέχαστες βραδιές κάτω από τα αστέρια
 17.05.2026 - 13:14
Αυτές είναι οι έξι ταβέρνες της Λεμεσού για αξέχαστες βραδιές κάτω από τα αστέρια

Καθώς το καλοκαίρι άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία του και τα βράδια γίνονται όλο και πιο ζεστά, οι αυλές των κυπριακών ταβερνών μετατρέπονται ξανά στα πιο αγαπημένα στέκια της εποχής.

Κάτω από γιασεμιά και φωτάκια, με τα κάρβουνα να ψήνουν λαχταριστούς μεζέδες και τη ζιβανία να συνοδεύει τις κουβέντες της παρέας, το δείπνο αποκτά άλλη χάρη.

Συγκεντρώσαμε 6 από τις πιο όμορφες ταβέρνες με αυλή στην Κύπρο, για βραδιές γεμάτες γεύση, αυθεντική φιλοξενία και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που δύσκολα ξεχνιέται.

Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ
Μόλις 10 λεπτά έξω από τη Λεμεσό, στο γραφικό χωριό Πεντάκωμο, κρύβεται ένας γευστικός θησαυρός που συνδυάζει παράδοση, αυθεντικότητα και παρεΐστικη θαλπωρή. Η "Φωλιά του Δράκου" δεν είναι απλώς ένα ακόμη μεζεδοπωλείο. Είναι η ζωντανή συνέχεια μιας οικογενειακής ιστορίας, την οποία δύο νέα παιδιά αποφάσισαν να συνεχίσουν, παίρνοντας στα χέρια τους το παλιό καφενείο του παππού τους και μεταμορφώνοντάς το σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο, γεμάτο γεύση, νοσταλγία και χαρακτήρα. Με ρετρό αισθητική, ξύλο, πέτρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών, ο χειμερινός εσωτερικός χώρος σε αγκαλιάζει με θαλπωρή. Τις ζεστές νύχτες, η γραφική αυλή με τα λουλούδια και τα φωτάκια γίνεται το απόλυτο σημείο συνάντησης – ένα μέρος που μοιάζει να σταματά ο χρόνος. Εδώ θα απολαύσεις: Mοσχομυριστό οφτό κλέφτικο ψημένο όπως παλιά, καλομαγειρεμένα φαγητά της κατσαρόλας, με γεύση σπιτιού, πλούσιους κρεατομεζέδες από ντόπιο, επιλεγμένο κρέας και φυσικά, χορτοφαγικές επιλογές και συνοδευτικά που φτιάχνονται με αγνές πρώτες ύλες – φρέσκα λαχανικά, μυρωδικά και ελαιόλαδο από τοπικούς παραγωγούς.
(25632535 & 99820641) Πεντάκωμο, επ. Λεμεσού.

 

 

ΦΟΡΣΟΣ
Στην καρδιά του χωριού Μουταγιάκκα, μόλις λίγα λεπτά έξω από τη Λεμεσό, η ταβέρνα Φόρσος αποτελεί σταθερό γαστρονομικό σημείο αναφοράς εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Η αναγνώρισή της ως "Καλύτερη Ταβέρνα της Κύπρου" στα Cyprus Eating Awards 2020 μόνο τυχαία δεν είναι, αλλά αποτέλεσμα συνέπειας, γεύσης και φιλοξενίας. Ο Φόρσος ξέρει πώς να δημιουργεί την απόλυτη εμπειρία, όχι μόνο γευστικά, αλλά και σε ατμόσφαιρα. Το καλοκαίρι, η αυλή με τα φωτισμένα ελαιόδεντρα και τα μυρωδικά δημιουργεί ένα σκηνικό χαλάρωσης και αυθεντικής κυπριακής φιλοξενίας. Το μυστικό της κουζίνας του Φόρσου είναι απλό αλλά σπάνιο: φρέσκες πρώτες ύλες από το δικό τους περιβόλι. Χειροποίητα λουκάνικα, κρασάτη λούντζα και καλοψημένες σεφταλιές που μοσχοβολούν μεράκι. Αρνίσια παϊδάκια, συκωτάκι κοτόπουλου, μανιτάρια και χοιρινό μπέικον ψημένα στην εντέλεια. Και φυσικά, οι θρυλικοί κεφτέδες της μαμάς. Το μενού συμπληρώνεται από εποχιακές λιχουδιές, όπως χόρτα με αβγά, ενώ το ιδανικό φινάλε έρχεται με λουκουμάδες, τραγανούς απ’ έξω και μελωμένους μέχρι μέσα.
(25329490) Αγίου Ελευθερίου, Μουταγιάκκα, Λεμεσός. Δ-Σ 19.00-00.00.

 

 

ΤΟ ΑΛΕΤΡΙ
Στην καρδιά του παραδοσιακού πυρήνα της Γερμασόγειας, το Αλέτρι από το 1986 προσφέρει αυθεντική κυπριακή φιλοξενία και γεύση. Η αυλή του, γεμάτη πιθάρια και παραδοσιακά αντικείμενα, θυμίζει λαογραφικό μουσείο και είναι ιδανική για δροσερές καλοκαιρινές βραδιές με παρέα. Εδώ η κάρτα φαγητού περιλαμβάνει à la carte επιλογές ή πλούσιο μεζέ (€23) με 20+ γεύσεις. Ξεχωρίζουν παραδοσιακός ταβάς σε πήλινο, κεφτέδες, σουβλάκια, σεφταλιές και γλυκά όπως χαλβάς και σιροπιαστά.
(25325212, 99058143) Αγίας Παρασκευής 35, Γερμασόγεια. Δ-Σ 18.00-00.00.

 

 

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ
Είναι ίσως μία από τις πιο διάσημες βεράντες, χάρη στην υπέροχη, πανοραμική θέα που προσφέρει. Σε ένα υπέροχο σημείο στο Αρμενοχώρι, μακριά από τη φασαρία της πόλης, η οικογενειακή ταβέρνα θα σε ενθουσιάσει τόσο με τη θέα όσο και με το φαγητό. Ένα μαγαζί που ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια και συνεχίζει ακάθεκτο να εξελίσσεται και να παραμένει σταθερό στις προτιμήσεις του κόσμου, αφού η αγάπη του για την κυπριακή κουζίνα είναι εμφανής. Επιπλέον, στα αγαπημένα spots προστέθηκε και η ατμοσφαιρική πίσω αυλή με τα λαμπάκια. Το μενού του περιλαμβάνει τα καλύτερα της κυπριακής κουζίνας, με ρέσι, κρασάτο λουκάνικο και κρασάτη πανσέτα, παραδοσιακό πουργούρι με ντομάτα, κεφτέδες, κουπέπια, μανιτάρι της κατσαρόλας, βοδινό συκώτι στη σχάρα, παραδοσιακό ποιοτικό χαλλούμι, κλέφτικο αλλά και κεφαλάκι για τους μερακλήδες. Τα συνοδεύεις με ολόφρεσκο, μυρωδάτο ψωμί. Σε όλα αυτά, πρόσθεσε τα πιάτα που έρχονται αναλόγως της εποχής.
(25 360026) Αμμοχώστου 18, Αρμενοχώρι, Λεμεσός.

5 Ευκάλυπτοι
Σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Λεμεσού και σε μια πλακόστρωτη αυλή με ευκαλύπτους-μαμούθ θα περάσεις αξέχαστες καλοκαιρινές βραδιές. Εδώ θα γευτείς σπιτικές γεύσεις, φτιαγμένες με αγνές και διαλεχτές πρώτες ύλες. Το μαγαζί ψήνει ό,τι τραβά η όρεξή σου στη σχάρα. Από τα αγαπημένα ορεκτικά λούντζα, μανιτάρια, χαλλούμι, λουκάνικο και παστουρμά, μέχρι σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, σιεφταλιές, πανσέτες, παϊδάκια αρνίσια και μπριζόλες. Όλα αυτά σε μερίδες ή μεζέδες. Εκτός από τα κρεατικά στα κάρβουνα, εδώ θα βρεις και οφτόν κλέφτικο. Στα συνοδευτικά, ‘must taste’ οι χορτοτηγανιές με αβγά.
(25336954) Νίκου Παττίχη 5Λ. Τρ-Σ 19.30 μέχρι κλείσιμο. Κ μόνο take away.

Σκουρουβίννος
Ο τρεις φορές βραβευμένος με Cyprus Eating Award, Σκουρουβίννος, που στεγάζεται σε ένα κτίριο του 1890, έχει ένα άρωμα νοσταλγίας στο εσωτερικό του και μία γραφική, πλακόστρωτη αυλή, με ροδιές, γλάστρες με λουλούδια και τοιχογραφίες. Εδώ απολαμβάνεις πλούσιο κυπριακό μεζέ με πάνω από 25 μοναδικές συνταγές, που δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδοκιμάσεις. Στα συν βάλε και το ότι όλα τα λαχανικά είναι από το περιβόλι του ιδιοκτήτη.
(25720692) Φειδία & Πολυξένης Διαμαντή 2, Άγ. Αθανάσιος. Τρ-Σ 18.00-00.00.

Πηγή: Check in cyprus 

Η προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη της Πρωθυπουργού της Ιταλίας κας Giorgia Meloni, στην Κύπρο αναβάλλεται, λόγω της ανάγκης άμεσης επιστροφής της στην Ιταλία. μετά το σοβαρότατο περιστατικό που σημειώθηκε στη Modena, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. 

  •  17.05.2026 - 10:48
  •  17.05.2026 - 07:18
  •  17.05.2026 - 12:57
  •  17.05.2026 - 12:22
  •  17.05.2026 - 12:11
  •  17.05.2026 - 11:07
  •  17.05.2026 - 12:40
  •  17.05.2026 - 11:30

